Все игроки основного состава «Зенита» тренируются в преддверии матча с «Уралом»

На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Защитник сине-бело-голубых Александр Анюков занимался по индивидуальной программе. Защитник Иван Новосельцев вернулся в общую группу.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 22 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.