Семак vs. Гончаренко, Бердыев vs. Каррера, Ильин vs. «Зенит». Интриги 24-го тура РФПЛ

УФА — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 5.40 — Н 3.24 — П2 1.71

Любимец армейских болельщиков Сергей Семак против родного клуба. А еще — против своего предшественника Виктора Гончаренко, чья работа в первой части чемпионата стала залогом невиданного подъема «Уфы». Правда, последние результаты башкирской команды не радуют — с учетом Кубка России она не может победить на протяжении пяти матчей. Интересно, что смогут хозяева противопоставить нуждающемуся в победе ЦСКА, и установит ли Гончаренко армейский рекорд, начав работу с семи матчей без поражений? Пока со столичными клубами дела у «Уфы» не складываются, ведь на «Нефтянике» выиграли и «Локомотив», и «Спартак».

ЗЕНИТ — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 1.23 — Н 5.47 — П2 11.0

Главная интрига — конечно же, премьерная игра сине-бело-голубых на новом стадионе «Санкт-Петербург». Это одно из самых ярких событий тура, однако оно не отменяет визит на берега Невы воспитанника питерского футбола Ильина. На минуточку — лучшего весеннего бомбардира премьер-лиги, мечтающего и о национальной сборной, со старожилами которой он сегодня встретится на поле, и о выступлениях за клуб из родного города. И, конечно, интересно будет посмотреть, как «Зенит» переживет фактически поставившее крест на чемпионских амбициях поражение от «Спартака» и покажет себя в дуэли с самой успешной командой второй части турнира.

РОСТОВ — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 2.83 — Н 2.95 — П2 2.58

Путь к титулу — всегда преодоление. Туром ранее «Спартак» прервал серию неудач в принципиальном противостоянии с «Зенитом». Теперь красно-белых ждет испытание Ростовом. Когда-то поездка на берега Дона считалась одной из самых комфортных, однако в этом десятилетии «Спартак» выиграл на «Олимпе» лишь раз. На фоне вылета из кубкового турнира после нулевой ничьей и пяти поражений единственная победа смотрится скромно. Ее, кстати, принес давно покинувший Россию Уорис. Найдется ли у лидера чемпионата новый герой? Именно такой требуется в противостоянии с командой, которая завершила нулевыми ничьими пять матчей подряд, а занявший место в воротах Медведев помог перестать горевать по поводу травмы Джанаева.

ЛОКОМОТИВ — АМКАР

Прогноз Winline — П1 1.64 — Н 3.25 — П2 6.15

В Черкизове продолжится давнее соперничество тренеров-старожилов премьер-лиги Юрия Семина и Гаджи Гаджиева. В первом круге в Перми футбольные шахматы двух гроссмейстеров принесли нулевую ничью. Не удалось определить победителя и в прошлом сезоне, когда «Амкар» Гаджи Муслимовича обменялся голами с «Анжи» Юрия Павловича. Узнаем ли сильнейшего на этот раз на стадионе, где уральцы обычно проигрывают, однако во время последнего визита в Черкизово выбили железнодорожников из Кубка России? И одержит ли «Локомотив» первую домашнюю весеннюю победу после проигрыша «Краснодару» и ничьих со «Спартаком» и «Ростовом»?

ТЕРЕК — АНЖИ

Прогноз Winline — П2 1.93 — Н 3.06 — П2 4.25

Кавказское дерби по определению не может быть скучным. Даже если как в октябре в Махачкале встреча завершается нулевой ничьей. Хотя, более показательным для соперничества Грозного и Махачкалы выглядит предыдущий поединок на «Ахмат Арене», в котором хозяева при счете 2:2 склонили чашу весов в свою пользу за несколько минут до финального свистка. Интригу новой дуэли придают зимние трансферы между клубами, в результате которых один из кумиров Дагестана Бериша перебрался в «Терек», а в обороне «Анжи» теперь играет экс-грозненец Брызгалов. В общем, скучно не будет.

ТОМЬ — ОРЕНБУРГ

Прогноз Winline — П1 10.0 — Н 4.27 — П2 1.33

Томичи и не думают мириться с отведенной им ролью мальчиков для битья, а на родном стадионе «Труд» у хозяев вырастают крылья. Это помогло команде Валерия Петракова обыграть «Амкар» и добиться волевой ничьей с «Рубином». Последует ли продолжение в сражении с другим обитателем подвала турнирной таблицы? Или «Оренбург» наконец-то одержит первую в высшем обществе гостевую победу? Пока команда Роберта Евдокимова на чужих стадионах довольствовалась тремя ничьими при десяти поражениях.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — РУБИН

Прогноз Winline — П1 2.58 — Н 2.90 — П2 2.87

Для болельщиков Самары и Казани дуэль двух волжских команд — один из главных матчей года, независимо от занимаемых мест и турнирных задач. И в кои-то веки к новому противостоянию в роли фаворита подходят «Крылья Советов». Команда Вадима Скрипченко наконец-то вздохнула полной грудью, набрав в двух последних турах четыре очка и забив пять мячей. Хватит ли нынешнего запала еще и на выглядящий деморализованным «Рубин», который не проигрывает самарцам с мая 2013 года (+3=3)?

КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 1.30 — Н 4.66 — П2 10.0

Первая тренерская дуэль двух футболистов сборной России Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова завершилась нулевой ничьей, и это было первое очко, набранное туляками в матчах с «Краснодаром» после трех поражений с крупным счетом. «Оружейники» до сих пор ни разу не поражали ворота «быков», однако в октябре сдвиг произошел. Удастся ли Кирьякову удивить коллегу во второй раз? Для этого «Арсеналу» нужно прыгнуть выше головы, потому что весной он проиграл все три гостевых матча, доведя серию поражений на чужих полях уже до шести игр.