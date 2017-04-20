Дотянет ли «Спартак»? Доживет ли Луческу? 10 интриг концовки чемпионата

КОГДА КАРРЕРА ВЗЛЕТИТ В НЕБЕСА?

«Спартак» — чемпион. Об этом говорят во весь голос. Конечно, в теории может случиться всякое, в том числе провальная концовка и разбазаренный багаж (очковый, а не Аленичева). Но как-то не верится, что красно-белые воплотят в жизнь самые страшные кошмары своих фанатов. А потому главный вопрос — когда именно «Спартак» оформит золото. Когда из просто кумира Массимо Каррера превратится в божество? Может, в гостевом дерби с ЦСКА? А что, будет символично….

КОГДА ЛУЧЕСКУ УЛЕТИТ В БУХАРЕСТ?

Поражение от «Спартака» пуще прежнего сгустило тучи над Мирчей Луческу. Румынский специалист выглядит в последнее время совсем грустным и потерянным. Если так и дальше пойдет, до 30-го тура он может не доработать.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: ЦСКА ИЛИ «ЗЕНИТ»?

ХАВИ ГАРСИЯ (слева), Понтус ВЕРНБЛУМ (в центре). Спорт-Экспресс

Из предыдущего пункта вытекает вопрос: кто завоюет второе место, а с ним путевку в Лигу чемпионов. Для «Зенита» это вопрос в первую очередь имиджевый, тем более что сине-бело-голубые планируют переезд на новый стадион (ведь когда-нибудь его все-таки приведут в порядок (наверное)). Для ЦСКА это и вовсе жизненно важно, с учетом ограниченности в финансах.

«КРАСНОДАР»: УДЕРЖАТЬСЯ В ЧЕТВЕРКЕ

В прошлом сезоне «быки» Сергея Галицкого стали третьими. Удержать позиции, судя по всему, не удалось. Более того, на 4-е место, которое дает право сыграть в Лиге Европы, покушается большая группа команд. «Локо» отстает на 4 очка, «Терек», «Уфа», «Амкар», «Ростов» — на пять. Борьба обещает быть жаркой.

СМОЛОВ: УДЕРЖАТЬСЯ НА ТРОНЕ

Федор Смолов чуть ли не с самого старта чемпионата лидирует в бомбардирской гонке. Стать лучшим второй год подряд — это уже серьезно. Если получится, то споры о том, кто на сегодня форвард России № 1, окончательно перестанут быть актуальными. И в этом плане концовку чемпионата должен кровь из носу удачно провести Артем Дзюба. Если, конечно, травма колена не помешает… А еще есть Промес, набравший шикарную форму. Оба отстают от Смолова на четыре мяча.

ПРОПУСТИТ ЛИ «РОСТОВ»?

Никита МЕДВЕДЕВ (слева), Алексей ИОНОВ (№ 11). Спорт-Экспресс

Ростовчане творят весной что-то немыслимое. Пять нулевых ничьих подряд! Более того, не пропускает «Ростов» вообще с ноября. Курбан Бердыев всегда славился оборонительной тактикой. Но на этот раз все как-то уж совсем засушливо. Вратарь Медведев, неожиданно удачно сменивший травмированного Джанаева, наработал на должность директора автобусно-троллейсного парка.

ЗАБЬЕТ ЛИ «РОСТОВ»?

За заботой о своих воротах желто-синие забыли о чужих. Полоз и Азмун, Бухаров, огорчавший «МЮ», и Нобоа, забивавший «Баварии», — у всех сбился прицел. Шесть голов в первом весеннем туре против «Томи», так и остаются последними в исполнении «Ростова»….

«УРАЛ»: ЧЕМ КОНЧИТСЯ СУПЕР-ВЕСНА?

Владимир ИЛЬИН (№ 18). Спорт-Экспресс

«Шмели» Вадима Скрипченко выдали сумасшедший отрезок. Одержали пять побед в шести турах, а параллельно вышли в финал Кубка России. Не вскружит ли им головы от успеха? Выйдут ли они на международную орбиту? Дождется ли вызова в сборную России возникший словно ниоткуда форвард Владимир Ильин, забивающий по весне чуть ли не в каждом матче?

КОГО УТАЩИТ «ТОМЬ?

«Крылья», «Оренбург», «Арсенал» — кто-то из этой тройки обречен расстаться с премьер-лигой. Вернее, расстаться могут все, но речь про прямой вылет, без мучений в стыках. Неподалеку и «Анжи», но шесть очков отрыва от 15-го места — приличный задел.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ОТ БОБРОВА?

Артем ДЗЮБА (слева). Спорт-Экспресс

Каждый тур судейство становится горячей темой. Наш эксперт Александр Бобров давно не делал такого количества обзоров ошибок и скандальных решений людей со свистком. Не пора ему и нам сконцентрироваться на игре, а не на том, что ее порой омрачает?