ФК «Краснодар» дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате России
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» дозаявил вратаря Илью Абаева для участия в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной
премьер-лиги.
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Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста из московского «Локомотива» вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона.
Абаев перешел в «Локомотив» из нижегородской «Волги» в июле 2013 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел один матч в чемпионате и одну игру в Кубке России.
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