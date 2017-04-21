Судьям разрешили получать больше «двоек»

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Еще недавно департамент судейства и инспектирования РФС установил правило, при котором судьи, получавшие в двух играх весенней части чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, переставали работать на играх премьер-лиги и главным образом обслуживали матчи в первом дивизионе. Первым, кто ощутил на себе новшество, стал Виталий Мешков, который был переведен в категорию «А» особым распоряжением — «в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства».

Теперь критерий «низкого уровня судейства» несколько изменен. Для понижения в ранге нужно плохо работать не на двух, а на трех играх — то есть получить три «двойки». О причинах такого решения можно только догадываться. Возможно, в ДСИ опасаются, что вслед за Мешковым премьер-лигу могут покинуть слишком много арбитров и некого будет назначать на оставшиеся туры чемпионата. По нашим данным, на «двойках» «висели» пять или шесть судей, включая Михаила Вилкова, Сергея Лапочкина и Александра Егорова.