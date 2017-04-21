Вратарь «Краснодара» Крицюк выбыл до конца сезона

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По этой причине «быки» приняли решение взять в аренду вратаря «Локомотива» Илью Абаева до конца текущего сезона.

Ранее Крицюк был вызван в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), но из-за травмы колена не смог поехать на сбор.

В текущем сезоне 27-летний игрок провёл в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.