Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

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«Мне хорошо известно, как “Уфа” умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки. Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру», — сказал Гончаренко.

«После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу», — добавил специалист.

Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 47 очками и на семь баллов отстает от московского «Спартака», который свой матч проведет в субботу против «Ростова». «Уфа» с 33 очками идет седьмой и пять баллов уступает «Краснодару», который идет на четвертом месте, дающем право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре ЦСКА 26 апреля примет московский «Локомотив», «Уфа» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».