Бывший футболист «Зенита» Кулик подарил клубному музею малиновый пиджак

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Мероприятие прошло перед началом открытой тренировки «Зенита» на базе в Удельной. Малиновые пиджаки, как напомнил Кулик, носили игроки команды при Вячеславе Мельникове, который в 1992—1994 гг. был главным тренером сине-бело-голубых, в 1997-м — входил в тренерский штаб, в 1999—2001 гг. был начальником команды. Кулик также оставил отпечатки стоп для Аллеи славы «Зенита».

В субботу на новом стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит- Арена») пройдет первый официальный матч — «Зенит» в рамках 24-го тура чемпионата России примет «Урал», Кулик перед началом игры нанесет первый символический удар по мячу. «Я там (на стадионе) еще не был, поэтому, думаю, в приятном смысле должен быть поражен; уверен, он должен быть впечатляющим, — поделился ожиданиями Кулик. — За такое долгое время должны были построить что-то такое, что произведет фурор».

«Мне советуют приехать вечером, потому что красивая, оригинальная подсветка. Предыдущий стадион Кирова выделялся своим масштабом, думаю, что новый будет не хуже, а даже лучше», — добавил он.

Музей «Зенита» будет расположен на новом стадионе «Санкт-Петербург». Как сообщалось ранее, планируется, что будет открыта постоянная экспозиция, состоящая из архивных материалов и предметов, связанных с историей «Зенита». Дата открытия музея не называлась.

Вместимость новой арены составляет около 68 тысяч зрителей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Предполагается, что после Кубка конфедераций арена перейдет в управление ФК «Зенит».