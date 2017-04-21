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21 апреля 2017, 12:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Зенита» Анюков не сможет принять участие в матче-открытии нового стадиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Все футболисты «Зенита», кроме защитника Александра Анюкова, готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который откроет стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

Встреча между Зенитом и Уралом пройдет 22 апреля в 14:00. Увеличить
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«За исключением Анюкова все готовы. Он болеет», — сказал румынский специалист.

Встреча пройдет в субботу, начало — в 14:00 мск.

Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.

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