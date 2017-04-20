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20 апреля 2017, 15:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» провёл первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург»

Сегодня, 20 апреля, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на газоне стадиона «Санкт-Петербург».

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Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

В 24-м туре российской футбольной Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют с «Уралом» в субботу, 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.

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