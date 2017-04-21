Экс-форвард «Зенита» Кулик исполнит первый удар по мячу в матче на «Крестовском»

Кулик провёл за сине-бело-голубых 220 матчей, в которых забил 101 гол. Кулик является автором последнего гола, забитого сине-бело-голубыми на стадионе имени С. М. Кирова в кубковой встрече с петербургским «Локомотивом» в 1996 году. На первом матче «Зенита» на новом стадионе «Крестовский» с «Уралом» 22 апреля Владимир Кулик исполнит первый символический удар по мячу.

Ранее для Аллеи славы «Зенита» отпечатки стоп и рук оставляли:

Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий, Владимир Клементьев, Вячеслав Малафеев, Алексей Игонин, Николас Ломбертс и Мигел Данни.