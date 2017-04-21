ЦСКА сыграет с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко встречается со своим бывшим клубом, которым руководит один из многолетних лидеров армейцев Сергей Семак. Экс-капитан сборной России играл за ЦСКА в 1994—2004 годах, проведя около 300 матчей и выиграв чемпионат России в 2003 году и кубок страны годом ранее. И пусть Семак больше трофеев завоевал в составе казанского «Рубина» и «Зенита», где завершил карьеру и стал тренером, именно ЦСКА можно считать его родным клубом, где он появился в 18 лет.

Семак всегда будет любим армейскими болельщиками, однако теперь он руководит командой, которая может помешать ЦСКА в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Потеряв неделю назад два очка в домашнем матче с «Ростовом» (0:0), ЦСКА фактически оказался выключен из чемпионской гонки — отыграть 10 очков за семь туров будет очень сложно. Весной Виктор Гончаренко серьезно изменил действия ЦСКА в обороне, перестроив схему на игру с тремя центральными защитниками, одним из которых бессменно является бывший уфимец Виктор Васин. В итоге ЦСКА перестал проигрывать, пропустил всего два гола в шести матчах, однако трижды сыграл вничью.

Оборона сильнее атаки

По результативности ЦСКА заметно уступает «Спартаку» и «Зениту», которые забили соответственно на девять и десять мячей больше, чем армейцы. Однако «Уфа», которую Гончаренко тренировал в летне-осенний период чемпионата, по забитым мячам (16 в 23 турах) и вовсе опережает лишь аутсайдеров турнира «Арсенал» и «Томь». В предыдущем туре «Уфа» была близка к очередной победе со счетом 1:0, однако пропустила в концовке мяч от «Амкара». В случае победы над ЦСКА уфимцы поднимутся на пятое место, но будут отставать на два очка от «Краснодара».

Башкирский клуб одержал на своем поле три победы в текущем сезоне. Два предыдущих домашних матча «Уфа» провела против московских клубов и проиграла — «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (1:3). В первом круге армейцы победили «Уфу» на своем поле со счетом 1:0, победный мяч забил защитник Василий Березуцкий.

Матч «Уфа» — ЦСКА пройдет на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, начало — 17:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован защитник «Уфы» Алексей Никитин, который начинал карьеру в молодежной команде ЦСКА. Восстановился после травмы, полученной в матче за сборную России, Алан Дзагоев, который отправился вместе с армейцами в Башкирию.

24-й тур продолжится в субботу, когда пройдут встречи «Зенит» — «Урал», «Ростов» — «Спартак», «Локомотив» — «Амкар» и «Терек» — «Анжи». В воскресенье состоятся матчи «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Рубин», «Краснодар» — «Арсенал».

После 22 туров лидирует «Спартак» — 54 очка. 44 очка набрал ЦСКА, 43 очка у «Зенита».