ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар»: группа «серебро»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Претендентов на серебро на самом деле трое. Осечки армейцев и питерцев в 22-м туре позволили «Краснодару» приблизиться к ним, и хотя шесть очков — дистанция солидная, сбрасывать «быков» со счетов не стоит. Само собой, пока они аутсайдеры в этой схватке, но ситуация, чему мы не раз уже становились свидетелями, может измениться в любой момент, поскольку ни «Зенит», ни ЦСКА не производят цельного, «серебряного» впечатления и отнюдь не выглядят неуязвимыми.

КАЛЕНДАРЬ: РАССЛАБИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Если перевести мастерство и амбиции каждого клуба премьер-лиги в коэффициенты, то наверняка окажется, что по сумме этих свойств «великолепные семерки» соперников ЦСКА, «Краснодара» и «Зенита» приблизительно равны. Армейцев уже в ближайшее время ждут два тяжелейших дерби, причем и для «Локомотива», и для «Спартака» эти встречи принципиальны и важны не только в ментальном плане, но и в турнирном: «Локо» старается закрепиться в группе лидеров и в хорошем настроении подойти к финалу Кубка России, спартаковцы хотят поскорее оформить чемпионство. В дальнейшем календарь у них проще, чем у конкурентов. Хотя можно не сомневаться в том, что и «Рубин» на своей арене, и «Анжи» в заключительном туре, не говоря уж о неуступчивых в родных стенах пермяках, даже в отсутствие турнирных перспектив навяжут прошлогоднему чемпиону борьбу. Но, по сути, многое, если не все, решится для москвичей на апрельском отрезке.

«Зениту» предстоят три нелегких выезда к командам, борющимся за выживание, а на финише — «дуплет» той же сложности, что и армейцам в конце апреля. У «Краснодара» расклад не легче хотя бы потому, что пять из шести последних матчей они проведут на чужих стадионах. Но если им удастся пройти этот отрезок с минимальными потерями, встреча с «Зенитом» в предпоследнем туре вполне может оказаться ключевой в распределении мест на пьедестале.

Шансы на 2-е место с точки зрения календаря: ЦСКА — 45%, «Зенит» — 40%, «Краснодар» — 15%.

ФИНИШНЫЙ ОПЫТ: ЦСКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В этом компоненте армейцам нет равных. Их феноменальные спурты на «последних метрах» турнирной дистанции вошли в легенду, когда на свете еще не было не только нынешних игроков ЦСКА, но даже их родителей — в конце 40-х. А чемпионские рывки «по Борзаковскому» последних лет у всех на памяти. У красно-синих очень крепкий победный дух, сильный характер, и жаркая конкуренция с толкотней локтями их лишь подзадоривает.

В свою очередь, «Зенит» — команда, нуждающаяся в очковом заделе, создающем ей зону психологического комфорта. До сих пор стоит перед глазами жуткий домашний провал петербуржцев в матче с «Динамо» на финише сезона-2013/14, когда до золота было рукой подать. Все свои титулы зенитовцы добыли благодаря заранее обеспеченному отрыву, а в 2007-м, когда он был небольшим, едва не упустили чемпионство на самом финише.

«Краснодар» в двух предыдущих «серебряных разборках» оставался ни с чем. Весной 2015-го, имея солидное преимущество над ЦСКА, «быки» его бездарно растратили, не сумев дома победить «Амкар» и «Торпедо». А в прошлом году в самый ответственный момент оступились в Казани и проиграли армейцам.

Шансы на 2-е место в плане финишного опыта: ЦСКА — 80%, «Зенит» — 15%, «Краснодар» — 5%.

СОСТОЯНИЕ КОМАНД: «ЗЕНИТ» В ОТСТАЮЩИХ

О человеческих нестыковках «Зенита», испортивших его микроклимат и игру, написано столько, что добавить к этому нечего. Учитывая, что сложный финиш — не его конек, вряд ли стоит верить в чудеса и рассчитывать, будто команда, как по волшебству, в один миг вылечится от всех своих психологических проблем и помчится от победы к победе.

Оппоненты в этом отношении дадут ему гигантскую фору. Футбол краснодарцев, может быть, и не сильно впечатляет в последнее время, но он вполне добротный, надежный, изобретательный, разве что менее оригинальный и искусный, чем прежде. И самое главное — у них отличный коллектив, где никто не считает себя звездой выше крыши, даже те, кого обильно прославляют публика и СМИ.

Ровно то же самое можно сказать и об армейцах, которых едва ли не впервые за последнее время не выбили из колеи кадровые потери. Да, по сравнению с золотыми временами Слуцкого ЦСКА стал слабее: и форвардов классных не хватает, и разыгрывающих, зато лидером, вожаком может выступить практически каждый. При этом в индивидуальном мастерстве армейцы не уступают ни «Зениту», ни «Краснодару», а с позиций отлаженности командной игры и четкого соблюдения дисциплины на поле — превосходят, и сопоставить их в этом компоненте можно только со «Спартаком» и «Ростовом».

Интересно, что ни один из трех тренеров еще не участвовал в борьбе за медали чемпионата России. Но если Мирча Луческу завоевывал титулы в других странах, а Виктор Гончаренко долгие годы был гегемоном в родной Белоруссии, то для Игоря Шалимова подобный опыт внове. И если учесть этот фактор с уровнем взаимопонимания между тренерами и их футболистами, то ЦСКА и здесь окажется впереди всех.

Шансы на 2-е место по состоянию команд: ЦСКА — 75%, «Краснодар» — 20%, «Зенит» — 5%.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ВТОРОЕ МЕСТО

ЦСКА (44 очка)

24-й тур. 21 апреля. Уфа (г)

25-й тур. 26 апреля. Локомотив (д)

26-й тур. 30 апреля. Спартак (д)

27-й тур. 6 мая. Амкар (г)

28-й тур. 12 мая. Арсенал (д)

29-й тур. 17 мая. Рубин (г)

30-й тур. 21 мая. Анжи (д).

ЗЕНИТ (43 очка)

24-й тур. 22 апреля. Урал (д)

25-й тур. 26 апреля. Оренбург (г)

26-й тур. 1 мая. Томь (г)

27-й тур. 7 мая. Терек (д)

28-й тур. 13 мая. Кр. Советов (г)

29-й тур. 17 мая. Краснодар (д)

30-й тур. 21 мая. Локомотив (г).

КРАСНОДАР (38 очков)

24-й тур. 23 апреля. Арсенал (д)

25-й тур. 27 апреля. Амкар (г)

26-й тур. 1 мая. Анжи (д)

27-й тур. 7 мая. Оренбург (г)

28-й тур. 13 мая. Урал (г)

29-й тур. 17 мая. Зенит (г)

30-й тур. 21 мая. Томь (г).

ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?

Пункт 17.3 Регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит:

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.