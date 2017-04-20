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20 апреля 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов: Луческу должен следить за своими словами, всё идёт к его отставке

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу следует следить за своими словами, так как ему может грозить увольнение из клуба.

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение что главному тренеру Зенита <span class=error>Мирче</span> <span class=error>Луческу</span> следует следить за своими словами так как ему может грозить увольнение из клуба. Увеличить
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«Всё, в общем-то, идёт к отставке Луческу, но решать будет клуб. Есть ещё концовка, и на кону стоит выход в Лигу чемпионов, а это € 18−20 млн. Последний матч со «Спартаком» показал, что команда не готова — и физически, и тактически. Не справился Мирча со своей задачей. В этой игре «Зенит» напоминал лоскутное одеяло, сшитое из кусочков.

Никто из прежних тренеров не трогал своих игроков. Ни Адвокат, ни Спаллетти, ни даже Петржела. Были внутренние разногласия, но сор из избы на пресс-конференциях не выносили. А Луческу вдруг сказал, что если бы не детские ошибки Ивановича, то счёт был бы другой в матче с «Андерлехтом». Ну он же взрослый человек, это же обидные слова для того, кто с «Челси» выиграл просто всё, что можно было выиграть. Луческу свою вину перебросил на игрока, и тот это почувствовал. Иванович уже не может быть совместим с этим тренером. Ты думай, что говоришь. А что про Шатова сказал Луческу?, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

«Зенит» после 23 туров РФПЛ располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.

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