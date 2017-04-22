«Спартак» сыграет с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

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Опережающий ближайшего конкурента ЦСКА на семь очков «Спартак» сыграет в Ростове-на-Дону против команды, которая в шести весенних матчах чемпионата не пропустила ни одного гола. А с учетом декабрьской игры с «Зенитом» (0:0) «сухая» серия «Ростова» составляет уже семь матчей. Однако лишь в одном из них «Ростов» сумел победить — аутсайдера чемпионата «Томь» со счетом 6:0, пять последних матчей ростовчан завершились с результатом 0:0.

Ничейная серия отбросила «Ростов» на девятое место в таблице, от идущего четвертым «Краснодара» южане отстают на пять очков. Главная задача «Ростова» — вновь пробиться в Лигу Европы, однако с «замолчавшим» нападением сделать это будет очень непросто.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 16:30 -:- Ростов Спартак М

«Спартак», в свою очередь, является единственной командой в лиге, которая забивала в каждом из шести весенних матчей. Если «Ростов» в 23 матчах пропустил лишь 12 мячей, то «Спартак» забил в турнире 38 — на один меньше, чем «Зенит».

Вновь пропустят матч нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш, тогда как у хозяев отбыл дисквалификацию и готов выйти на поле Александр Бухаров. Должен сыграть за «Ростов» и бывший спартаковец, защитник Федор Кудряшов, который сломал нос в столкновении с армейцем Витиньо в предыдущем туре. Кудряшов выйдет на поле в специальной маске.

«Спартак» в последние годы неудачно играет в Ростове- на-Дону, одержав лишь одну победу в шести предыдущих матчах. Однако в первом круге подопечные Массимо Карреры обыграли «Ростов» на своем поле благодаря мячу уроженца Ростовской области Дениса Глушакова. Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет на стадионе «Олимп-2», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Тарасов вместо Денисова

В 16:30 мск начнется встреча «Локомотива» и «Амкара». Обе команды борются за четвертое место и путевку в Лигу Европы, отставая от заветной позиции на четыре и пять очков соответственно. Подопечные Юрия Семина не проигрывают четыре матча и не пропускают — три, однако весной на своем поле «Локомотив» не сумел выиграть ни одной из трех встреч чемпионата — с «Краснодаром» (1:2), «Спартаком» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 16:30 -:- Локомотив М Амкар

«Амкар» в нынешнем сезоне в гостях одержал лишь одну победу — над «Тереком» еще прошлым летом, а недавно уступил на выезде аутсайдеру «Томи» (0:1). При этом в первом круге команды сыграли 0:0, «Локомотив» оказался лишь одной из трех команд, сумевших увезти из Перми очко.

Матч с «Амкаром» пропустит дисквалифицированный полузащитник хозяев Игорь Денисов, зато отбыл штраф его коллега по амплуа Дмитрий Тарасов.

Встреча пройдет на столичном стадионе «Локомотив», главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Кавказское дерби в Грозном

В 19:00 мск на «Ахмат-Арене» в Грозном начнется матч «Терека» и «Анжи», которые весной выступают неудачно. Несмотря на неуступчивый характер, махачкалинцы в последних шести матчах набрали лишь четыре очка, хотя в предыдущей гостевой встрече сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Анжи» занимает 12-е место и при любых исходах тура не сдвинется с этой позиции.

«Терек» же выиграл последний домашний матч — у «Арсенала» (3:1) — и сохраняет надежды на Лигу Европы. Как и «Амкар» с «Ростовом», грозненцы набрали 33 очка и отстают от «Краснодара» на пять очков.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 19:00 -:- Терек Анжи

Главный арбитр матча «Терек» — «Анжи» — Роман Галимов из Улан-Удэ.

24-й тур стартовал в пятницу, «Уфа» проиграла ЦСКА — 0:2. В субботу также сыграют «Зенит» и «Урал», в воскресенье встречаются «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Рубин», «Краснодар» — «Арсенал».

В чемпионате России лидирует «Спартак» — 54 очка (23 матча). У ЦСКА — 47 очков (24), «Зенита» — 43 (23).