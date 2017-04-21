Григорий Иванов: Самоцели навредить «Спартаку» у «Урала» нет
Президент екатеринбургского клуба — о предстоящих выездах команды в Москву и
Санкт-Петербург, прогрессе молодого футболиста Владимира Ильина и будущем домашнего стадиона.
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После зимнего перерыва «Урал» практически не проигрывает в официальных матчах — победная серия команды продолжается уже четыре игры подряд. 2 мая в Сочи екатеринбуржцам предстоит сыграть в финале Кубка России с московским «Локомотивом». Но перед этим клуб ждут два сложнейших выезда: сначала в
В эксклюзивном интервью «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о секрете успехов своего клуба, необходимости отобрать очки у «Спартака» и сроках окончания реконструкции стадиона «ЦентральныЙ», которому предстоит принять матчи чемпионата мира 2018 года.
— На чем основаны нынешние результаты «Урала»?
— Большую сыграло роль возвращение на тренерский мостик Александра Тарханова. Он
— Этот взлет отличается от успеха весны 2014 года, когда в первое пришествие Тарханова «Урал» также продемонстрировал длительную серию побед?
— Тогда мы тоже усилились, набрав молодых ребят и крепких легионеров. Александр Федорович и тогда, и сейчас проявил себя настоящим спасителем «Урала», способным поставить игру в течение
— В чем секрет успешного выступления Владимира Ильина этой весной?
— Его пример еще раз говорит о том, что надо доверять молодым футболистам на уровне
— При этом Ильин даже старше…
— Володе сейчас 24 года, и он в первый же сезон в РФПЛ показал, что может выступать на высочайшем уровне. Возможно, этот же футбол Ильин показывал бы и в 20 лет, получи он тогда шанс. Сейчас хватило немного доверия со стороны тренера, чтобы у парня сразу выросли крылья. Очень хотим, чтобы это продолжалось и он вырос в сильного футболиста. Особенно это важно сейчас, когда в России дефицит нападающих.
— Поэтому вы долгие годы являлись сторонником лимита на легионеров?
— Я продолжаю быть его сторонником. Просто не надо искусственно завышать российским игрокам зарплаты
— У вас такие есть?
— В «Урале» есть несколько ребят, которые, получив первые приличные контракты, довольствовались этим и сидят на скамейке запасных, не особо напрягаясь. Но даже в рамках лимита эта проблема решается, если усиливать конкуренцию на внутреннем рынке. Нужно создавать условия детским тренерам — в средней полосе России некоторые из них получают по 8−10 тысяч рублей в месяц. А ведь эта профессия — ключевая в футболе. Людям не на что кормить семью, поэтому приходится параллельно устраиваться на другую работу и заниматься должным образом детьми в школах времени нет.
— В «Урале» та же ситуация?
— У нас тренеры получают значительно больше. Наша школа находится в муниципальной собственности, но, помимо основной ставки, детским тренерам доплачивает и клуб. Хочется еще больше их поощрять, поскольку есть много молодых растущих специалистов, с помощью которых в ближайшие годы количество качественных игроков в Екатеринбурге может стать вполне сопоставимым с тем, что дают «Спартак», «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». Надеюсь, у нас получится.
— В ближайшем туре вам предстоит совместно с «Зенитом» открыть так долго строившуюся арену в
— Мы не обращаем внимания на их газон, даже не читали про проблемы с полем — только краем уха слышали. Я знаю фирму, которая стелила этот газон. Она несколько раз обслуживала наш стадион «Центральный». Поэтому я думаю, что в конечном итоге всё будет нормально, а временные трудности связаны с очень суровой зимой, которая даже сейчас, в апреле, закончилась еще не во всей России.
— Вслед за «Зенитом» вашей команде предстоит выезд к «Спартаку». Для вас важно отсрочить чемпионство
— Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путевку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака». Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберет игру «Спартака» очень подробно и донесет свою установку до футболистов. Но самоцели навредить
— Как обстоят дела с реконструкцией вашей домашней арены к ЧМ-2018?
— Ее сдадут в эксплуатацию в декабре. Мы тут же займемся газоном. С нашим подрядчиком уже есть договоренности, какой сорт травы будем стелить. Агрономы стадиона тщательно изучили все риски, поэтому есть уверенность, что даже при самой жесткой зиме к чемпионату поле подойдет в идеальном состоянии. Весной следующего года планируем провести там два тестовых матча и отдать его в распоряжение участников главного старта четырехлетия.
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