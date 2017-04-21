«Рубин»: путь в никуда. Колонка Казакова

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«Бесплатный крепкий алкоголь на стадионах может резко популяризировать футбол в России».

Это была первая ответная реплика — стоило разместить в соцсетях новость о необычной инициативе игроков «Рубина». Пожелавших из своего кармана оплатить болельщикам билеты на ближайший домашний матч чемпионата России с «Тереком».

Казалось бы, удивить нашего человека сложно — особенно в футбольной сфере. Но казанцем это удалось. Случаи, когда зрителям предлагали пойти на стадион бесплатно, бывали и раньше. Но тогда билеты для них выкупал клуб. Здесь же все родилось из порыва игроков. А если точнее — лидера казанской раздевалки Сергея Рыжикова. В обычном разговоре за завтраком, перетекшим в обсуждение насущных проблем.

«Рубин» в этом сезоне выглядит нелепо. Огромные деньги, выброшенные на покупки новичков, диссонируют с местом команды в таблице и главное — качеством ее игры. Страшно сказать, но на двукратного чемпиона России, обзаведшегося новым стадионом, на долю которого выпали едва ли не все возможные из мытарств, перестал идти зритель.

Все ужаснулись пустой чаше казанской арены на последнем матче с «Краснодаром», когда на трибунах собрался 3041 зритель. Но аналогичная статистика была и прежде.

11 марта на игру с «Оренбургом» пришло 3459 зрителей. 30 ноября встречу с «Арсеналом» посмотрели воочию 3289 человек.

Сказать, что это катастрофа, — не сказать ничего.

Цифры ужасают не только потому что на носу Кубок конфедераций, матчи которого примет Казань. И не потому, что есть новый стадион, куда по нашим представлениям должен валить зритель.

Проблема глубже. И корни ее даже не в том, что Казань город, где хоккей сейчас интереснее футбола. На «Ак Барс» народ пошел только в плей-офф.

Президент клуба Ильсур Метшин живет идеей сделать клуб «сексуальным», популярным и модным. Чтобы он, как «Зенит», ассоциировался с городом. Чтобы город им жил. Во многих дворах и школах Казани уже появились мини-футбольные «рубиновые» площадки.

Но зрителей на стадионе становится только меньше. Кто-то даже пошутил, что падение посещаемости произошло сразу после того, как в Казани прошел чемпионат страны по киберфутболу. Новых зрителей это на трибуны не привело. А часть тех, кто там был, остался дома рубиться в «FIFA» на приставке.

Вероятно, отчасти это так. Но в «Рубине» считают, что главная проблема в другом. Клуб полностью убрал билетную «халяву», существовавшую прежде. И болельщик, привыкший к ней, за свои деньги билеты покупать отказался.

По пути жесткого контроля за билетами пошли «Спартак», «Зенит», «Краснодар» — лидеры чемпионата по посещаемости. И там эта модель работает. А в Казани нет.

Тем удивительнее было читать про акцию игроков к 59-летию клуба. В «Рубине» на прямой вопрос «зачем?» отвечают, что это иное, не халява. Поскольку все оплатят игроки, а не клуб.

Но на самом деле большой разницы нет. «Рубин» сам делает шаг к модели, от которой хотел отойти, и многое сделал для этого. Пагубной модели.

От которой, к слову, наотрез отказывалась в «Локомотиве» Ольга Смородская. Но ее уговорили — и на бесплатный матч с «Амкаром» в 2015-м пришло 7500 зрителей. На полторы тысячи человек больше нормы. А потом был спад.

«Локомотив» и при новом руководстве попробовал реализовать эту идею, продолжая заигрывать с болельщиками, и понял, что халявные билеты — путь в никуда. Отношение к тому опыту в клубе формулируют примерно так: «Девальвируется ценность футбола. Бесплатный матч в дальнейшем повергает людей в состояние уныния и снижению посещаемости. “Локомотив” никогда больше к этому не вернется».

Вернется ли «Рубин»?

«Локомотив» ставил задачу повышения посещаемости. «Рубин» хочет другого — сделать клуб, который стал бы неотъемлемой частью городской среды и самих горожан. Чтобы привлечь людей команда должна играть красиво. Или быть «своей» — в полной мере.

Сложный вопрос. Все равно что с бесплатным показом футбола на телевидении. Мы постоянно слышим противоположные вещи — что надо популяризировать и одновременно зарабатывать деньги. Канал «Наш футбол» с платной подпиской дорос почти до 700 тысяч подписчиков. Была понятная бизнес-модель. А потом его не стало — аудитория из-за показа на открытом канале пяти матчей в туре упала до 50 тысяч. Бизнес, который строили несколько лет, закрыли одним взмахом руки.

Уверен, спустя какое-то время его начнут опять возрождать. С теми же самыми спорами на эту тему, которые мы слышали столько лет.

В Казани из-за подготовки к Кубку конфедераций закрыли парковки. Народ ленится идти на футбол пешком. Трибуны, как понимаю, на стадионе без обогрева. Плюс еще одна вечная тема — продажа пива.

Порыв игроков «Рубина», стремящихся к общению с болельщиками, прекрасен. Но посещаемость, полагаю, он не повысит.

И судя по примеру «Локомотива» — даже наоборот.

Народ хочет зрелищ. И хлеба.

И очень мало клубов в стране, кто может это дать болельщикам одновременно.