Перехитрили. Как ЦСКА обыграл «Уфу»
В стартовом матче 24-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» — 2:0.
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Знаете ли Виктор Гончаренко, как взламывать обороняющуюся по схеме 5−3−2 команду? Так можно было сформулировать главную интригу поединка «Уфа» — ЦСКА перед игрой.
Дело в том, что Гончаренко в этом сезоне показал: схема 5−3−2 отлично подходит для игры в обороне. Ее в первой части сезона он использовал в «Уфе». Результат впечатляет: всего 13 пропущенных мячей в 17 матчах — по 0,8 гола за игру. Придя в ЦСКА, тренер также стал учить команду играть по модулю 5−3−2.
Кому, как не организатору столько надежных оборон, знать ключ к ним? В игре с «Уфой» Гончаренко могло помочь отличное знание футболистов соперника — за зиму состав команды из столицы Башкортостана почти не изменился. Из тех, с кем Гончаренко не работал, против ЦСКА с первых минут вышли лишь два футболиста — вратарь Беленов и фланговый игрок Йокич.
В первом тайме ЦСКА много атаковал флангами. Это обычное дело, когда соперника использует схему 5−3−2 — хавбеки и нападающие перекрывают центр. За тайм
Удивительным было, что нападающего у ЦСКА играл Ионов — Оланаре остался в запасе. Казалось бы, нигериец для игры верхом подходит лучше. Почему именно Ионов попал в стартовый состав, показал второй тайм. ЦСКА открыл счет после атаки через центральную зону, а Ионов, отскочив от защитника, сделал голевую скидку Витинью, который нанес точный удар с линии штрафной. Все стало ясно: Ионов был нужен армейцам, чтобы их игра не стала совсем примитивной. И он справился с задачей, приняв прямое участие в победном голе.
В конце матча ЦСКА стал играть по счету. В частности, Вернблум стал опорником, а Натхо выдвинулся выше — так они обычно и играют. Удерживать счет
Несмотря на победу ЦСКА, «Уфа» тоже могла выиграть. При счете 0:0 у нее было несколько возможностей забить, которые команда Сергея Семака создавала в контратаках благодаря длинным передачам. Лучший шанс упустил Пауревич — он не реализовал пенальти (его удар отразил Акинфеев), назначенный за фол Щенникова на Стоцком. Почти тут же нарушитель был заменен.
Удивила манера исполнения Пауревичем пенальти — бесхитростно, на удобной для вратаря высоте. Для Акинфеева, который при пенальти падает в угол заранее, не совершая обманных движений, удар защитника стал легкой добычей. Тут варианта два: или «Уфа» не изучала игру Акинфеева на пенальти, или в ее составе не нашлось хладнокровного игрока.
Что манерой игры Игоря можно пользоваться, в свое время показали нападающий Мюллер из «Баварии» и полузащитник «Спартака» Комбаров. Первый трижды с 11 метров отправил мяч в противоположный от парения вратаря угол, второй — дважды. Оба во время исполнения удара спокойно смотрели на вратаря. Один раз так Акинфееву забил Это’О, когда играл за «Анжи».
|Сергей Семак
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|9
|3
|Угловые
|11
|6
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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