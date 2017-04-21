Судьям разрешили получать больше «двоек»
Как стало известно «СЭ», на этой неделе изменены условия перевода арбитров из категории «Про» в категорию «А» и перевода их из
премьер-лиги в первый дивизион.
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Видимо, что-то случилось...
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Еще недавно департамент судейства и инспектирования РФС установил правило, при котором судьи, получавшие в двух играх весенней части чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, переставали работать на играх
Теперь критерий «низкого уровня судейства» несколько изменен. Для понижения в ранге нужно плохо работать не на двух, а на трех играх — то есть получить три «двойки». О причинах такого решения можно только догадываться. Возможно, в ДСИ опасаются, что вслед за Мешковым
Любопытно, как скажутся изменения на судьбе Мешкова. Вернут ли арбитра ФИФА в
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