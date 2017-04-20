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20 апреля 2017, 10:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Первый зам Карреры. Как шёл к успеху Роман Пилипчук

Как Роман Пилипчук попал в «Спартак», каковы его функции в штабе Массимо Карреры и почему не надо приписывать ему заслуг главного тренера.

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В малочисленности штаба «Спартака» есть свои преимущества: функции между членами распределены чётко. Если упрощённо, Риомми отвечает за вратарей, Нойя Сальсес — за физику, Пилипчук — за аналитику, Каррера — за всё в комплексе.

Парадокс: команда — без пяти минут чемпион, а её предводители широкой аудитории практически неизвестны. Даже главный остаётся загадкой — как человек, личность. Ещё более плотной завесой таинственности окружена фигура единственного русскоговорящего ассистента Карреры.

О нём всякое болтают в «интернетах». Ему приписывают стратегически важные решения тактического свойства. Его считают чуть ли не «серым кардиналом» красно-белой раздевалки. Табу клуба на интервью с персоналом — будем надеяться, временное — лишь дополнительно разогревает интерес публики к Пилипчуку. Утолить его нам помогут люди, не понаслышке знающие украинского специалиста.

От института пищевой промышленности до «Спартака»

Игровая карьера нашего героя по-своему уникальна. Редкий счастливец переходил прямиком из второй союзной лиги в высшую. Считанные единицы добились успеха, попав в профессиональный футбол из команды вуза.

— Коллега Бокатый приметил Пилипчука в Киевском институте пищевой промышленности, — подтверждает Семён Альтман, в начале 1990-х второй, а затем и главный тренер московского «Динамо». — Позвал в ивановский «Текстильщик», потом порекомендовал Бышовцу. Мы с Анатолием Фёдоровичем поначалу скептически отнеслись к этой затее. Но Пилипчук быстро заставил себя уважать — игрой, голами. Не обладая высокой скоростью и технической оснащённостью, брал своё другим: правильно располагался под последним защитником, хорошо открывался, умело действовал на втором этаже. А отдать передачу в «Динамо» было кому — Добровольский, Кобелев, Деркач… Я всегда говорю футболистам: научить забивать мячи нельзя — этому можно только научиться. Так вот, нападающий Пилипчук — умел.

«Лихие 90-е» задели Пилипчука по касательной — вовремя в Израиль сорвался. На малую родину, Донбасс, Роман вернулся на стыке веков — доигрывать. И опять-таки к Альтману.

— Уже тогда у него прослеживались признаки аналитического склада ума, — замечает Семён Иосифович. — Пробелы в базовом футбольном образовании Пилипчук компенсировал смекалкой, трудолюбием. Дисциплинированный игрок был. Что ни поручишь — всё выполнял. У меня с ним проблем не возникало. В донецком «Металлурге» он наряду с Севидовым, Яксманицким, Шищенко был проводником моих идей. На него всегда можно было положиться.

— В своё время я ввёл в «Металлурге» психологическое тестирование, — продолжает Альтман. — Приезжала Валентина Ивановна Воронова, завкафедрой психологии киевского университета и кандидат наук. Футболисты перед ней раскрывались больше, чем перед родными и близкими — по своему сыну сужу. Так вот, после личных бесед с Ромой Воронова просила: «Пилипчук заканчивает — дайте мне его на учёбу. Способный парень, может вырасти в хорошего психолога». У них наладился контакт, но Пилипчуку уже хотелось практической работы в футболе….

В «Металлурге» пожелания ветерана учли и уважили.

— После моего ухода Пилипчука назначили селекционером, — подтверждает Альтман. — Мы поставили ему компьютерную программу, которую разработали совместно с программистом Трутневым и активно использовали во всех командах, в том числе сборной Украины. Надеюсь, она помогла Роману на этапе перехода из одного качества в другое. Шишек на этом пути он набил много, но по-другому и не бывает.

Стажировки у Слуцкого

Важную роль в судьбе Пилипчука сыграл Андрей Лексаков, генеральный директор Академии тренерского мастерства РФС (в прошлом — ВШТ).

— Как-то проводили «выездную сессию» Высшей школы тренеров в Турции, — рассказывает он. — Подошёл молодой человек, представился, спросил разрешения поприсутствовать на занятиях. Так и познакомились. Спустя время Роман поступил на учёбу в ВШТ. Стажировался у Слуцкого в ЦСКА. Помогал в «Балтике» и «Шиннике» Ляху, Силкину — в «Динамо»….

— Грамотный, толковый специалист, — аттестует бывшего ассистента Сергей Силкин. — Прежде чем выйти к ребятам, многие моменты с ним обсуждали. Футболистов за руки водили, расставляли по полю. Помню, приезжал голландец на стажировку. Глядя, как скрупулёзно Роман готовит тактические занятия, удивлялся. «Нигде, — говорит, — такого не видел». После ухода из «Динамо» Пилипчук долго скитался. Всё спрашивал: «Николаич, ну когда уже снова поработаем?». А попал в «Спартак».

Лексаков не скрывает: это он приложил руку к продвижению Пилипчука по службе.

— Тут всё сошлось, — объясняет он. — «Спартак» нуждался в специалисте такого профиля, а мы с Сергеем Юрьевичем Родионовым дружны с институтской скамьи. Он спросил совета, я предложил обратить внимание на Пилипчука: «Сергей Юрьевич, побеседуйте — и всё поймёте». После первого же разговора Родионов сказал: «Берём».

Футбол 25 часов в сутки

Чем подкупил будущего работодателя соискатель?

— Пилипчука отличает колоссальный интерес к тактическим веяниям, — характеризует специалиста Лексаков. — Человек живёт футболом 25 часов в сутки — анализирует матчи, встречается с коллегами, смотрит, как устроен тренировочный процесс в других командах. Создаётся впечатление, что он никогда не перестаёт думать о футболе.

— В прошлом году на «Динамо-2» в Домодедово встретил Диму Комбарова с отцом и пресс-атташе «Спартака», — добавляет Силкин. — Говорят, сейчас каждый футболист команды знает, что делать на поле — настолько доходчиво формулируются задачи. Когда теория подкрепляется результатами, вопросы отпадают. А результат «Спартака» говорит сам за себя — команда на первом месте.

У бывшего капитана «Динамо» о сотрудничестве с Романом Пилипчуком остались более противоречивые воспоминания.

— Нам представили этого человека как аналитика, а потом он, видимо, захотел тренировать, — рассказывает Андрей Воронин. — Пилипчук говорил: «Во многих матчах вам везло, поэтому в плей-офф надо играть по-другому, более закрыто». Силкин к нему прислушивался. В итоге с первого же матча второго круга «Динамо» поменяло лицо и посыпалось. Команды, которая всем нравилась осенью, играла и побеждала, просто не стало….

В сплетни о том, что в действительности ключевые решения в раздевалке «Спартака» принимает второй тренер, мои собеседники не верят.

— У «Спартака» сильный главный тренер, — лаконичен Воронин.

— Доподлинно не знаю, как разделены обязанности в штабе «Спартака», но главенствующая роль в любом случае принадлежит Массимо Каррере, — убеждён Лексаков.

— Не называйте Пилипчука главным по тактике или идейным вдохновителем — только клин между людьми вобьёте, — предостерегает Альтман. — Так меня с Блохиным когда-то пытались поссорить. В команде есть один главный — он и несёт ответ за всё. А итальянцы в тактике — будь здоров! Ещё Борис Аркадьев говорил: не бывает защитного или атакующего футбола. Есть футбол гармоничный. Как дом строят от печки, так и Каррера выстраивал свой «Спартак» — от обороны. Сегодня его команда действует слаженно. А за Романа могу только порадоваться: человек долго скитался и наконец-то нашёл то, что хотел.

Спартак М
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