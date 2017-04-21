Перехитрили. Как ЦСКА обыграл «Уфу»

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Знаете ли Виктор Гончаренко, как взламывать обороняющуюся по схеме 5−3−2 команду? Так можно было сформулировать главную интригу поединка «Уфа» — ЦСКА перед игрой.

Дело в том, что Гончаренко в этом сезоне показал: схема 5−3−2 отлично подходит для игры в обороне. Ее в первой части сезона он использовал в «Уфе». Результат впечатляет: всего 13 пропущенных мячей в 17 матчах — по 0,8 гола за игру. Придя в ЦСКА, тренер также стал учить команду играть по модулю 5−3−2. Красно-синие схему освоили: в шести первых матчах чемпионата России после зимнего перерыва они пропустили два гола — по 0,3 за матч.

Кому, как не организатору столько надежных оборон, знать ключ к ним? В игре с «Уфой» Гончаренко могло помочь отличное знание футболистов соперника — за зиму состав команды из столицы Башкортостана почти не изменился. Из тех, с кем Гончаренко не работал, против ЦСКА с первых минут вышли лишь два футболиста — вратарь Беленов и фланговый игрок Йокич.

В первом тайме ЦСКА много атаковал флангами. Это обычное дело, когда соперника использует схему 5−3−2 — хавбеки и нападающие перекрывают центр. За тайм красно-синие сделали 17 навесов в чужую штрафную (за игру — 36). Ставка на подачи делалась. Об этом говорят роли полузащитников — вместе с Дзагоевым центрального хавбека играл Вернблум, в то время как Натхо располагался на позиции опорника. Там, где надо потолкаться, швед лучше израильтянина. До перерыва Понтус мог забить, но не попал по воротам после навеса Щенникова.

Удивительным было, что нападающего у ЦСКА играл Ионов — Оланаре остался в запасе. Казалось бы, нигериец для игры верхом подходит лучше. Почему именно Ионов попал в стартовый состав, показал второй тайм. ЦСКА открыл счет после атаки через центральную зону, а Ионов, отскочив от защитника, сделал голевую скидку Витинью, который нанес точный удар с линии штрафной. Все стало ясно: Ионов был нужен армейцам, чтобы их игра не стала совсем примитивной. И он справился с задачей, приняв прямое участие в победном голе.

В конце матча ЦСКА стал играть по счету. В частности, Вернблум стал опорником, а Натхо выдвинулся выше — так они обычно и играют. Удерживать счет красно-синие умеют, что в очередной раз и доказали, не пропустив. Когда им представился шанс упрочить преимущество, они это сделали — вышедший на замену Чалов забил первым касанием.

Несмотря на победу ЦСКА, «Уфа» тоже могла выиграть. При счете 0:0 у нее было несколько возможностей забить, которые команда Сергея Семака создавала в контратаках благодаря длинным передачам. Лучший шанс упустил Пауревич — он не реализовал пенальти (его удар отразил Акинфеев), назначенный за фол Щенникова на Стоцком. Почти тут же нарушитель был заменен.

Удивила манера исполнения Пауревичем пенальти — бесхитростно, на удобной для вратаря высоте. Для Акинфеева, который при пенальти падает в угол заранее, не совершая обманных движений, удар защитника стал легкой добычей. Тут варианта два: или «Уфа» не изучала игру Акинфеева на пенальти, или в ее составе не нашлось хладнокровного игрока.

Что манерой игры Игоря можно пользоваться, в свое время показали нападающий Мюллер из «Баварии» и полузащитник «Спартака» Комбаров. Первый трижды с 11 метров отправил мяч в противоположный от парения вратаря угол, второй — дважды. Оба во время исполнения удара спокойно смотрели на вратаря. Один раз так Акинфееву забил Это’О, когда играл за «Анжи».