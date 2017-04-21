ЦСКА обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

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Голы забили Витиньо (65) и Федор Чалов (90). На 55-й минуте полузащитник хозяев Иван Пауревич не реализовал пенальти. «Уфа» не смогла реализовать уже четвертый пенальти из пяти в нынешнем сезоне.

Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 47 очками и на семь баллов отстает от московского «Спартака», который свой матч проведет в субботу против «Ростова». «Уфа» с 33 очками идет седьмой и пять баллов уступает «Краснодару», который идет на четвертом месте, дающем право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре ЦСКА 26 апреля примет московский «Локомотив», «Уфа» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».