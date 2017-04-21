Гончаренко установил рекорд тренеров-новичков ЦСКА
ЦСКА в гостевом матче 24-го тура российской
Премьер-Лиги на выезде обыграл «Уфу» со счётом 2:0.
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Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для
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