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21 апреля 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко установил рекорд тренеров-новичков ЦСКА

ЦСКА в гостевом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги на выезде обыграл «Уфу» со счётом 2:0.

ЦСКА в гостевом матче 24-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> на выезде обыграл Уфу со счётом 2:0. Увеличить
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Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.

Предыдущий лучший результат тренеров-новичков «армейцев» принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже (2004 год). Под руководством Газзаева в 2002 году ЦСКА в первые шесть матчей одержал пять побед и один раз сыграл вничью, а вместе с Жорже москвичи в первых шести играх добились двух побед и четырёх ничьих. Однако в седьмых матчах под руководством этих специалистов ЦСКА проигрывал.

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