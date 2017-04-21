ФК «Амкар» пожаловался РФПЛ на несправедливость календаря, но клубу не ответили

«Амкар» проведет в чемпионате три игры за восемь дней — 22 апреля на выезде с московским «Локомотивом», 27 апреля дома с «Краснодаром» и 30 апреля в гостях с «Ростовом».

«Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане — 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение», — заявил Каряка.

«Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, “Амкару” даже не ответили на наше письмо», — добавил тренер пермяков.

После 23 туров «Амкар» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице.