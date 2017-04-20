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20 апреля 2017, 21:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов: Слуцкого даже в Чемпионшип не берут — зачем «Зениту» такой тренер?

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно возможности назначения на пост главного тренера «Зенита» Леонида Слуцкого.

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно возможности назначения на пост главного тренера Зенита Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Увеличить
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Бывший наставник ЦСКА и сборной России на этой неделе дебютировал на в качестве комментатора-эксперта на ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:0).

«Сейчас возникает вопрос о Слуцком в «Зените». Он, кстати, в хорошей форме. Я слышал его комментарий на телевидении, слушал с удовольствием. Вот это был настоящий комментаторский комментарий. Видно, что этот человек следит за футболом. Но для «Зенита» он не подойдёт, потому что под него никто не поедет. Если команда хочет держать высокую планку, играть в Лиге чемпионов, ей нужны сейчас две-три звезды европейского уровня.

Игроки не знают Слуцкого, его даже ни один из клубов Чемпионшипа пока не берёт. Зачем нам тренер, которого не берут в АПЛ? Это не тот уровень. Думаю, сам он не захочет возвращаться в Россию, да и не надо, «Зениту» надо искать что-то другое. Нужен хороший тренер, — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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