ФК «Оренбург» намерен продлить контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым

«Оренбург», который проводит дебютный сезон в премьер- лиге, после 23 туров с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, которое по итогам сезона ведет к стыковым матчам за право остаться в премьер-лиге с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). От идущего 12-м «Анжи» оренбуржцы отстают на пять очков, следом расположились «Арсенал» (18 очков) и «Томь» (13). Команде Евдокимова осталось провести игры с «Томью», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Краснодаром», «Локомотивом», «Уфой» и «Ростовом». Столыпин отметил, что не допускает варианта смены тренера до конца сезона, какими бы ни были результаты.

«Если вы знаете историю футбольного клуба “Оренбург”, мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К нему (Евдокимову — прим. ТАСС) у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца», — заявил Столыпин.

«Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном — остаться», — также сказал собеседник ТАСС.

«Евдокимов мог уйти»

47-летний Евдокимов считается одним из самых перспективных тренеров страны. СМИ ранее сообщали об интересе к нему со стороны казанского «Рубина», его имя часто упоминается, когда речь заходит об отставках в других клубах.

«Человек не языком, а делами доказывает, и наверное, специалисты, в том числе из топовых клубов следят за его работой. Кому-то нравится, кому-то нет. Но сейчас он в Оренбурге, мы работаем, никаких предложений не поступало, — отреагировал Столыпин. — Сейчас мы все вместе работаем над нашей задачей (сохранить место в премьер-лиге), которую, думаю, решим».

На вопрос, были ли моменты, когда специалист был близок к тому, чтобы покинуть клуб, Столыпин ответил: «Было несколько ситуаций. Один раз переговоры шли на самом высоком уровне, даже такое было; тогда мы еще выступали в первой лиге, и речь шла о команде премьер-лиге, но не о топе, не о командах из Москвы и Санкт-Петербурга. “Рубин”? Нет, хотя и с “Рубином” были разговоры, но они велись больше через прессу, до конкретики не дошло».

«Если позовут в сборную или топ-клуб, я, конечно, буду только за. Человеку надо расти. С горечью, но отпустим», — также заявил собеседник ТАСС.

Евдокимов начал тренерскую карьеру в 2006 году и работал сначала с клубами второго дивизиона — «Алнасе» из Альметьевска до 2008 года и в команде «Союз-Газпром» из Ижевска в 2009 году. С ноября 2010 года по ноябрь 2011-го возглавлял «Камаз» из Набережных Челнов, который выступал в Футбольной национальной лиге. «Газовик», который после выхода в РФПЛ был переименован в «Оренбург», специалист возглавил в ноябре 2012 года. В первый же сезон команда пробилась в ФНЛ, в последующие два занимала пятое место, а в прошлом выиграла первенство.