Экс-форвард «Зенита» Кулик исполнит первый удар по мячу в матче на «Крестовском»
21 апреля в «Газпром"-тренировочном центре прошла церемония, в рамках которой отпечатки стоп для клубного музея оставил бывший нападающий, капитан и один из лучших бомбардиров «Зенита» Владимир Кулик.
Кулик провёл за
Ранее для Аллеи славы «Зенита» отпечатки стоп и рук оставляли:
Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий, Владимир Клементьев, Вячеслав Малафеев, Алексей Игонин, Николас Ломбертс и Мигел Данни.
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