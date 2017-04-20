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Бывший наставник ЦСКА и сборной России на этой неделе дебютировал на в качестве комментатора-эксперта на ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:0).

«Сейчас возникает вопрос о Слуцком в «Зените». Он, кстати, в хорошей форме. Я слышал его комментарий на телевидении, слушал с удовольствием. Вот это был настоящий комментаторский комментарий. Видно, что этот человек следит за футболом. Но для «Зенита» он не подойдёт, потому что под него никто не поедет. Если команда хочет держать высокую планку, играть в Лиге чемпионов, ей нужны сейчас две-три звезды европейского уровня.