Луческу: Новый стадион «Зенита» невероятен, поле специфическое, трава не окрепла

«Это была не тренировка, мы просто тестировали поле, проверили, в каком оно состоянии. Поле специфическое, трава не до конца окрепла, возможно, она будет рваться во время игры. Мы вчера хотели посмотреть и решить, в каких шипах выходить на матч с «Уралом». Плюс познакомились с раздевалками, увидели, какая атмосфера на новом стадионе. Это было ознакомление с ареной. После этого вчера провели ещё нормальную тренировку на базе.

Невозможно, чтобы с первого дня всё было идеально. У менять есть опыт — «Донбасс Арена», которая признана великолепным стадионом. Его тоже нужно было целый год после сдачи в эксплуатацию доделывать. Что касается стадиона на Крестовском острове, он невероятен и великолепен. Практически без изъянов. Функциональный стадион, который будет комфортабелен для зрителей. Такой арены не хватало для того, чтобы «Зенит» поднимался выше и выше. Когда впервые выходишь на поле «Крестовского», находишься под впечатлением от увиденного. Если поле со временем будет соответствовать стадиону, то это будет невероятно.

Крыша находится высоко и не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре, когда футболисты бегают и задыхаются. В то же время очень хорошо, что стадион с крышей, так как погодные условия в Петербурге сейчас не самые благоприятные. Погода могла повлиять на футбольное поле, а так оно будет таким же, — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 22 апреля. Начало запланировано на 14:00 мск.