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21 апреля 2017, 17:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Краснодар» дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» дозаявил вратаря Илью Абаева для участия в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее Краснодар получил разрешение на переход футболиста из московского Локомотива вне заявочного периода и клубы договорились об аренде до конца сезона. Увеличить
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Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста из московского «Локомотива» вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона.

Абаев перешел в «Локомотив» из нижегородской «Волги» в июле 2013 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел один матч в чемпионате и одну игру в Кубке России.

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