В Твиттере самарской футбольной команды «Крылья Советов» появилась информация о том, что в их клубном трамвае, который курсирует под номером 3, сегодня, 21 апреля, и завтра, 22 апреля, можно будет получить бесплатные билеты на матч с «Рубином». Матч состоится в это воскресенье, 23 апреля, на стадионе «Металлург» в 15:30.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В клубном трамвае "Крыльев", курсирующего под номером 3, сегодня раздают билеты на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#КСРубин</a> Взять их можно у кондукторов. <a href="https://t.co/L4CfpjaXRn">pic.twitter.com/L4CfpjaXRn</a></p>— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) <a href="https://twitter.com/fckssamara/status/855323238116622336">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>