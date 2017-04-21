Мирча Луческу: В матче со «Спартаком» нам не дали два пенальти

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— Вчера вы провели тренировку на новом стадионе. Какие впечатления?

— Это была не тренировка, а тест. Мы проверили, в каком состоянии поле. Оно там специфическое, молодое. Трава еще не окрепла. Возможно, газон будет рваться. Мы хотели определиться, в каких шипах лучше играть, какие бутсы выбирать. Плюс познакомились с раздевалкам и массажными комнатами. А потом вернулись и провели тренировку здесь на базе.

— Как вам сам стадион?

— Невозможно сделать так, чтобы с первого дня все было идеально. «Донбасс-арену», которая признана великолепным стадионом, тоже доделывали целый год. Пока нужно чтобы окрепло поле. Но в целом стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов. Очень комфортабельный для зрителей. «Зениту» не хватало такого чисто футбольного стадиона, чтобы подниматься выше. Арена производит впечатление. Если с полем все будет в порядке, все в комплексе будет просто невероятно.

— Играть при закрытой крыше будет непривычно?

— Она очень высоко. Во время тренировки совсем не чувствовалось, что не хватает воздуха. Посмотрим, что будет в игре, когда футболисты передвигаются на максимальных скоростях. Хорошо, что крыша сейчас закрыта, иначе плохая погода могла бы повлиять на поле. Такой стадион позволяет играть в любое время года.

— Каково состояние команды после игры со «Спартаком»?

— Все знают, что энтузиазм игрокам придают только положительные результаты. В матче со «Спартаком» мы имели полное преимущество, создавали моменты, там было два однозначных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. «Спартак» часто обороняется в своей штрафной площадке, как это делают итальянские команды, при таком футболе создается много стандартных положений.

Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Это происходит не в первый раз. У нас не было практически ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили «Арсеналу» из положения близкого к «вне игры». Если бы тогда судья показал офсайд, возможно, он был бы прав. В остальных случаях были ошибки против нас. Это не оправдание, а констатация факта.

Такая команда, как «Зенит», должна играть независимо от спорных моментов, которые возникают на поле. Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как «МЮ» с трудом прошел «Андерлехт», который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент с потерей концентрации в концовке привел к вылету из еврокубков. В том матче мы доминировали, но сейчас те же игроки набирают меньше очков, чем должны, и, самое главное, потеряли уверенность в своих силах.

Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. «Урал» — одна из лучших команд последних туров. Находясь в нижней части таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру екатеринбуржцев. Вечером еще раз все проанализируем и будем готовы.

— Кто не готов к игре с «Уралом»?

— Только Анюков. У него была температура и сейчас он работает индивидуально.

— Поле может помешать «Зениту» в завтрашнем матче?

— Поначалу оно точно будет хорошим. Потом может испортиться, и нужно быть готовым к нему и к ошибкам, которые могут возникать из-за качества газона. Стараться исправлять их или вовсе избегать. «Урал» много прессингует, использует тактические фолы. Значит, мы должны быть собраны и терпеливы. Публика нас поддержит, и это повлияет на игру. Уверен, в дальнейшем при полных трибунах нового стадиона «Зенит» вообще не должен терять очки дома.

— Зимняя подготовка с большим количеством матчей была непривычной для «Зенита». Сейчас вы можете сказать, что она дала результат?

— На сборах мы проводили игры больше для проверки новичков и молодых игроков. Часто играли по тайму двумя разными составами и в тот же день назначали полноценную тренировку. Просто у нас в команде было 30 футболистов. Те, кто в сезоне имел меньше игровой практики, участвовал в товарищеских матчах. Тесты показывают, что футболисты сейчас готовы хорошо. Сейчас команда пробегает по 116−118 километров за матч, а не 105 как раньше. К сожалению, нам не удалось достичь этого потолка в матче против «Спартака». Соперник превзошел нас в мотивации и настрое на эту игру.

АРТУР ЮСУПОВ: «АРЕНА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” ОГРОМНАЯ»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от нового стадиона, на котором сине-бело-голубые провели одну тренировку, и рассказал, как команда пережила поражение от «Спартака».

— Что скажете о поле на новом стадионе, где вы накануне провели тренировку?

— Поле неплохое — можно играть. Постараемся показать хороший футбол.

— Какими были эмоции во время тренировки на арене «Санкт-Петербург»?

— Это совсем другой стадион. Он — огромный. Когда на него смотришь, даже не знаю… Это особенные эмоции.

— С каким стадионом могли бы сравнить арену «Санкт-Петербург»?

— Я таких еще не видел.

— В каком состоянии трава на арене?

— Нам говорили, что поле будет не очень хорошим. Однако оно не плохое, на нем можно показывать хороший футбол.

— Зрителей будет не более 20 тысяч. Не мало для такой большой арены?

— Мы знаем, что она еще не совсем готова. И относимся к тому, что продаются не все места, с пониманием. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы был полный стадион. Пока 20 тысяч, потом, насколько мы знаем, будет больше.

— Что у «Зенита» с мотивацией после матча со «Спартаком» и перед игрой с «Уралом»?

— После «Спартака» пару дней, конечно, отходили. Сейчас отошли и все мысли теперь об «Урале». Не думаем о каких-то местах. Надо просто выиграть все оставшиеся матчи. Других вариантов нет. Поэтому думаем больше не о сопернике, а о своей игре. «Урал», «Терек» — не важно. Плясать должны от себя. Осталось семь матчей — оступаться не имеем права.

— Уже осознали тот факт, что теперь «Зениту» надо бороться за второе место?