«Трабзонспор» по-прежнему заинтересован в хавбеке ЦСКА Тошиче

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Турецкие СМИ в январе этого года сообщили, что сербский футболист может перебраться в «Трабзон», но во время зимнего трансферного окна сделка так и не состоялась.

Haber61.net сообщает, что представители «Трабзонспора» намерерны провести переговоры с агентами 29-летнего футболиста. Контракт Зорана Тошича с ЦСКА действует до июня 2017 года, так что может достаться туркам бесплатно.

Зоран Тошич играет в ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед».