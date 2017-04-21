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УФА

БЕЛЕНОВ — 5,5. Несколько раз принимал на себя опасные удары, но дважды не смог выручить команду, хотя и винить его в тех эпизодах сложно — Витинью действительно попал здорово и сильно, а Чалов забивал с пары метров. Однако перед вторым голом именно голкипер не слишком удачно выбил мяч ногой в поле.

СТОЦКИЙ — 6,0. Старательно отрабатывал по всей бровке, выполнил парочку отличных навесов в чужую штрафную, после одного из них в первом тайме мог забивать Засеев. Заработал пенальти для своей команды, подсуетившись и вынудив сфолить Щенникова. В обороне не обошелся без ошибок, пару раз пропускал мимо себя Витинью и Дзагоева.

ЖИВОГЛЯДОВ — 5,0. Отработал далеко не безупречно, в некоторых эпизодах не мог разобраться со Стоцким по поводу взаимопомощи и подстраховки. Перевел на угловой очень опасный удар Натхо со средней дистанции.

ПАУРЕВИЧ — 4,0. Мог стать героем, а стал антигероем. Безупречно играл до перерыва — остановил в последний момент прорыв Ионова, который готовился вырваться один на один, справлялся с навесами в своей штрафной. Но во втором тайме для начала откровенно плохо исполнил пенальти, затем не успел сделать пару шагов вперед и накрыть результативный удар Витинью. Упустил из виду и Чалова перед вторым голом Чалова.

АЛИКИН — 4,5. Образцом надежности не стал. До перерыва проиграл в штрафной верховую дуэль Вернблуму, позволив пробить головой с близкого расстояния. Не разобрался в моменте со вторым голом, хотя видел направление движения Чалова и вполне мог ринуться ему наперерез.

ЙОКИЧ — 6,0. Учитывая, что оппонент на фланге — Мариу Фернандес — в атаке себя не проявил никак, со своей работой словенец полностью справился. Сам у чужих ворот замечен не был, но, видимо, этого и не требовалось.

ЗАСЕЕВ — 5,0. Не забил до перерыва после хорошего навеса с правого фланга. Не всегда успевал отрабатывать в центральной зоне — как, к примеру, произошло перед первым голом.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ — 5,0. Не очень ярко показал себя в атаке, в обороне справлялся тоже не всегда. При первой голевой комбинации армейцев должен был сыграть грамотнее и агрессивнее против Головина, сместившись в центр, а не наблюдая за происходящим со стороны. В последней фазе атаки, перед ударом, не успел накрыть Витинью.

ОБЛЯКОВ — 5,0. Испортил несколько атак уфимцев. Проиграл забег Головину еще при счете 0:0, хотя мог в том эпизоде убежать один на один.

СЫСУЕВ — 5,0. Не имел моментов, не нанес ни единого удара, ни разу не обострил ситуацию. Хвалить не за что.

ФАТАИ — 5,5. В отличие от Сысуева, был хотя бы заметен и постоянно выходил на ударные позиции. Уже на 2-й минуте мог заработать красную карточку для Акинфеева, подкараулив соперников при выходе из обороны и нырнув им за спину. Пробовал заработать пенальти, когда полез в обводку на Василия Березуцкого. Во втором тайме имел два шикарных момента, но оба раза бил слишком слабо, и Акинфеев справлялся.

СУХОВ — 5,0. Ничего не дал атакам уфимцев, плюс проиграл верховое единоборство Вернблуму перед вторым голом.

КРОТОВ — 5,0. Играл более 10 минут, но кажется, толком не успел коснуться мяча.

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 7,5. Стал главным героем матча — отразил при счете 0:0 пенальти, несколько раз принимал на себя опасные выпады Фатаи, в том числе и выход один на один. Правда, вполне мог закончить встречу уже на 2-й минуте, когда сбил соперника за пределами штрафной, что вполне могло быть расценено как фол последней надежды.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Не допускал явных огрехов в обороне, однако и в атаке в этот раз толком не проявил — обычно от российского бразильца идет куда больше угроз чужим воротам.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Совершил классный отбор против Фатаи на 24-й минуте, сыграв чисто в мяч в эпизоде, когда соперник убегал к воротам и пробовал заработать пенальти. Выполнил навес с правой бровки на Дзагоева, который должен был открывать счет. Надежно провел вторую половину встречи, умело начинал атаки как первым пасом, так и резким смещением на чужую половину.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Не слишком удачно взаимодействовал с Васиным. Именно из-за их несогласованности возникло несколько опасных моментов, в частности — эпизод с желтой карточкой Акинфеева в самом начале. На 24-й минуте нелепо пропустил мяч в центральной зоне, и Фатаи умчался к штрафной.

ВАСИН — 5,5. Нервно провел первый тайм. Помимо упомянутого эпизода на 2-й минуте, допустил ошибку и сразу после перерыва, позволив все тому же Фатаи выйти один на один. Зато надежно действовал в концовке, перехватил несколько проникающих передач соперника.

ЩЕННИКОВ — 4,5. Один из главных «неудачников» в составе армейцев. В первой половине позволил Засееву пробить головой с близкого расстояния. В начале второго тайма допустил грубую ошибку в простой ситуации, пропустил мяч на Стоцкого и вынужденно сфолил против него — судья справедливо назначил пенальти. Мало проявлял себя в атаке, запомнился лишь одним неплохим навесом. Сразу после ляпа в обороне отправился на замену.

ВЕРНБЛУМ — 6,0. Действовал в привычном стиле — много боролся, стелился в подкатах, отрабатывал за двоих и по мере возможности еще помогал атаке. В первом тайме имел шанс забить головой. В концоке обеспечил результативный пас Чалову, здорово продавив соперника на «втором этаже» и скинув мяч головой.

НАТХО — 6,0. Стал самым бьющим игроком матча, запомнился двумя неприятными для «Уфы» ударами в первом тайме — один отбил Беленов, при втором после очень опасного рикошета мяч чудом разминулся со штангой. Проделал неплохой объем работы, в том числе и черновой.

ДЗАГОЕВ — 5,5. Старался вести креативную игру команды, но было видно, что нужных кондиций ему пока не хватает. Упустил два неплохих момента в первом тайме, когда сначала вместо удара из хорошей позиции отдал передачу Ионову в офсайд, а затем не замкнул хороший навес Березуцкого уже из вратарской. Суетился и торопился в некоторых других ситуациях. Голы армейцы забивали уже без него.

ВИТИНЬЮ — 6,5. Старался каждым действием привносить в атаки изящность и остроту, правда, иногда это заканчивалось нелепым потерями. Однако в первом тайме отдал две хорошие передачи на Ионова, после которых Алексей имел все шансы убежать один на один. А после перерыва забил классный гол дальним ударом, ставший победным.

ИОНОВ — 6,0. Перемещался по всей ширине поля и пытался терзать чужую оборону со всех сторон. В первом тайме проиграл забег Пауревичу, когда мог умчаться один на один. После перерыва резко повысил КПД: выполнил отличную голевую скидку на Витинью. После этого уже сам имел пару хороших моментов отличиться.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,5. Вышел вместо наошибавшегося Щенникова и игру команды не испортил. Был один неприятный обрезик, однако при молодом россиянине ЦСКА забил дважды — значит, свою часть работы выполнил качественно.

ГОЛОВИН — 6,5. Если за «ноль» в графе пропущенных армейцы должны благодарить Акинфеева, то за два забитых мяча — молодого хавбека, который вышел на замену в середине второго тайма. Моментально добавил скорости и непредсказуемости атакам команды. В первом же эпизоде со своим участием классно отработал у своих ворот, опередив Облякова, готового убежать один на один. Совершил рейд по центральной зоне перед первым голом, покатив предрезультативную передачу на Ионова. Далее сам себе создал отличную возможность для дальнего удара, и «Уфу» выручил Беленов.

ЧАЛОВ — 6,5. Сыграл совсем ничего, однако гол забить успел, здорово разобравшись в штрафной после скидки Вернблума и сняв все вопросы о победителе.