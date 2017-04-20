«Зенит» провёл первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург»
Сегодня, 20 апреля, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на газоне стадиона «Санкт-Петербург».
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Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.
В 24-м туре российской футбольной
После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.
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