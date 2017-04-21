«Мужики трофеи не дарят». «Ростов» готов дать бой «Спартаку»
«Советский спорт» о том, что происходит в
Ростове-на-Дону накануне главного матча тура.
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Видимо, что-то случилось...
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БИЛЕТОВ НЕТ
Перед игрой со «Спартаком» руководство «Ростова» решило внести изменения в порядок продажи билетов. Первые три дня их реализовывали не на один матч, а сразу на три предстоящих домашних поединка (25 числа
С ценами на билеты, кстати, «грубить» не стали. Самый дорогой пакет стоил 13 600 рублей (место под губернаторской ложей), самый дешевый можно было купить всего за 1000.
Не останется без поддержки и «Спартак». Официальная квота (1500 билетов) была реализована через
Чтобы подогреть интерес к матчу «Ростов» по всему городу развесил уже традиционные щиты.
КУДРЯШОВ ТЕПЕРЬ ЗОРРО
С посещаемостью у «Ростова» проблем точно не возникнет, а вот участие в матче Федора Кудряшова остается под вопросом. Напомним, что защитник сломал носовую перегородку в концовке встречи с ЦСКА. Травма оказалось
Там с помощью специального оборудования и программы его сделали похожим на Зорро.
Это не все потери
ПРОДЛИТСЯ ЛИ СЕРИЯ МЕДВЕДЕВА?
Если первое время болельщики «Ростова» с недоверием относились к Никите Медведеву (он занял место Джанаева в воротах), то сейчас он стал их любимцем. Третий раз матч подряд вратарь признается лучшим игроком
По слухам, вратарем и вовсе заинтересовался «Монако». Как сообщают «Вести.RU», скауты французского клуба пристально следят за 22-летним игроком и видят в нем замену Дарио Субашичу. А пока Медведев за 10 матчей в
ПОГОДА ПОДВЕЛА
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