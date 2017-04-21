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— Форвард Сильвестр Игбун, пропустивший несколько туров из-за травмы, занимается в общей группе. Он сможет играть? — вопрос главному тренеру уфимцев Сергею Семаку.

— Он начинает тренироваться вместе с командой. Посмотрим по состоянию, насколько сможем на него рассчитывать в игре с ЦСКА.

— В какой форме подходит команда ко встрече с действующим чемпионом?

— Подходим в хорошей форме. Последние результаты, конечно, не очень нас радуют («Уфа» набрала лишь два очка в четырех подряд турах. — Прим. «СЭ»). В целом состояние нормальное, игроки готовы, положение в турнирной таблице достаточно надежно и оптимистично. Будем прибавлять. Есть над чем работать — и в плане организации игры, и в плане завершения.

— В турнирную таблицу заглядываете?

— Конечно, заглядываем. Должны делать максимум, стараться выиграть каждый следующий матч, а в конце чемпионата посмотрим. Думаю, окажемся на том месте, которое заслужили.

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— Чем запомнился Виктор Гончаренко, ранее тренировавший «Уфу»? — вопрос полузащитнику уфимцев.

— Он очень эмоциональный и требовательный тренер, не давал поблажек, мог выгнать с тренировки. Но в то же время Гончаренко мужик что надо по человеческим качествам, со всеми находил общий язык. О нем только положительные воспоминания.

— Как оцените готовность команды?

— Физически нормально выглядим. Психологически после череды неудач сложнее, дома не смогли обыграть московские клубы, хотя надеялись на большее. Мы знаем все свои ошибки, в чем-то удалось прибавить, над чем-то долго предстоит работать, что мы и делаем на тренировках. Понимаем, что ЦСКА — действующий чемпион, и тем интереснее такие игры, тем более на домашнем стадионе. В таких матчах важны не схемы, а желание, способность идти до конца.

— С кем больше нравится играть: с лидерами чемпионата или с теми, с кем реальнее взять очки?

— В эмоциональном плане легче с грандами нашего футбола. Чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче.

— В турнирную таблицу заглядываете — все-таки не так далеко и зона еврокубков.

— Бывает, что заглядываем. Иногда появляется мысль про еврокубки. Тем более что многие стали про это говорить, когда «Уфа» поднялась вверх. Конечно, каждый должен такую задачу ставить, это мечты. А если захотеть и работать, то они имеют свойство сбываться.

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— Какие остались воспоминания о работе с Виктором Гончаренко? — вопрос защитнику уфимцев.

— Жесткий, требовательный специалист, который подтверждает свой класс не один год. Мы знаем о его требованиях, поэтому надо сыграть на слабых сторонах ЦСКА. Их очень мало, но у всех они есть.

— Ваше мнение о бывшем одноклубнике Викторе Васине, который теперь вместе с Гончаренко в ЦСКА?

— Витя здорово читает игру, наверху хорош и в перехватах, опасно подключается к «стандартам». Нужно сделать так, чтобы он больше думал об обороне, а не о том, чтобы ходить к нам в штрафную.

— Игбун только приступил к тренировкам в общей группе. Сложно без него играть?

— Хотелось бы сказать, что он заменим, но результаты говорят об обратном. К сожалению, от этого не уйти, он нам нужен.

Иван УРАЛЬСКИЙ

из Уфы.