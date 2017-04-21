«Локомотив», «Спартак» и «Зенит» одержали победы в молодёжном первенстве
Три матча 24-го тура завершились в российском молодёжном первенстве.
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В одном из них «Зенит» в
В другом матче, который был сыгран в Батайске, «Ростов» уступил «Спартаку» — 0:1. Единственный гол на 54-й минуте забил Александр Руденко. Благодаря победе
В матче между «Локомотивом» и «Амкаром» победу праздновали «железнодорожники» (4:1). В составе москвичей по голу забили Артём Галаджан, Никита Дорофеев, Роман Тугарев и Ислам Вагабов. У пермяков отличился Максим Жуковский.
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