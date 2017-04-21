В Уфе Гончаренко может установить рекорд ЦСКА
Цифровой расклад 24-го тура
премьер-лиги.
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0 голов забили футболисты «Арсенала» в трех матчах против «Краснодара» в рамках
1 крупную победу одержал в текущем чемпионате «Рубин». В десятом туре подопечные Хавьера Грасии разгромили дома «Крылья Советов» — 3:0. Чаще всего крупно побеждает «Локомотив» — четыре раза, а три клуба («Томь», «Урал» и «Уфа») ни разу не выиграли с разностью в три и более гола.
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2 гола забил «Спартак» в шести последних матчах на стадионе «Олимп-2» в
3 футболиста «Спартака» отличались 10 и более раз в трех чемпионатах России подряд. До Квинси Промеса, забившего десятый мяч в ворота «Зенита», такой результативностью отметились Егор Титов (1999−2001) и Роман Павлюченко (2003−2007).
4 встреч составляет победная серия «Урала» в
5 туров не получал назначений на матчи чемпионата один из лучших российских судей Сергей Карасев. В последний раз арбитр, которому предстоит работать на игре «Томь» — «Оренбург», обслуживал противостояние «Терека» и «Уфы» в 18-м туре.
6 матчей провел Виктор Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА и не потерпел ни одного поражения (+3=3−0, мячи 8−2). Если армейцы не проиграют в пятницу «Уфе», то белорус установит новый рекорд стартового отрезка в клубе. Нынешние сорекордсмены Валерий Газзаев и Зико уступали в седьмой своей встрече.
7 матчей подряд не пропускает голкипер «Ростова» Никита Медведев. 22-летний вратарь, перебравшийся на Дон прошлой зимой, в первых десяти встречах элитной лиги позволил соперникам отличиться всего три раза. Лучше стартовый отрезок проводили только Валерий Шанталосов (1 пропущенный гол в 1992 году) и Александр Помазун (2 пропущенных гола в 1993—1996 годах).
10 побед подряд одержал «Зенит» в играх с «Уралом» (мячи 23−5). Единственный раз уральцы отобрали очки у
11 туров набирает очки ЦСКА (+6=5−0, мячи 17−4). Лучшую беспроигрышную серию выдал на старте чемпионата «Зенит» до поражения от «Терека» в 13-м туре, одержавший восемь побед при четырех ничьих (мячи 20−8).
13 очков в пяти матчах с «Уфой» набрал в чемпионате России ЦСКА (+4=1−0, мячи 14−4). Единственный раз уфимцы не проиграли
25 голов забил Артем Дзюба в 50 матчах за «Зенит» в чемпионатах России. В 126 играх за «Спартак» форвард отличился всего на один раз больше. За «Томь» Дзюба забил 14 голов в 34 встречах, за «Ростов» — 18 в 39.
49 голов в
99 поражений потерпел «Спартак» в 382 гостевых матчах чемпионата (+171=112−99, мячи 627−467). В случае неудачи в Ростове
250-е матчи в
450 минут не забивает в чемпионате «Ростов». Последний гол подопечные Ивана Данильянца забили в 18-м туре в ворота «Томи» — в добавленное время отметился Сердар Азмун. Рекордная серия без забитых мячей принадлежит томичам — 514 минут (17−21 туры).
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