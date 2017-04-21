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21 апреля 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Алексей Еськов рассудит ЦСКА и «Локомотив» в матче чемпионата России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы обслужит матч 25-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Его ассистентами будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Дмитрий Чельцов (Москва) резервным судьей — Виталий Мешков (Дмитров) Увеличить
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Его ассистентами будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Дмитрий Чельцов (Москва), резервным судьей — Виталий Мешков (Дмитров).

«Спартак» и «Урал» рассудит Владимир Сельдяков (Балашиха), «Ростов» и «Уфу» — Алексей Николаев (Москва), «Рубин» и «Терек» — Сергей Карасев (Москва), «Оренбург» и «Зенит» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Арсенал» и «Крылья Советов» — Александр Егоров (Саранск), «Анжи» и «Томь» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Амкар» и «Краснодар» — Алексей Сухой (Люберцы).

Матчи 25-го тура пройдут 25—27 апреля.

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