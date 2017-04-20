Дотянет ли «Спартак»? Доживет ли Луческу? 10 интриг концовки чемпионата
До окончания сезона осталось семь туров, которые ответят на главные вопросы.
КОГДА КАРРЕРА ВЗЛЕТИТ В НЕБЕСА?
«Спартак» — чемпион. Об этом говорят во весь голос. Конечно, в теории может случиться всякое, в том числе провальная концовка и разбазаренный багаж (очковый, а не Аленичева). Но
КОГДА ЛУЧЕСКУ УЛЕТИТ В БУХАРЕСТ?
Поражение от «Спартака» пуще прежнего сгустило тучи над Мирчей Луческу. Румынский специалист выглядит в последнее время совсем грустным и потерянным. Если так и дальше пойдет, до 30-го тура он может не доработать.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: ЦСКА ИЛИ «ЗЕНИТ»?
Из предыдущего пункта вытекает вопрос: кто завоюет второе место, а с ним путевку в Лигу чемпионов. Для «Зенита» это вопрос в первую очередь имиджевый, тем более что
«КРАСНОДАР»: УДЕРЖАТЬСЯ В ЧЕТВЕРКЕ
В прошлом сезоне «быки» Сергея Галицкого стали третьими. Удержать позиции, судя по всему, не удалось. Более того, на 4-е место, которое дает право сыграть в Лиге Европы, покушается большая группа команд. «Локо» отстает на 4 очка, «Терек», «Уфа», «Амкар», «Ростов» — на пять. Борьба обещает быть жаркой.
СМОЛОВ: УДЕРЖАТЬСЯ НА ТРОНЕ
Федор Смолов чуть ли не с самого старта чемпионата лидирует в бомбардирской гонке. Стать лучшим второй год подряд — это уже серьезно. Если получится, то споры о том, кто на сегодня форвард России № 1, окончательно перестанут быть актуальными. И в этом плане концовку чемпионата должен кровь из носу удачно провести Артем Дзюба. Если, конечно, травма колена не помешает… А еще есть Промес, набравший шикарную форму. Оба отстают от Смолова на четыре мяча.
ПРОПУСТИТ ЛИ «РОСТОВ»?
Ростовчане творят весной
ЗАБЬЕТ ЛИ «РОСТОВ»?
За заботой о своих воротах
«УРАЛ»: ЧЕМ КОНЧИТСЯ
«Шмели» Вадима Скрипченко выдали сумасшедший отрезок. Одержали пять побед в шести турах, а параллельно вышли в финал Кубка России. Не вскружит ли им головы от успеха? Выйдут ли они на международную орбиту? Дождется ли вызова в сборную России возникший словно ниоткуда форвард Владимир Ильин, забивающий по весне чуть ли не в каждом матче?
КОГО УТАЩИТ «ТОМЬ?
«Крылья», «Оренбург», «Арсенал» —
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ОТ БОБРОВА?
Каждый тур судейство становится горячей темой. Наш эксперт Александр Бобров давно не делал такого количества обзоров ошибок и скандальных решений людей со свистком. Не пора ему и нам сконцентрироваться на игре, а не на том, что ее порой омрачает?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter