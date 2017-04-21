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21 апреля 2017, 17:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив», «Спартак» и «Зенит» одержали победы в молодёжном первенстве

Три матча 24-го тура завершились в российском молодёжном первенстве.

Три матча 24-го тура завершились в российском молодёжном первенстве. Увеличить
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В одном из них «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Урал» и добился победы — 2:0. В составе сине-бело-голубых по голу на счету Александра Еловских и Кирилла Макеева.

В другом матче, который был сыгран в Батайске, «Ростов» уступил «Спартаку» — 0:1. Единственный гол на 54-й минуте забил Александр Руденко. Благодаря победе красно-белые сократили отставание от лидирующего ЦСКА до трёх очков.

В матче между «Локомотивом» и «Амкаром» победу праздновали «железнодорожники» (4:1). В составе москвичей по голу забили Артём Галаджан, Никита Дорофеев, Роман Тугарев и Ислам Вагабов. У пермяков отличился Максим Жуковский.

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Алексей Еськов рассудит ЦСКА и «Локомотив» в матче чемпионата России

Алексей Еськов рассудит ЦСКА и «Локомотив» в матче чемпионата России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы обслужит матч 25-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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