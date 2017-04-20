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20 апреля 2017, 21:13 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Футболисты «Рубина» выкупят все билеты на собственный матч

Футболисты казанского «Рубина» выкупят все билеты на домашний матч 25 тура чемпионата России против «Терека». Об этом сообщается на сайте команды из столицы Татарстана.

Футболисты казанского Рубина выкупят все билеты на домашний матч 25 тура чемпионата России против Терека. Об этом сообщается на сайте команды из столицы <span class=error>Татарстана</span>. Увеличить
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Теперь вход на стадион «Казань-Арена», вмещающий 45 тысяч человек, для всех болельщиков будет свободным.

«Понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке. Приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас», — заявил вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

Билеты можно будет забронировать и получить на сайте клуба по специальному промо-коду, а также получить в кассах. Подробная информация будет опубликована на сайте «Рубина» позднее.

Встреча состоится 26 апреля, начало в 19:30 по московскому времени. После 23 туров «Рубин» имеет в активе 28 очков, занимая 11 место в турнирной таблице.

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