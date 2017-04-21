Семак vs. Гончаренко, Бердыев vs. Каррера, Ильин vs. «Зенит». Интриги 24-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 24-го тура чемпионата России.
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УФА — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 5.40 — Н 3.24 — П2 1.71
Любимец армейских болельщиков Сергей Семак против родного клуба. А еще — против своего предшественника Виктора Гончаренко, чья работа в первой части чемпионата стала залогом невиданного подъема «Уфы». Правда, последние результаты башкирской команды не радуют — с учетом Кубка России она не может победить на протяжении пяти матчей. Интересно, что смогут хозяева противопоставить нуждающемуся в победе ЦСКА, и установит ли Гончаренко армейский рекорд, начав работу с семи матчей без поражений? Пока со столичными клубами дела у «Уфы» не складываются, ведь на «Нефтянике» выиграли и «Локомотив», и «Спартак».
ЗЕНИТ — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 1.23 — Н 5.47 — П2 11.0
Главная интрига — конечно же, премьерная игра
РОСТОВ — СПАРТАК
Прогноз Winline — П1 2.83 — Н 2.95 — П2 2.58
Путь к титулу — всегда преодоление. Туром ранее «Спартак» прервал серию неудач в принципиальном противостоянии с «Зенитом». Теперь
ЛОКОМОТИВ — АМКАР
Прогноз Winline — П1 1.64 — Н 3.25 — П2 6.15
В Черкизове продолжится давнее соперничество
ТЕРЕК — АНЖИ
Прогноз Winline — П2 1.93 — Н 3.06 — П2 4.25
Кавказское дерби по определению не может быть скучным. Даже если как в октябре в Махачкале встреча завершается нулевой ничьей. Хотя, более показательным для соперничества Грозного и Махачкалы выглядит предыдущий поединок на «Ахмат Арене», в котором хозяева при счете 2:2 склонили чашу весов в свою пользу за несколько минут до финального свистка. Интригу новой дуэли придают зимние трансферы между клубами, в результате которых один из кумиров Дагестана Бериша перебрался в «Терек», а в обороне «Анжи» теперь играет
ТОМЬ — ОРЕНБУРГ
Прогноз Winline — П1 10.0 — Н 4.27 — П2 1.33
Томичи и не думают мириться с отведенной им ролью мальчиков для битья, а на родном стадионе «Труд» у хозяев вырастают крылья. Это помогло команде Валерия Петракова обыграть «Амкар» и добиться волевой ничьей с «Рубином». Последует ли продолжение в сражении с другим обитателем подвала турнирной таблицы? Или «Оренбург»
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — РУБИН
Прогноз Winline — П1 2.58 — Н 2.90 — П2 2.87
Для болельщиков Самары и Казани дуэль двух волжских команд — один из главных матчей года, независимо от занимаемых мест и турнирных задач. И в
КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 1.30 — Н 4.66 — П2 10.0
Первая тренерская дуэль двух футболистов сборной России Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова завершилась нулевой ничьей, и это было первое очко, набранное туляками в матчах с «Краснодаром» после трех поражений с крупным счетом. «Оружейники» до сих пор ни разу не поражали ворота «быков», однако в октябре сдвиг произошел. Удастся ли Кирьякову удивить коллегу во второй раз? Для этого «Арсеналу» нужно прыгнуть выше головы, потому что весной он проиграл все три гостевых матча, доведя серию поражений на чужих полях уже до шести игр.
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