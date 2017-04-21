ФК «Оренбург» намерен продлить контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» намерен продлить истекающий по окончании сезона контракт с главным тренером команды Робертом Евдокимовым. Об этом ТАСС сообщил президент оренбуржцев Василий Столыпин.
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«Оренбург», который проводит дебютный сезон в премьер- лиге, после 23 туров с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, которое по итогам сезона ведет к стыковым матчам за право остаться в
«Если вы знаете историю футбольного клуба “Оренбург”, мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К нему (Евдокимову — прим. ТАСС) у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца», — заявил Столыпин.
«Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном — остаться», — также сказал собеседник ТАСС.
«Евдокимов мог уйти»
47-летний Евдокимов считается одним из самых перспективных тренеров страны. СМИ ранее сообщали об интересе к нему со стороны казанского «Рубина», его имя часто упоминается, когда речь заходит об отставках в других клубах.
«Человек не языком, а делами доказывает, и наверное, специалисты, в том числе из топовых клубов следят за его работой.
На вопрос, были ли моменты, когда специалист был близок к тому, чтобы покинуть клуб, Столыпин ответил: «Было несколько ситуаций. Один раз переговоры шли на самом высоком уровне, даже такое было; тогда мы еще выступали в первой лиге, и речь шла о команде
«Если позовут в сборную или
Евдокимов начал тренерскую карьеру в 2006 году и работал сначала с клубами второго дивизиона — «Алнасе» из Альметьевска до 2008 года и в команде «Союз-Газпром» из Ижевска в 2009 году. С ноября 2010 года по ноябрь 2011-го возглавлял «Камаз» из Набережных Челнов, который выступал в Футбольной национальной лиге. «Газовик», который после выхода в РФПЛ был переименован в «Оренбург», специалист возглавил в ноябре 2012 года. В первый же сезон команда пробилась в ФНЛ, в последующие два занимала пятое место, а в прошлом выиграла первенство.
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