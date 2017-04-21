100 000 зрителей на дерби. Как предыдущий раз открывали стадион на Крестовском

100 000 зрителей

Стадион имени Кирова на Крестовском острове строили долго: начали в 1932-м, из-за войны приостанавливали работы, открыли только в 1950-м. Первым матчем стало ленинградское дерби — «Зенит» против «Динамо»!

— Около 100 тысяч ленинградцев собрались вчера на открытие крупнейшего стадион Советского Союза, — писала газета «Труд» о событиях 30 июля 1950-го.

Кроме матча, разумеется, был парад спортивных обществ: тысячи физкультурников шагали с яркими флагами в тот летний погожий денек.

Пресса очень много внимания уделила конструкциям стадиона — и это тоже крайне интересно.

— Стадион построен на стрелке Крестовского острова, на том месте, которое выбрал для него Сергей Миронович Киров. Величественное спортивное сооружение, названное именем Кирова, с трех сторон омывают воды Финского залива, а с четвертой к нему примыкает новый приморский парк Победы. Перед входом на стадион — памятник С. М. Кирову (Газета «Труд»).

— Спортивные площадки окружает шестнадцатиметровая возвышенность, созданная из грунта, который был поднят со дна залива. На вершину ведет широкая лестница, по ее бокам — водопад, ниспадающий по десяткам ступеней. В центре обширной асфальтированной площади расположен красивый фонтан (Газета «Труд»).

— В большом здании размещены гостиница для иногородних спортсменов, комнаты отдыха для участников соревнований, врачебные кабинеты, гардеробные комнаты, душевые, буфеты, рестораны (Газета «Труд»).

Ленинградское дерби

Игра была интересна не только принципиальным соперничеством команд, но и турнирным значением: «Зенит» шел на третьем месте, «Динамо» занимало шестую позицию, а разделяли их 3 очка.

— Перед началом игры тренерам команд заслуженным мастерам спорта К. Лемешеву («Зенит») и М. Бутусову («Динамо») в торжественной обстановке вручаются памятные вымпелы в ознаменование открытия стадиона («Ленинградская правда»).

Первыми на стадионе сыграли:

«Зенит»: Леонид Иванов, Лазарь Кравец, Валентин Тылло, Алексей Пшеничный, Василий Фалин, Юрий Пономарев, Николай Смирнов, Фридрих Марютин (к), Иван Комаров, Анатолий Коротков, Александр Иванов.

«Динамо» Л: Борис Грищенко, Савелий Сафронов, Александр Донцов, Сергей Северов, Николай Горохов, Игорь Богомолов, Василий Фомин, Александр Тенягин, Евгений Собакин, Борис Чучелов, Геннадий Бондаренко.

А судил встречу Валентин Фридман.

— Быстрый натиск динамовцев уже на четвертой минуте увенчался успехом. С точной подачи полузащитника Тенягина левый нападающий Чучелов головой забивает гол в ворота «Зенита» («Ленинградская правда»).

— На 15-й минуте в ворота «Динамо» назначается 11-метровый удар (за игру рукой Сафронова). Коротков ударил неточно, и мяч попал в боковую штангу ворот. Начавшийся дождь осложнил действия команд («Советский спорт»).

— Начавшийся дождь сильно затруднял игру, но отнюдь не снизил ее остроты. После перерыва футболистам «Зенита» удается отквитать мяч. В результате встреча закончилась вничью — 1:1 («Ленинградская правда»).

Состав команды дан по информации aegov.narod.ru.