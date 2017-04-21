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21 апреля 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Все игроки основного состава «Зенита» тренируются в преддверии матча с «Уралом»

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 24-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Уралом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Защитник сине-бело-голубых Александр Анюков занимался по индивидуальной программе. Защитник Иван Новосельцев вернулся в общую группу.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 22 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

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