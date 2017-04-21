Семак против ЦСКА: стартует 24-й тур чемпионата России по футболу

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Сыграет ли Дзагоев?

Чемпион России 2003 года в составе армейского клуба Сергей Семак выступит против бывших одноклубников ныне в роли главного тренера башкирской команды.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 21.04.2017, 17:00 -:- Уфа ЦСКА

Основной кадровый вопрос перед игрой заключается в том, сможет ли выйти на поле полузащитник «красно-синих» Алан Дзагоев, который в последний на данный момент раз сыграл во встрече чемпионата 20-го тура с грозненским «Тереком», после чего получил травму в матче за сборную страны против команды Бельгии 28 марта. Перед матчем будет принято решение относительно выхода на поле защитника Алексея Березуцкого. В Уфу не отправились занимающиеся по индивидуальной программе хавбеки Георгий Миланов и Зоран Тошич, а также защитник Кирилл Набабкин.

Из стана «Уфы» поступили позитивные известия о том, что нападающий Сильвестр Игбун, травмировавшийся во встрече с самарскими «Крыльями Советов» 11 марта, работает в общей группе, наравне со всеми готовятся к игре и другой форвард Исламнур Абдулавов и защитник Денис Тумасян. «(Бывший главный тренер “Уфы”, ныне руководящий ЦСКА) Виктор Михайлович (Ганчаренко) знает “Уфу” от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком», — произнес генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 14:00 -:- Зенит Урал

Дебютный матч на «Санкт-Петербург Арене».

ЦСКА за 7 туров до финиша идет на втором месте и отстает от «Спартака» на 10 очков. Санкт-петербургский «Зенит» имеет на балл меньше армейцев и примет в субботу екатеринбургский «Урал», мысли которого скорее связаны со 2 мая, когда в финале Кубка России команда Александра Тарханова сойдется с московским «Локомотивом». Правда, президент уральского клуба Григорий Иванов настаивает на другом: «Мы играем от матча к матчу, и все проблемы будем решать по мере их приближения».

Матч с «Уралом» станет первой встречей для «Зенита» на новой «Санкт-Петербург Арене», где игроки команды провели тренировку только в четверг. Травмированных в команде Мирчи Луческу быть не должно: игра прошлого тура со «Спартаком» была хоть и контактной, но корректной. Румынский тренер, впрочем, старается быть реалистом относительно возможностей команды в текущем сезоне. «Никто не может достать “Спартак”, “Спартак” только сам может подарить кому-то первое место», — отметил он ранее.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 16:30 -:- Ростов Спартак М

Мутко напоминает.

«Спартаку» тем же днем 22 апреля у себя дома будет противостоять «Ростов». «Еще ничего не выиграли, не доделали дело до конца. Не думаем о медалях или о чем-то еще, идет обычный тренировочный процесс», — предостерег от шапкозакидательских настроений полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков. «Не стоит никого короновать», — словно поддержал его президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко, тут же напомнив: «ЦСКА в прекрасной форме. В этом и интерес чемпионата».

Из возможных кадровых проблем «Спартака» — травмы нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, пропустивших встречу с «Зенитом». «Зе Луиш чувствует себя лучше, чем Адриано, и уже работает по индивидуальной программе», — рассказал главный тренер столичной команды Массимо Каррера. Восстанавливается после перелома носа защитник ростовчан Федор Кудряшов.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 16:30 -:- Локомотив М Амкар

Московский «Локомотив», постепенно подбирающийся к еврокубковой зоне, сыграет в субботу дома с пермским «Амкаром». По последним данным, все футболисты железнодорожников работают в общей группе, защитник Ведран Чорлука, получивший повреждение в матче 20-го тура с московским «Спартаком», уже отыграл 90 минут в матче прошлого тура с тульским «Арсеналом».

Один из прямых конкурентов «Локо» грозненский «Терек» сразится дома в субботу с махачкалинским «Анжи», а другой претендент на еврокубки «Краснодар» примет в воскресенье «Арсенал». Незадолго до игры СМИ сообщили, что нападающий южан Федор Смолов согласился на переход в турецкий «Фенербахче» со следующего сезона. В матче 23-го тура с казанским «Рубином» травму получил вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и в аренду до конца сезона в команду Игоря Шалимова из «Локомотива» отбыл Илья Абаев.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 23.04.2017, 12:00 -:- Томь Оренбург

Томская «Томь», чье положение в турнирной таблице близко к безнадежному, сыграет в воскресенье с борющимся за выживание «Оренбургом», а самарские «Крылья Советов», решающие аналогичные вопросы, в тот же день встретятся с «Рубином». По словам главного тренера команды из Татарстана Хави Грасии, полузащитник Рубен Рочина, защитник Карлос Самбрано и нападающий Максим Канунников из-за травм, скорее всего, не помогут казанцам в этой игре.

В 24-м туре сыграют:

21 апреля:

«Уфа» — ЦСКА;.

22 апреля:

«Зенит» — «Урал»,

«Ростов» — «Спартак»,

«Локомотив» — «Амкар»,

«Терек» — «Анжи»;.

23 апреля:

«Томь» — «Оренбург»,

«Крылья Советов» — «Рубин»,

«Краснодар» — «Арсенал».