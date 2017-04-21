ЦСКА сыграет с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Уфа» сыграет в пятницу на своем поле с ЦСКА в стартовом матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы сохраняют теоретические шансы на сохранение титула, на 10 очков отставая от лидирующего «Спартака», тогда как уфимцы не расстаются с надеждами на четвертое место, дающее путевку в Лигу Европы.
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко встречается со своим бывшим клубом, которым руководит один из многолетних лидеров армейцев Сергей Семак.
Семак всегда будет любим армейскими болельщиками, однако теперь он руководит командой, которая может помешать ЦСКА в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Потеряв неделю назад два очка в домашнем матче с «Ростовом» (0:0), ЦСКА фактически оказался выключен из чемпионской гонки — отыграть 10 очков за семь туров будет очень сложно. Весной Виктор Гончаренко серьезно изменил действия ЦСКА в обороне, перестроив схему на игру с тремя центральными защитниками, одним из которых бессменно является бывший уфимец Виктор Васин. В итоге ЦСКА перестал проигрывать, пропустил всего два гола в шести матчах, однако трижды сыграл вничью.
Оборона сильнее атаки
По результативности ЦСКА заметно уступает «Спартаку» и «Зениту», которые забили соответственно на девять и десять мячей больше, чем армейцы. Однако «Уфа», которую Гончаренко тренировал в
Башкирский клуб одержал на своем поле три победы в текущем сезоне. Два предыдущих домашних матча «Уфа» провела против московских клубов и проиграла — «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (1:3). В первом круге армейцы победили «Уфу» на своем поле со счетом 1:0, победный мяч забил защитник Василий Березуцкий.
Матч «Уфа» — ЦСКА пройдет на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, начало — 17:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из
24-й тур продолжится в субботу, когда пройдут встречи «Зенит» — «Урал», «Ростов» — «Спартак», «Локомотив» — «Амкар» и «Терек» — «Анжи». В воскресенье состоятся матчи «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Рубин», «Краснодар» — «Арсенал».
После 22 туров лидирует «Спартак» — 54 очка. 44 очка набрал ЦСКА, 43 очка у «Зенита».
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