«Зенит» провёл первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

В 24-м туре российской футбольной Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют с «Уралом» в субботу, 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.