Джано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мяч
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал «Советскому спорту» о собственных нервах, признаках единства команды и суевериях перед… Впрочем, из суеверия не станем упоминать, перед чем.
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«РАНЬШЕ НЕ ХВАТАЛО ЭМОЦИЙ»
— С кем первым вы поговорили по телефону после матча «Спартак» — «Зенит»?
— С женой. И написала, и позвонила — поздравила. Потом еще много людей звонили.
— Поздравляли с победой или чемпионством?
— Кто плохо понимает в футболе — с чемпионством. Кто хорошо — с важной победой. Но и они говорили, что чемпионство близко. Кахабер Цхададзе тоже поздравил. Я его недавно — с суперкубком Казахстана, который выиграл «Кайрат». Теперь он меня.
— Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?
— По тренировкам дня за два было видно.
— Какие слабые места «Зенита» наметили для себя? Или Массимо Каррера наметил? «Туда беги, сюда не беги», — говорил?
— Он так не говорил, но план на игру был. Я знал, когда прессинговать, когда отходить назад.
— И когда?
— Вот тут немножко помолчу. У нас впереди такие матчи, что лучше соперникам не знать про нашу тактику. Но в первом тайме против «Зенита» все получилось. Была открытая игра. Они атакует, мы атакуем… Не так как с другими командами, которые закроются, а ты катаешь мяч и пытаешься их раскрыть.
— Долго длилась установка на матч?
— Глубокая теория началась за три дня. А перед самой игрой Каррера выдал все в сжатом виде. Напомнил, кому что делать на поле, и включил свои эмоции. Мне лично это очень помогает. До Карреры нам эмоций как раз и не хватало. Теперь вот, видите, справляемся.
— Эмоции тренера — это шум и гам?
— Не совсем. Каррера сказал: победит не тот, кто сильней индивидуально, хотя и это важно, а тот, кто больше пробежит, дольше вытерпит и заставит себя умирать на поле.
— Слышали про Николая Старостина и муху?
— Нет.
— Жужжала в раздевалке перед игрой, пока Старостин ее не прибил со словами «Ух, “Динамо” проклятое!». Каррера про «Зенит» так не говорил?
— Не. Но слова произнес жаркие и важные. Какие — не скажу, пусть останутся в нашей раздевалке.
— А еще один тренер, Валерий Овчинников, говорил: «Ваши премиальные зарыты в чужой штрафной. Идите и возьмите». Тоже стимул.
— Наверное. Но про деньги у нас перед матчами точно разговоров нет.
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ — «ЗЕНИТ»
— Каррера применил в этом сезоне 6 тактических схем. Успеваете привыкнуть к новшествам?
— И него гибкий подход к тактике. И к формированию состава. Все знают: если сегодня ты в «старте», а завтра нет, значит, так нужно, так будет лучше. Тренер вправе решать — и решает. Никто не обижается.
— И все эти 6 схем отрабатываете на тренировках до автоматизма?
— Чтобы постоянно — такого нет. Но когда начинается недельный цикл, уже становится понятно, какую расстановку Каррера готовит для очередного соперника. Вот ее и шлифуем. А он объясняет.
— Как вы настраиваетесь на матчи? Что слушаете? И кого? Или уходите в себя?
— Стараюсь слушать грузинскую музыку. Но как только вышел из автобуса — уже не до этого.
— Меги Гогитидзе — знаете такую? Прекрасно поет.
— Не просто знаю — у ее мамы фамилия Ананидзе, мы близкие родственники. Она сейчас в Москве, очень сильный исполнитель.
— Из всех соперников этом сезоне «Зенит» — самый сильный?
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— А теперь впереди «Ростов». Как его вскрывать? И надо ли?
— Надо. Постараемся, а там как получится. Нам нечего терять, нужно выигрывать. Если, допустим, забьем быстрый гол, игра сама откроется. Если нет, будет тяжелей. Открытый футбол и смотрится лучше, и вообще намного интереснее. Атака на атаку, можно обыграть
— Как вас примут ростовские болельщики?
— Надеюсь, тепло: после того, как ушел из «Ростова», пока ему не забивал (смеется). Там поменялось много игроков и клубное руководство, но болельщики те же, и никаких проблем с ними никогда не было. Даже наоборот. Вообще с удовольствием вспоминаю год, проведенный в этом городе и в этой команде.
— Глушаков сказал, что после «Зенита» команда кричала в раздевалке, когда зашел Леонид Федун: «Двойные премиальные!». Было?
— Кричали, да.
— И какой был ответ?
— Ответ мы поняли не до конца (смеется). Сказали, на днях разъяснят.
ПРАВО НА РИСК
— В концовке такого сезона нервы чувствуются?
— Против «Зенита» чувствовались. Но, скорее, возбуждение,
— А до Карреры боялись?
— При Аленичеве тоже было нормально. А вот при Якине и Карпине боялся. Две потери — тут же замена. Видели «Реал» — «Бавария»? Не мне судить Криштиану Роналду, но он тоже раз десять мяч терял в первом тайме. И трижды забил. Это футбол! Важно знать, что у тебя есть право на риск, а если нет, становишься скованным.
— Сколько билетов вам полагается от клуба на домашние матчи?
— Два. И на гостевые тоже.
— Кого пригласите на матч с ЦСКА 30 апреля?
— Двух московских друзей. В «Ростове»? Там никого.
— Егор Титов отметил: видно, что «Спартак» — единая команда. В чем это проявляется? Неужели и драк на тренировках нет?
— Я в «Спартаке» 10 лет. И драки всегда случались. Сейчас — нет. Если
— С Кверквелией общались после его перехода в «Локомотив»?
— И встречались. Пока в аренде, но хочет остаться, ему очень нравится. Сильный защитник, неуступчивый. Мы давно дружим, вместе за сборную выступаем. У тренеров свое видение, но в «Рубине», на мой взгляд, его незаслуженно недооценивали. «Локомотиву» он сейчас хорошо помогает.
— Что на данный момент — главный трофей в вашей карьере?
— Кубок России с Ростовом. Больше на профессиональном уровне ничего не выигрывал.
— Перед вторым, возможно, вашим успехом никому не обещали бороду отрастить, на руках пройтись, бочку дедушкиного вина откупорить?
— Не обещал и не буду! Перед тем кубковым финалом говорил друзьям: выиграю — соберу всех в Грузии, сниму ресторан. Теперь — никому ни звука. Не хочу. Не надо это сейчас.
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