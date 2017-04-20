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20 апреля 2017, 21:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Измайлов хочет играть, мечта — ЧМ-2018»

Агент Паулу Барбоза — о будущем Марата Измайлова.

Агент <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Барбоза</span> — о будущем полузащитника. Увеличить
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15 марта «Краснодар», последний клуб 34-летнего полузащитника, сообщил о разрыве контракта с игроком. Формулировка — по семейным обстоятельствам. Впрочем, главный тренер «быков» Игорь Шалимов сообщил о том, что у футболиста проблемы с коленом и, возможно, карьеру Марат завершил.

— Где Марат, как он? — вопрос Барбозе.

— В Лиссабоне, с семьей, постепенно восстанавливается.

— Какие у него мысли, чего хочет?

— Снова играть в футбол.

— Немного странно. Российский игрок, а живет в Лиссабоне.

— Думаю, что ответ в том, что дети учатся здесь в школе. И пока вот так, он будет здесь жить.

— Марат восстанавливается после травмы колена?

— Да. Но летом он снова будет играть.

— Насколько проблемы с коленом серьезны?

— Проблемы требовали некоторой паузы, и он не мог помогать «Краснодару» определенное время. Марат считал, что если не может помочь команде, лучше расстаться. Ему было неудобно оставаться в клубе, лечиться и не играть. Такой уж он человек.

— То есть, в принципе, вот-вот восстановится.

— Да, к лету.

— Есть ли у него желание сыграть в «Локо», родном для него клубе у хорошо знакомого тренера?

— Речь вообще не об этом. Главное — восстановиться, а потом решим, как жить дальше.

— То есть карьеру он завершать не собирается?

— Конечно, конечно, конечно! Безусловно! Он хочет играть на том же уровне, что и раньше.

— Его приоритет — Россия?

— Конечно, ведь чемпионат мира пройдет в России.

— Это громкое заявление. Он хочет сыграть на чемпионате мира?

— Поживем-увидим.

— Марат уже далеко не мальчик.

— Если восстановится, как рассчитываем, он имеет право на мечту и на цель, которая реальна. Поэтому вот так.

— Вы не шутите? Он желает сыграть на ЧМ-2018?

— Он бы хотел. И он будет работать, чтобы осуществить эту цель.

— Есть ли желание завершить карьеру там, где он ее начал — в «Локо»?

— Это было бы идеально. Он бы хотел. Мы не знаем, что будет дальше в «Локо». Это главный для него клуб, а Палыч — главный в его жизни тренер.

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