«Локомотив», «Спартак» и «Зенит» одержали победы в молодёжном первенстве

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В одном из них «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Урал» и добился победы — 2:0. В составе сине-бело-голубых по голу на счету Александра Еловских и Кирилла Макеева.

В другом матче, который был сыгран в Батайске, «Ростов» уступил «Спартаку» — 0:1. Единственный гол на 54-й минуте забил Александр Руденко. Благодаря победе красно-белые сократили отставание от лидирующего ЦСКА до трёх очков.

В матче между «Локомотивом» и «Амкаром» победу праздновали «железнодорожники» (4:1). В составе москвичей по голу забили Артём Галаджан, Никита Дорофеев, Роман Тугарев и Ислам Вагабов. У пермяков отличился Максим Жуковский.