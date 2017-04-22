«Зенит» сыграет с «Уралом» первый футбольный матч на новой арене «Санкт-Петербург»

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«Санкт-Петербург» станет главной ареной летнего Кубка конфедераций, здесь пройдут, в числе других, матч открытия 17 июня между сборными России и Новой Зеландии, а также финал 2 июля. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), любая новая арена перед соревнованиями такого уровня должна быть опробована в официальных матчах.

«Зенит» сыграет на новой арене также с «Тереком» 7 мая и «Краснодаром» 17 мая. Первый официальный матч на «Санкт-Петербурге» начнется в 14:00 мск субботы, «Зенит» встретится с клубом, который набрал в шести весенних встречах чемпионата больше всех в чемпионате очков — 15, а также вышел в финал Кубка России. «Урал», которым руководит опытный специалист Александр Тарханов, благодаря последним успехам поднялся на 10-е место в таблице, обезопасив себя от вылета из премьер-лиги.

«Зенит» же, проиграв неделю назад «Спартаку», отстает от лидера на 11 очков. Команда Мирчи Луческу рискует упустить и второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. ЦСКА накануне обыграл в гостях «Уфу» (2:0) и опережает «Зенит» уже на четыре очка, хотя и провел на матч больше.

Символический первый удар по мячу на новом стадионе в Санкт-Петербурге нанесет нападающий «Зенита» 90-х годов Владимир Кулик, который в 1996 году забил последний мяч команды на старом стадионе имени Кирова — на этом месте на Крестовском острове и построена нынешняя арена. На матч с «Уралом» смогут попасть лишь 20 тысяч зрителей, хотя арена вмещает 68 тысяч болельщиков. Диктором на первом матче на новом стадионе будет заслуженный артист России Михаил Боярский, главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы.

Десять лет строительства

Озабоченность у «Зенита», которому предстоит на новом стадионе сыграть также с «Тереком» и «Краснодаром», вызывает состояние поля. Мирча Луческу отметил, что поле специфическое, а трава еще не до конца окрепла. Перед матчем «Зенит» его опробовал, но тренировался на своей базе в Удельной.

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Строительство стадиона на Крестовском острове Санкт- Петербурга началось в 2007 году, на первых порах финансировал проект ПАО «Газпром», в 2010 году обязательства были возложены на бюджет Санкт-Петербурга. За 10 лет стоимость стадиона возросла с 4,1 до 40 млрд рублей, а даты окончания строительства постоянно переносились. В итоге разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабря 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира — 2018 завершены.

Помимо матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира, на арене «Санкт-Петербург» в 2020 году пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

24-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, «Уфа» проиграла ЦСКА (0:2). В субботу также сыграют «Ростов» и «Спартак», «Локомотив» и «Амкар», «Терек» и «Анжи». В воскресенье встречаются «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Рубин», «Краснодар» — «Арсенал».

В чемпионате России лидирует «Спартак» — 54 очка (23 матча). У ЦСКА — 47 очков (24), «Зенита» — 43 (23).