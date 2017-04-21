Михаил Боярский станет диктором матча «Зенит» — «Урал» на стадионе «Санкт-Петербург»
Народный артист РСФСР Михаил Боярский на один матч примерит на себя новую роль — он выступит в качестве диктора в первом матче «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» 22 апреля.
Об этом актер рассказал корреспонденту «Фонтанки» по телефону в пятницу, 21 апреля.
«Я объявлю составы команд и потом, если будут голы, буду объявлять об этом и называть их авторов. В общем, буду делать все то, что обычно делают дикторы», — заявил Боярский.
Напомним, 22 апреля в рамках 24 тура чемпионата России на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове сыграют «Зенит» и «Урал».
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