«Спартак» сыграет с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Три матча в
Ростове-на-Дону, Москве и Грозном пройдут в субботу в 24-м туре чемпионата России по футболу. Лидер «Спартак» отправится в гости к «Ростову», который пять предыдущих встреч завершил нулевыми ничьими.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Опережающий ближайшего конкурента ЦСКА на семь очков «Спартак» сыграет в
Ничейная серия отбросила «Ростов» на девятое место в таблице, от идущего четвертым «Краснодара» южане отстают на пять очков. Главная задача «Ростова» — вновь пробиться в Лигу Европы, однако с «замолчавшим» нападением сделать это будет очень непросто.
«Спартак», в свою очередь, является единственной командой в лиге, которая забивала в каждом из шести весенних матчей. Если «Ростов» в 23 матчах пропустил лишь 12 мячей, то «Спартак» забил в турнире 38 — на один меньше, чем «Зенит».
Вновь пропустят матч нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш, тогда как у хозяев отбыл дисквалификацию и готов выйти на поле Александр Бухаров. Должен сыграть за «Ростов» и бывший спартаковец, защитник Федор Кудряшов, который сломал нос в столкновении с армейцем Витиньо в предыдущем туре. Кудряшов выйдет на поле в специальной маске.
«Спартак» в последние годы неудачно играет в Ростове-
Тарасов вместо Денисова
В 16:30 мск начнется встреча «Локомотива» и «Амкара». Обе команды борются за четвертое место и путевку в Лигу Европы, отставая от заветной позиции на четыре и пять очков соответственно. Подопечные Юрия Семина не проигрывают четыре матча и не пропускают — три, однако весной на своем поле «Локомотив» не сумел выиграть ни одной из трех встреч чемпионата — с «Краснодаром» (1:2), «Спартаком» (1:1) и «Ростовом» (0:0).
«Амкар» в нынешнем сезоне в гостях одержал лишь одну победу — над «Тереком» еще прошлым летом, а недавно уступил на выезде аутсайдеру «Томи» (0:1). При этом в первом круге команды сыграли 0:0, «Локомотив» оказался лишь одной из трех команд, сумевших увезти из Перми очко.
Матч с «Амкаром» пропустит дисквалифицированный полузащитник хозяев Игорь Денисов, зато отбыл штраф его коллега по амплуа Дмитрий Тарасов.
Встреча пройдет на столичном стадионе «Локомотив», главный арбитр — Сергей Иванов из
Кавказское дерби в Грозном
В 19:00 мск на «Ахмат-Арене» в Грозном начнется матч «Терека» и «Анжи», которые весной выступают неудачно. Несмотря на неуступчивый характер, махачкалинцы в последних шести матчах набрали лишь четыре очка, хотя в предыдущей гостевой встрече сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Анжи» занимает 12-е место и при любых исходах тура не сдвинется с этой позиции.
«Терек» же выиграл последний домашний матч — у «Арсенала» (3:1) — и сохраняет надежды на Лигу Европы. Как и «Амкар» с «Ростовом», грозненцы набрали 33 очка и отстают от «Краснодара» на пять очков.
Главный арбитр матча «Терек» — «Анжи» — Роман Галимов из
24-й тур стартовал в пятницу, «Уфа» проиграла ЦСКА — 0:2. В субботу также сыграют «Зенит» и «Урал», в воскресенье встречаются «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Рубин», «Краснодар» — «Арсенал».
В чемпионате России лидирует «Спартак» — 54 очка (23 матча). У ЦСКА — 47 очков (24), «Зенита» — 43 (23).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter