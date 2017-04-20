«Измайлов хочет играть, мечта — ЧМ-2018»
Агент Паулу Барбоза — о будущем Марата Измайлова.
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15 марта «Краснодар», последний клуб 34-летнего полузащитника, сообщил о разрыве контракта с игроком. Формулировка — по семейным обстоятельствам. Впрочем, главный тренер «быков» Игорь Шалимов сообщил о том, что у футболиста проблемы с коленом и, возможно, карьеру Марат завершил.
— Где Марат, как он? — вопрос Барбозе.
— В Лиссабоне, с семьей, постепенно восстанавливается.
— Какие у него мысли, чего хочет?
— Снова играть в футбол.
— Немного странно. Российский игрок, а живет в Лиссабоне.
— Думаю, что ответ в том, что дети учатся здесь в школе. И пока вот так, он будет здесь жить.
— Марат восстанавливается после травмы колена?
— Да. Но летом он снова будет играть.
— Насколько проблемы с коленом серьезны?
— Проблемы требовали некоторой паузы, и он не мог помогать «Краснодару» определенное время. Марат считал, что если не может помочь команде, лучше расстаться. Ему было неудобно оставаться в клубе, лечиться и не играть. Такой уж он человек.
— То есть, в принципе,
— Да, к лету.
— Есть ли у него желание сыграть в «Локо», родном для него клубе у хорошо знакомого тренера?
— Речь вообще не об этом. Главное — восстановиться, а потом решим, как жить дальше.
— То есть карьеру он завершать не собирается?
— Конечно, конечно, конечно! Безусловно! Он хочет играть на том же уровне, что и раньше.
— Его приоритет — Россия?
— Конечно, ведь чемпионат мира пройдет в России.
— Это громкое заявление. Он хочет сыграть на чемпионате мира?
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— Марат уже далеко не мальчик.
— Если восстановится, как рассчитываем, он имеет право на мечту и на цель, которая реальна. Поэтому вот так.
— Вы не шутите? Он желает сыграть на ЧМ-2018?
— Он бы хотел. И он будет работать, чтобы осуществить эту цель.
— Есть ли желание завершить карьеру там, где он ее начал — в «Локо»?
— Это было бы идеально. Он бы хотел. Мы не знаем, что будет дальше в «Локо». Это главный для него клуб, а Палыч — главный в его жизни тренер.
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