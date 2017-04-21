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21 апреля 2017, 13:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Трабзонспор» по-прежнему заинтересован в хавбеке ЦСКА Тошиче

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич всё ещё интересен «Трабзонспору».

Полузащитник московского ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> всё ещё интересен Трабзонспору. Увеличить
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Турецкие СМИ в январе этого года сообщили, что сербский футболист может перебраться в «Трабзон», но во время зимнего трансферного окна сделка так и не состоялась.

Haber61.net сообщает, что представители «Трабзонспора» намерерны провести переговоры с агентами 29-летнего футболиста. Контракт Зорана Тошича с ЦСКА действует до июня 2017 года, так что может достаться туркам бесплатно.

Зоран Тошич играет в ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед».

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