Григорий Иванов: Самоцели навредить «Спартаку» у «Урала» нет

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После зимнего перерыва «Урал» практически не проигрывает в официальных матчах — победная серия команды продолжается уже четыре игры подряд. 2 мая в Сочи екатеринбуржцам предстоит сыграть в финале Кубка России с московским «Локомотивом». Но перед этим клуб ждут два сложнейших выезда: сначала в Санкт-Петербург, где матчем «Урала» с «Зенитом» откроется стадион «Крестовский», а затем — в Москву, где подопечных Александра Тарханова ждет лидирующий в российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) «Спартак».

В эксклюзивном интервью «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о секрете успехов своего клуба, необходимости отобрать очки у «Спартака» и сроках окончания реконструкции стадиона «ЦентральныЙ», которому предстоит принять матчи чемпионата мира 2018 года.

— На чем основаны нынешние результаты «Урала»?

— Большую сыграло роль возвращение на тренерский мостик Александра Тарханова. Он по-другому построил игру и настроил ребят. Кроме того, мы серьезно укрепились зимой — пришли четыре футболиста, которые неплохо себя проявляют. И Эрик Бикфалви, и Владимир Ильин, и Грегор Балажиц, и Николай Димитров довольно быстро влились в коллектив и поняли требования Тарханова. Так что трансферную политику клуба в зимний период я оцениваю положительно.

— Этот взлет отличается от успеха весны 2014 года, когда в первое пришествие Тарханова «Урал» также продемонстрировал длительную серию побед?

— Тогда мы тоже усилились, набрав молодых ребят и крепких легионеров. Александр Федорович и тогда, и сейчас проявил себя настоящим спасителем «Урала», способным поставить игру в течение одного-двух месяцев. Это его кредо, и мы очень довольны совместной работой.

— В чем секрет успешного выступления Владимира Ильина этой весной?

— Его пример еще раз говорит о том, что надо доверять молодым футболистам на уровне премьер-лиги. А то у нас есть команды, в которых не играет ни один собственный воспитанник. Не буду их называть, но такие есть. Хотя школы у них работают хорошо, молодежь там растет, но ей не доверяют играть на взрослом уровне. А сидя на лавке, ребята не прогрессируют. По пять лет они находятся в запасе и лишаются всяких амбиций. При этом в других странах на уровне Лиги чемпионов играют футболисты, которым 20−21 год. У них 23-летние уже иногда считаются ветеранами (смеется).

— При этом Ильин даже старше…

— Володе сейчас 24 года, и он в первый же сезон в РФПЛ показал, что может выступать на высочайшем уровне. Возможно, этот же футбол Ильин показывал бы и в 20 лет, получи он тогда шанс. Сейчас хватило немного доверия со стороны тренера, чтобы у парня сразу выросли крылья. Очень хотим, чтобы это продолжалось и он вырос в сильного футболиста. Особенно это важно сейчас, когда в России дефицит нападающих.

— Поэтому вы долгие годы являлись сторонником лимита на легионеров?

— Я продолжаю быть его сторонником. Просто не надо искусственно завышать российским игрокам зарплаты из-за наличия у них паспорта. Надо смотреть, какой лимит. Есть же пример Англии, где, за редкими исключениями, можно брать легионеров только в том случае, если они сыграли за свою национальную сборную не менее 15 матчей. Так повышается качество иностранных футболистов. Нужно привозить квалифицированных игроков уровня Халка, Витселя и Промеса. Они повышают уровень нашего чемпионата. А если легионер ненамного превосходит россиянина, лучше довериться местному игроку. Но не в условиях, когда завышена зарплата.

— У вас такие есть?

— В «Урале» есть несколько ребят, которые, получив первые приличные контракты, довольствовались этим и сидят на скамейке запасных, не особо напрягаясь. Но даже в рамках лимита эта проблема решается, если усиливать конкуренцию на внутреннем рынке. Нужно создавать условия детским тренерам — в средней полосе России некоторые из них получают по 8−10 тысяч рублей в месяц. А ведь эта профессия — ключевая в футболе. Людям не на что кормить семью, поэтому приходится параллельно устраиваться на другую работу и заниматься должным образом детьми в школах времени нет.

— В «Урале» та же ситуация?

— У нас тренеры получают значительно больше. Наша школа находится в муниципальной собственности, но, помимо основной ставки, детским тренерам доплачивает и клуб. Хочется еще больше их поощрять, поскольку есть много молодых растущих специалистов, с помощью которых в ближайшие годы количество качественных игроков в Екатеринбурге может стать вполне сопоставимым с тем, что дают «Спартак», «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». Надеюсь, у нас получится.

— В ближайшем туре вам предстоит совместно с «Зенитом» открыть так долго строившуюся арену в Санкт-Петербурге. Вы изучали их поле?

— Мы не обращаем внимания на их газон, даже не читали про проблемы с полем — только краем уха слышали. Я знаю фирму, которая стелила этот газон. Она несколько раз обслуживала наш стадион «Центральный». Поэтому я думаю, что в конечном итоге всё будет нормально, а временные трудности связаны с очень суровой зимой, которая даже сейчас, в апреле, закончилась еще не во всей России.

— Вслед за «Зенитом» вашей команде предстоит выезд к «Спартаку». Для вас важно отсрочить чемпионство красно-белых?

— Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путевку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака». Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберет игру «Спартака» очень подробно и донесет свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим.

—​​​​ Как обстоят дела с реконструкцией вашей домашней арены к ЧМ-2018?

— Ее сдадут в эксплуатацию в декабре. Мы тут же займемся газоном. С нашим подрядчиком уже есть договоренности, какой сорт травы будем стелить. Агрономы стадиона тщательно изучили все риски, поэтому есть уверенность, что даже при самой жесткой зиме к чемпионату поле подойдет в идеальном состоянии. Весной следующего года планируем провести там два тестовых матча и отдать его в распоряжение участников главного старта четырехлетия.