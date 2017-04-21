Об этом актер рассказал корреспонденту «Фонтанки» по телефону в пятницу, 21 апреля.

«Я объявлю составы команд и потом, если будут голы, буду объявлять об этом и называть их авторов. В общем, буду делать все то, что обычно делают дикторы», — заявил Боярский.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мини-спойлер из завтрашнего дня. ? <a href="https://t.co/iBAs8mvdxz">pic.twitter.com/iBAs8mvdxz</a></p>— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) <a href="https://twitter.com/spb_stadium/status/855362556051021824">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, 22 апреля в рамках 24 тура чемпионата России на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове сыграют «Зенит» и «Урал».