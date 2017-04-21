УЕФА продолжит финансовый контроль за «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром»
Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под руководством старшего следователя Ива Летерма проинформировала о выполнении мировых соглашений, заключенных ранее с 14 клубами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Следственная палата ИФКК подтверила, что загребское «Динамо» (Хорватия), соглашение с которым было заключено в прошлом году, а также «Манчестер Сити» (Англия) и «Пари Сен-Жермен» (Франция), соглашения с которыми были заключены ещё в 2014 году, полностью выполнили договорённости, а потому освобождены от режима мировых соглашений.
Следственная палата ИФКК также сообщила, что «Монако» (Франция), «Рома» (Италия) и «Фенербахче» (Турция) выполнили задачи на сезон-2016/17. В случае «Монако» и «Ромы», как изначально и планировалось, режим мировых соглашений продлится на сезон-2017/18, а в случае «Фенербахче» — до сезона-2019/20 включительно.
Следственная палата ИФКК решила, что «Интер» (Италия), «Бешикташ» (Турция) и «Трабзонспор» (Турция) лишь частично выполнили задачи на сезон-2016/17. Как следствие, с них не будут сняты соответствующие спортивные меры, прописанные в каждом конкретном соглашении,
Наконец, следственная палата ИФКК продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: «Астаной» (Казахстан), «Краснодаром» (Россия), «Локомотивом» (Россия) и «Зенитом» (Россия). Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter