ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар»: группа «серебро»
Почти проиграв золотую гонку «Спартаку», ЦСКА и «Зенит» вступают в решающий спор за второе место и путевку в Лигу чемпионов. «Краснодар» попытается за ними угнаться.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Претендентов на серебро на самом деле трое. Осечки армейцев и питерцев в 22-м туре позволили «Краснодару» приблизиться к ним, и хотя шесть очков — дистанция солидная, сбрасывать «быков» со счетов не стоит. Само собой, пока они аутсайдеры в этой схватке, но ситуация, чему мы не раз уже становились свидетелями, может измениться в любой момент, поскольку ни «Зенит», ни ЦСКА не производят цельного, «серебряного» впечатления и отнюдь не выглядят неуязвимыми.
КАЛЕНДАРЬ: РАССЛАБИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Если перевести мастерство и амбиции каждого клуба
«Зениту» предстоят три нелегких выезда к командам, борющимся за выживание, а на финише — «дуплет» той же сложности, что и армейцам в конце апреля. У «Краснодара» расклад не легче хотя бы потому, что пять из шести последних матчей они проведут на чужих стадионах. Но если им удастся пройти этот отрезок с минимальными потерями, встреча с «Зенитом» в предпоследнем туре вполне может оказаться ключевой в распределении мест на пьедестале.
Шансы на 2-е место с точки зрения календаря: ЦСКА — 45%, «Зенит» — 40%, «Краснодар» — 15%.
ФИНИШНЫЙ ОПЫТ: ЦСКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В этом компоненте армейцам нет равных. Их феноменальные спурты на «последних метрах» турнирной дистанции вошли в легенду, когда на свете еще не было не только нынешних игроков ЦСКА, но даже их родителей — в конце 40-х. А чемпионские рывки «по Борзаковскому» последних лет у всех на памяти. У
В свою очередь, «Зенит» — команда, нуждающаяся в очковом заделе, создающем ей зону психологического комфорта. До сих пор стоит перед глазами жуткий домашний провал петербуржцев в матче с «Динамо» на финише сезона-2013/14, когда до золота было рукой подать. Все свои титулы зенитовцы добыли благодаря заранее обеспеченному отрыву, а в 2007-м, когда он был небольшим, едва не упустили чемпионство на самом финише.
«Краснодар» в двух предыдущих «серебряных разборках» оставался ни с чем. Весной 2015-го, имея солидное преимущество над ЦСКА, «быки» его бездарно растратили, не сумев дома победить «Амкар» и «Торпедо». А в прошлом году в самый ответственный момент оступились в Казани и проиграли армейцам.
Шансы на 2-е место в плане финишного опыта: ЦСКА — 80%, «Зенит» — 15%, «Краснодар» — 5%.
СОСТОЯНИЕ КОМАНД: «ЗЕНИТ» В ОТСТАЮЩИХ
О человеческих нестыковках «Зенита», испортивших его микроклимат и игру, написано столько, что добавить к этому нечего. Учитывая, что сложный финиш — не его конек, вряд ли стоит верить в чудеса и рассчитывать, будто команда, как по волшебству, в один миг вылечится от всех своих психологических проблем и помчится от победы к победе.
Оппоненты в этом отношении дадут ему гигантскую фору. Футбол краснодарцев, может быть, и не сильно впечатляет в последнее время, но он вполне добротный, надежный, изобретательный, разве что менее оригинальный и искусный, чем прежде. И самое главное — у них отличный коллектив, где никто не считает себя звездой выше крыши, даже те, кого обильно прославляют публика и СМИ.
Ровно то же самое можно сказать и об армейцах, которых едва ли не впервые за последнее время не выбили из колеи кадровые потери. Да, по сравнению с золотыми временами Слуцкого ЦСКА стал слабее: и форвардов классных не хватает, и разыгрывающих, зато лидером, вожаком может выступить практически каждый. При этом в индивидуальном мастерстве армейцы не уступают ни «Зениту», ни «Краснодару», а с позиций отлаженности командной игры и четкого соблюдения дисциплины на поле — превосходят, и сопоставить их в этом компоненте можно только со «Спартаком» и «Ростовом».
Интересно, что ни один из трех тренеров еще не участвовал в борьбе за медали чемпионата России. Но если Мирча Луческу завоевывал титулы в других странах, а Виктор Гончаренко долгие годы был гегемоном в родной Белоруссии, то для Игоря Шалимова подобный опыт внове. И если учесть этот фактор с уровнем взаимопонимания между тренерами и их футболистами, то ЦСКА и здесь окажется впереди всех.
Шансы на 2-е место по состоянию команд: ЦСКА — 75%, «Краснодар» — 20%, «Зенит» — 5%.
КАЛЕНДАРЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ВТОРОЕ МЕСТО
ЦСКА (44 очка)
24-й тур. 21 апреля. Уфа (г)
25-й тур. 26 апреля. Локомотив (д)
26-й тур. 30 апреля. Спартак (д)
27-й тур. 6 мая. Амкар (г)
28-й тур. 12 мая. Арсенал (д)
29-й тур. 17 мая. Рубин (г)
30-й тур. 21 мая. Анжи (д).
ЗЕНИТ (43 очка)
24-й тур. 22 апреля. Урал (д)
25-й тур. 26 апреля. Оренбург (г)
26-й тур. 1 мая. Томь (г)
27-й тур. 7 мая. Терек (д)
28-й тур. 13 мая. Кр. Советов (г)
29-й тур. 17 мая. Краснодар (д)
30-й тур. 21 мая. Локомотив (г).
КРАСНОДАР (38 очков)
24-й тур. 23 апреля. Арсенал (д)
25-й тур. 27 апреля. Амкар (г)
26-й тур. 1 мая. Анжи (д)
27-й тур. 7 мая. Оренбург (г)
28-й тур. 13 мая. Урал (г)
29-й тур. 17 мая. Зенит (г)
30-й тур. 21 мая. Томь (г).
ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?
Пункт 17.3 Регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит:
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
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