Все игроки основного состава «Зенита» тренируются в преддверии матча с «Уралом»
Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 24-го тура Российской футбольной
Премьер-Лиги с «Уралом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Защитник
Матч «Зенит» — «Урал» состоится 22 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.
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