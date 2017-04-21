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21 апреля 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА заслуженно одержал победу над «Уфой» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей. Увеличить
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«Мне хорошо известно, как “Уфа” умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки. Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру», — сказал Гончаренко.

«После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу», — добавил специалист.

Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 47 очками и на семь баллов отстает от московского «Спартака», который свой матч проведет в субботу против «Ростова». «Уфа» с 33 очками идет седьмой и пять баллов уступает «Краснодару», который идет на четвертом месте, дающем право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре ЦСКА 26 апреля примет московский «Локомотив», «Уфа» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».

21.04.2017 17:00 Зрители 8150 основной раунд: 24-й тур Нефтяник
Уфа 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Виктор Гончаренко
Голы
20 Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов, А. Головин) 65′
63 Федор Чалов (П. Вернблум) 90′
Нереализованные пенальти
53′ И. Пауревич 19
Составы
Александр Беленов 31
Павел Аликин (к) 3
Иван Пауревич 19
Дмитрий Стоцкий 39
Боян Йокич 5
Азамат Засеев 13
Иван Обляков 98
Кехинде Фатаи 21
Игорь Безденежных 87
80′ Дмитрий Живоглядов 17
Вячеслав Кротов 57
62′ Дмитрий Сысуев 7
Александр Сухов 33
35 Игорь Акинфеев (к) 2′
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий 90′
2 Мариу Фернандес
66 Бибрас Натхо
11 Алексей Ионов
3 Понтус Вернблум
42 Георгий Щенников 57′ 52′
75 Тимур Жамалетдинов
10 Алан Дзагоев 63′
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью 87′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
7 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 9
3 Угловые 11
6 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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