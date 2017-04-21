«Мужики трофеи не дарят». «Ростов» готов дать бой «Спартаку»

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БИЛЕТОВ НЕТ

Перед игрой со «Спартаком» руководство «Ростова» решило внести изменения в порядок продажи билетов. Первые три дня их реализовывали не на один матч, а сразу на три предстоящих домашних поединка (25 числа желто-синие сыграют с «Уфой», 30 — с «Амкаром»). Такое пакетное предложение шло со скидкой 15 процентов. Логика билетного отдела понятна. Таким образом, клуб хотел заполнить трибуны на топовую встречу и сразу на игры с середняками. Предложение пользовалось успехом. Практически все пакеты были проданы, а в общую продажу (18 апреля) поступило около 900 билетов, которые раскупили за час.

С ценами на билеты, кстати, «грубить» не стали. Самый дорогой пакет стоил 13 600 рублей (место под губернаторской ложей), самый дешевый можно было купить всего за 1000.

Не останется без поддержки и «Спартак». Официальная квота (1500 билетов) была реализована через фан-клуб красно-белых, но, кроме этого, фанаты гостей вовсю покупают билеты у спекулянтов. Скорее всего, центральные трибуны «Олимпа-2» тоже будут красно-белыми.

Чтобы подогреть интерес к матчу «Ростов» по всему городу развесил уже традиционные щиты. Красно-белые руки болельщиком тянутся к заветному кубку. «Мужики трофеи не дарят» — гласит надпись на рекламной поверхности.

КУДРЯШОВ ТЕПЕРЬ ЗОРРО

С посещаемостью у «Ростова» проблем точно не возникнет, а вот участие в матче Федора Кудряшова остается под вопросом. Напомним, что защитник сломал носовую перегородку в концовке встречи с ЦСКА. Травма оказалось довольно-таки тяжелой. Кости игроку удалось вправить в России, а для изготовления защитной маски пришлось лететь в Швецию.

Там с помощью специального оборудования и программы его сделали похожим на Зорро.

Это не все потери желто-синих. Точно в субботу на поле не выйдут Владимир Гранат и Сослан Джанаев. Последний, видимо, в этом сезоне больше не сыграет. Боль в плече так и не отпустила.

ПРОДЛИТСЯ ЛИ СЕРИЯ МЕДВЕДЕВА?

Если первое время болельщики «Ростова» с недоверием относились к Никите Медведеву (он занял место Джанаева в воротах), то сейчас он стал их любимцем. Третий раз матч подряд вратарь признается лучшим игроком желто-синих. И тут дело не в голевой засухе нападающих ростовчан. Медведев действительно стал спасать в сложных ситуациях. Во многом благодаря ему, желто-синим удалось увезти ничью из Москвы после недавнего матча с ЦСКА.

По слухам, вратарем и вовсе заинтересовался «Монако». Как сообщают «Вести.RU», скауты французского клуба пристально следят за 22-летним игроком и видят в нем замену Дарио Субашичу. А пока Медведев за 10 матчей в премьер-лиге пропустил всего 3 мяча, а его «сухая серия» составляет 682 минуты. Этот результат входит в десятку лучших в истории чемпионатов России.

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