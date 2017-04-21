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21 апреля 2017, 11:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-форвард «Зенита» Кулик исполнит первый удар по мячу в матче на «Крестовском»

21 апреля в «Газпром"-тренировочном центре прошла церемония, в рамках которой отпечатки стоп для клубного музея оставил бывший нападающий, капитан и один из лучших бомбардиров «Зенита» Владимир Кулик.

Кулик провёл за сине-бело-голубых 220 матчей, в которых забил 101 гол. Кулик является автором последнего гола, забитого сине-бело-голубыми на стадионе имени С. М. Кирова в кубковой встрече с петербургским «Локомотивом» в 1996 году. На первом матче «Зенита» на новом стадионе «Крестовский» с «Уралом» 22 апреля Владимир Кулик исполнит первый символический удар по мячу.

Ранее для Аллеи славы «Зенита» отпечатки стоп и рук оставляли:

Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий, Владимир Клементьев, Вячеслав Малафеев, Алексей Игонин, Николас Ломбертс и Мигел Данни.

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Новости Премьер-лиги

Бывший футболист «Зенита» Кулик подарил клубному музею малиновый пиджак

Бывший футболист «Зенита» Кулик подарил клубному музею малиновый пиджак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Кулик принес в дар фонду музея клуба малиновый пиджак. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
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