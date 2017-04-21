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21 апреля 2017, 13:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Судьям разрешили получать больше «двоек»

Как стало известно «СЭ», на этой неделе изменены условия перевода арбитров из категории «Про» в категорию «А» и перевода их из премьер-лиги в первый дивизион.

Как стало известно СЭ на этой неделе изменены условия перевода арбитров из категории Про в категорию А и перевода их из <nobr>премьер-лиги</nobr> в первый дивизион. Увеличить
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Еще недавно департамент судейства и инспектирования РФС установил правило, при котором судьи, получавшие в двух играх весенней части чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, переставали работать на играх премьер-лиги и главным образом обслуживали матчи в первом дивизионе. Первым, кто ощутил на себе новшество, стал Виталий Мешков, который был переведен в категорию «А» особым распоряжением — «в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства».

Теперь критерий «низкого уровня судейства» несколько изменен. Для понижения в ранге нужно плохо работать не на двух, а на трех играх — то есть получить три «двойки». О причинах такого решения можно только догадываться. Возможно, в ДСИ опасаются, что вслед за Мешковым премьер-лигу могут покинуть слишком много арбитров и некого будет назначать на оставшиеся туры чемпионата. По нашим данным, на «двойках» «висели» пять или шесть судей, включая Михаила Вилкова, Сергея Лапочкина и Александра Егорова.

Любопытно, как скажутся изменения на судьбе Мешкова. Вернут ли арбитра ФИФА в премьер-лигу? (Александр БОБРОВ).
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