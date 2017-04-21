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21 апреля 2017, 12:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: Новый стадион «Зенита» невероятен, поле специфическое, трава не окрепла

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура РФПЛ с «Уралом» рассказал о подготовке команды, а также о тренировке на новом стадионе.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> в преддверии матча 24-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Уралом рассказал о подготовке команды а также о тренировке на новом стадионе. Увеличить
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«Это была не тренировка, мы просто тестировали поле, проверили, в каком оно состоянии. Поле специфическое, трава не до конца окрепла, возможно, она будет рваться во время игры. Мы вчера хотели посмотреть и решить, в каких шипах выходить на матч с «Уралом». Плюс познакомились с раздевалками, увидели, какая атмосфера на новом стадионе. Это было ознакомление с ареной. После этого вчера провели ещё нормальную тренировку на базе.

Невозможно, чтобы с первого дня всё было идеально. У менять есть опыт — «Донбасс Арена», которая признана великолепным стадионом. Его тоже нужно было целый год после сдачи в эксплуатацию доделывать. Что касается стадиона на Крестовском острове, он невероятен и великолепен. Практически без изъянов. Функциональный стадион, который будет комфортабелен для зрителей. Такой арены не хватало для того, чтобы «Зенит» поднимался выше и выше. Когда впервые выходишь на поле «Крестовского», находишься под впечатлением от увиденного. Если поле со временем будет соответствовать стадиону, то это будет невероятно.

Крыша находится высоко и не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре, когда футболисты бегают и задыхаются. В то же время очень хорошо, что стадион с крышей, так как погодные условия в Петербурге сейчас не самые благоприятные. Погода могла повлиять на футбольное поле, а так оно будет таким же, — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 22 апреля. Начало запланировано на 14:00 мск.

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