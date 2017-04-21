ФК «Краснодар» дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате России

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Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста из московского «Локомотива» вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона.

Абаев перешел в «Локомотив» из нижегородской «Волги» в июле 2013 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел один матч в чемпионате и одну игру в Кубке России.