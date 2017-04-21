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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29504341/
21 апреля 2017, 11:27 | Футбол: Премьер-лига | Pro Город Самара

В самарском трамвае кондуктор раздает бесплатные билеты на матч «Крылья Советов» — «Рубин»

Матч состоится в это воскресенье, 23 апреля.

В Твиттере самарской футбольной команды «Крылья Советов» появилась информация о том, что в их клубном трамвае, который курсирует под номером 3, сегодня, 21 апреля, и завтра, 22 апреля, можно будет получить бесплатные билеты на матч с «Рубином». Матч состоится в это воскресенье, 23 апреля, на стадионе «Металлург» в 15:30.
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