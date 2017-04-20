Орлов: Луческу должен следить за своими словами, всё идёт к его отставке
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу следует следить за своими словами, так как ему может грозить увольнение из клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«Всё, в
Никто из прежних тренеров не трогал своих игроков. Ни Адвокат, ни Спаллетти, ни даже Петржела. Были внутренние разногласия, но сор из избы на
«Зенит» после 23 туров РФПЛ располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.
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