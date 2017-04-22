«Зенит» сыграет с «Уралом» первый футбольный матч на новой арене «Санкт-Петербург»
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Зенит» сыграет в субботу с «Уралом» в первом официальном футбольном матче на новом стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Встреча пройдет в рамках 24-го тура чемпионата России, где «Зенит» уже на четыре очка отстает от конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов ЦСКА.
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«Санкт-Петербург» станет главной ареной летнего Кубка конфедераций, здесь пройдут, в числе других, матч открытия 17 июня между сборными России и Новой Зеландии, а также финал 2 июля. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), любая новая арена перед соревнованиями такого уровня должна быть опробована в официальных матчах.
«Зенит» сыграет на новой арене также с «Тереком» 7 мая и «Краснодаром» 17 мая. Первый официальный матч на «Санкт-Петербурге» начнется в 14:00 мск субботы, «Зенит» встретится с клубом, который набрал в шести весенних встречах чемпионата больше всех в чемпионате очков — 15, а также вышел в финал Кубка России. «Урал», которым руководит опытный специалист Александр Тарханов, благодаря последним успехам поднялся на 10-е место в таблице, обезопасив себя от вылета из
«Зенит» же, проиграв неделю назад «Спартаку», отстает от лидера на 11 очков. Команда Мирчи Луческу рискует упустить и второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. ЦСКА накануне обыграл в гостях «Уфу» (2:0) и опережает «Зенит» уже на четыре очка, хотя и провел на матч больше.
Символический первый удар по мячу на новом стадионе в
Десять лет строительства
Озабоченность у «Зенита», которому предстоит на новом стадионе сыграть также с «Тереком» и «Краснодаром», вызывает состояние поля. Мирча Луческу отметил, что поле специфическое, а трава еще не до конца окрепла. Перед матчем «Зенит» его опробовал, но тренировался на своей базе в Удельной.
Строительство стадиона на Крестовском острове Санкт- Петербурга началось в 2007 году, на первых порах финансировал проект ПАО «Газпром», в 2010 году обязательства были возложены на бюджет
Помимо матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира, на арене «Санкт-Петербург» в 2020 году пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
24-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, «Уфа» проиграла ЦСКА (0:2). В субботу также сыграют «Ростов» и «Спартак», «Локомотив» и «Амкар», «Терек» и «Анжи». В воскресенье встречаются «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Рубин», «Краснодар» — «Арсенал».
В чемпионате России лидирует «Спартак» — 54 очка (23 матча). У ЦСКА — 47 очков (24), «Зенита» — 43 (23).
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