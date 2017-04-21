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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29510917/
21 апреля 2017, 18:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

УЕФА продолжит финансовый контроль за «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром»

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под руководством старшего следователя Ива Летерма проинформировала о выполнении мировых соглашений, заключенных ранее с 14 клубами.

Следственная палата Инстанции <span class=error>УЕФА</span> по финансовому контролю клубов (<span class=error>ИФКК</span>) под руководством старшего следователя Ива <span class=error>Летерма</span> проинформировала о выполнении мировых соглашений заключенных ранее с 14 клубами. Увеличить
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Следственная палата ИФКК подтверила, что загребское «Динамо» (Хорватия), соглашение с которым было заключено в прошлом году, а также «Манчестер Сити» (Англия) и «Пари Сен-Жермен» (Франция), соглашения с которыми были заключены ещё в 2014 году, полностью выполнили договорённости, а потому освобождены от режима мировых соглашений.

Следственная палата ИФКК также сообщила, что «Монако» (Франция), «Рома» (Италия) и «Фенербахче» (Турция) выполнили задачи на сезон-2016/17. В случае «Монако» и «Ромы», как изначально и планировалось, режим мировых соглашений продлится на сезон-2017/18, а в случае «Фенербахче» — до сезона-2019/20 включительно.

Следственная палата ИФКК решила, что «Интер» (Италия), «Бешикташ» (Турция) и «Трабзонспор» (Турция) лишь частично выполнили задачи на сезон-2016/17. Как следствие, с них не будут сняты соответствующие спортивные меры, прописанные в каждом конкретном соглашении, как-то — ограничение на количество футболистов списка А в заявках клубов и ограничения на трансферы.

Наконец, следственная палата ИФКК продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: «Астаной» (Казахстан), «Краснодаром» (Россия), «Локомотивом» (Россия) и «Зенитом» (Россия). Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая.

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