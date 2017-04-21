Александр Самедов: Болельщики говорили: «Спасибо, что вернулся»

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КАРРЕРА ГОВОРИТ, ЧТО ВАЖНЫ ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ

— Второй тур подряд вы не попали в стартовый состав. Что случилось?

— Да нормально все. «Спартак» — сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, — это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену — делаю это.

— Каррера не объяснял, почему вы не в основе, — на разборе или в индивидуальной беседе?

— Тренер всегда указывает, что все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное, повторю, интересы «Спартака».

— Выход на замену в матче с «Зенитом» стал плановым?

— Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты — и все, пошел на поле.

— Для вас встреча получилась особенно насыщенной. Давайте разберем несколько эпизодов. Вы могли забить едва ли не первым касанием — и нельзя сказать, что пробили плохо. Удивились, когда Лунев потащил?

— Получилось, что сразу сделал сильный рывок и немного не хватило сил: не совсем еще вошел в игру. Потом посмотрел повтор: конечно, можно было бы ударить по-другому. Но я уже принял решение пробить на силу. Да, Лунев — молодец, он хорошо играл.

— Куда пробили бы, будь такая возможность?

— Думаю, в дальний угол. Или второй вариант: вратарь чуть вышел, можно было попробовать его перекинуть. Но, скорее всего, все же в дальний.

— Не поспешили с ударом? Или понимали, что могут накрыть защитники?

— В принципе хорошо пробросил мяч на ход головой. Наверное, можно было бы сделать еще касание, но на такой скорости Лунев мог выйти и забрать мяч. К тому же я уже практически вошел в штрафную и принял решение. Чуть-чуть не повезло.

— Не сравнивали там, на поле, момент с тем, когда не забили на ЧМ-2014 гол Алжиру?

— Нет, абсолютно разные истории. Но было очень обидно — только вышел, и, забей я, счет уже 2:0….

В СЛУЧАЕ С ГОЛОМ ПОПАЛ ТУДА, КУДА ХОТЕЛ

— Второй эпизод — когда после вашей потери «Зенит» организовал атаку и забил. Как оцените тот момент?

— Я пробросил мяч, но убежать не получилось, соперник перехватил. Не знаю, почему, разбирая ситуацию, говорят о моем обрезе — сзади находилось много наших игроков. Мяч пошел во фланг, потом подача… В общем, не назвал бы это обрезом.

— Перейдем к вашему голу. Били наверняка?

— Да, именно в дальний угол. Попал туда, куда хотел.

— Передачу вам отдал Промес, который провел феноменальную встречу. Удивлены — учитывая, что голландец вышел на непривычной для себя позиции?

— Квинси — лидер. Классно сыграл на месте форварда — забил, отдал. Все здорово.

— Вы забили второй гол после перехода в «Спартак», и вновь победный. Работай вы спортивным директором, могли бы назвать трансфер удачным.

— Ну, не знаю… Но на самом деле неплохо получается. У меня в каждом матче есть моменты, не все, конечно, удается реализовать. Но здорово, что забил два — и оба победных. Я очень счастлив.

СЕЛФИ С КАННАВАРО

— Обратили внимание на баннеры фанатов?

— Поскольку играл не с начала, многие рассмотрел. Перфоманс произвел впечатление. Очень красиво — все супер, потрясающе!

— Не первый раз болельщиков «Спартака» называют сектой. И, пожалуй, им самим это нравится. Вы уже почувствовали что-то особенное, несравнимое с тем, что видели в лиге раньше?

— Понятно, что люди любят «Спартак», и я это знал. После этой игры понял, что значит для людей победа над принципиальным соперником. Это реально праздник.

— После финального свистка, выйдя в народ, вы поработали «памятником» — некоторое время не уходили, пока фанаты не сделают селфи. Что вам говорили?

— «Спасибо, что вернулся». Приятные ощущения. Безумно рад, что меня так встретили.

— Понимаете феномен селфи — почему люди хотят сделать фото, а не взять автограф?

— У меня нет ответа. Но отказать никому не мог. Болельщики любят «Спартак», стоят долго после игры и мерзнут ради этого фото.

— Вы когда-нибудь кого-то просили о селфи?

— Так, кого я просил… Да, было. Как-то в аэропорту встретил Фабио Каннаваро и подошел сфотографироваться.

— Представились?

— Ха, не думаю, что ему это было бы интересно.

НЕ ИМЕЮ ПРАВА СЧИТАТЬ, ЧТО МЫ УЖЕ ЧЕМПИОНЫ

— Кто делает знаменитые фото после побед в раздевалке «Спартака»? Футболисты?

— Нет. Есть клубный фотограф.

— Денис Глушаков рассказал, что после матча команда попросила зашедшего поздравить Леонида Федуна увеличить премиальные. Что-то еще особенное кричали?

— Много чего. Да просто радовались победе. Самое важное то, что победили принципиального соперника, увеличили отрыв. Все по-прежнему зависит от нас.

— То есть «Спартак» еще не чемпион?

— Я футболист, и не имею права так считать. Как можно говорить об этом? Впереди еще семь туров, это 21 очко. Едем в Ростов, все знают, насколько это организованный коллектив.

— Понимаете, как вообще можно забить этой команде?

— Это тяжело сделать, но тренерский штаб нам подскажет. Время на изучение соперника еще есть, мы сможем подготовиться.

— У вас не очень хорошие воспоминания о «Ростове» еще с локомотивских времен. Помните тот самый матч, когда поражение в Ростове похоронило надежды на титул? Есть ли желание вернуть должок?

— Тогда поражение воспринималось очень тяжело, но это уже пройденный этап. Сейчас другой чемпионат. Самое главное — победа, а не прошлое. Тогда мы сами были виноваты в поражении. Неприятно вспоминать, как упустили золото, но сейчас новая история.

— О дерби с ЦСКА уже думаете? О том, что можно взять титул на стадионе главного врага?

— Нет, сейчас все мысли о «Ростове». Мне сейчас сложно оценивать вероятность того, когда мы можем выиграть золото. В голове только одна мысль — безумно хочется стать чемпионом!

ЧЕМПИОНСТВО ЗАГАДАЛ НА НОВЫЙ ГОД

— Чувствуется, что в команде дуют на воду, — это Каррера гонит мысли о титуле?

— Понятно, почему дуют. Все об этом говорят, все отдают себе отчет в важности предстоящий матчей. Ничего мы еще не выиграли.

— Невозможно представить, как за семь туров можно растерять отрыв в 10 очков.

— Я не предполагаю. Просто хочу взять титул. А расслабленность наказуема. Мы не имеем на нее права. Каждый матч — как доказательство того, что «Спартак» достоин места, на котором находится.

— Помните, что вы себе загадали на Новый год?

— Вариантов немного. Чемпионство. Это моя мечта.

— «Спартаку» в понедельник исполнилось 95 лет. Кто привел вас в клуб, как это было?

— Шел 95-й год, турнир памяти Николая Тищенко. Меня заметили и пригласили в школу «Спартака», в команду 84-го года рождения, которую тренировал Евгений Викторович Воробьев. Так в 10 лет я и попал в клуб.

— То есть первый ваш трансфер обошелся недорого.

— Ну можно и так сказать.