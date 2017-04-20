Джано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мяч

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«РАНЬШЕ НЕ ХВАТАЛО ЭМОЦИЙ»

— С кем первым вы поговорили по телефону после матча «Спартак» — «Зенит»?

— С женой. И написала, и позвонила — поздравила. Потом еще много людей звонили.

— Поздравляли с победой или чемпионством?

— Кто плохо понимает в футболе — с чемпионством. Кто хорошо — с важной победой. Но и они говорили, что чемпионство близко. Кахабер Цхададзе тоже поздравил. Я его недавно — с суперкубком Казахстана, который выиграл «Кайрат». Теперь он меня.

— Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

— По тренировкам дня за два было видно.

— Какие слабые места «Зенита» наметили для себя? Или Массимо Каррера наметил? «Туда беги, сюда не беги», — говорил?

— Он так не говорил, но план на игру был. Я знал, когда прессинговать, когда отходить назад.

— И когда?

— Вот тут немножко помолчу. У нас впереди такие матчи, что лучше соперникам не знать про нашу тактику. Но в первом тайме против «Зенита» все получилось. Была открытая игра. Они атакует, мы атакуем… Не так как с другими командами, которые закроются, а ты катаешь мяч и пытаешься их раскрыть.

— Долго длилась установка на матч?

— Глубокая теория началась за три дня. А перед самой игрой Каррера выдал все в сжатом виде. Напомнил, кому что делать на поле, и включил свои эмоции. Мне лично это очень помогает. До Карреры нам эмоций как раз и не хватало. Теперь вот, видите, справляемся.

— Эмоции тренера — это шум и гам?

— Не совсем. Каррера сказал: победит не тот, кто сильней индивидуально, хотя и это важно, а тот, кто больше пробежит, дольше вытерпит и заставит себя умирать на поле.

— Слышали про Николая Старостина и муху?

— Нет.

— Жужжала в раздевалке перед игрой, пока Старостин ее не прибил со словами «Ух, “Динамо” проклятое!». Каррера про «Зенит» так не говорил?

— Не. Но слова произнес жаркие и важные. Какие — не скажу, пусть останутся в нашей раздевалке.

— А еще один тренер, Валерий Овчинников, говорил: «Ваши премиальные зарыты в чужой штрафной. Идите и возьмите». Тоже стимул.

— Наверное. Но про деньги у нас перед матчами точно разговоров нет.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ — «ЗЕНИТ»

— Каррера применил в этом сезоне 6 тактических схем. Успеваете привыкнуть к новшествам?

— И него гибкий подход к тактике. И к формированию состава. Все знают: если сегодня ты в «старте», а завтра нет, значит, так нужно, так будет лучше. Тренер вправе решать — и решает. Никто не обижается.

— И все эти 6 схем отрабатываете на тренировках до автоматизма?

— Чтобы постоянно — такого нет. Но когда начинается недельный цикл, уже становится понятно, какую расстановку Каррера готовит для очередного соперника. Вот ее и шлифуем. А он объясняет.

— Как вы настраиваетесь на матчи? Что слушаете? И кого? Или уходите в себя?

— Стараюсь слушать грузинскую музыку. Но как только вышел из автобуса — уже не до этого.

— Меги Гогитидзе — знаете такую? Прекрасно поет.

— Не просто знаю — у ее мамы фамилия Ананидзе, мы близкие родственники. Она сейчас в Москве, очень сильный исполнитель.

— Из всех соперников этом сезоне «Зенит» — самый сильный?

— Мм-м, хороший вопрос. По качеству футболистов, думаю, да. По игре — тоже. Во втором тайме они нас поймали минут на 20−25 — и атаковали. Они умеют это делать, нас так никто не атаковал, кроме «Зенита». Поэтому — да, «Зенит» самый сильный.

— А теперь впереди «Ростов». Как его вскрывать? И надо ли?

— Надо. Постараемся, а там как получится. Нам нечего терять, нужно выигрывать. Если, допустим, забьем быстрый гол, игра сама откроется. Если нет, будет тяжелей. Открытый футбол и смотрится лучше, и вообще намного интереснее. Атака на атаку, можно обыграть кого-то, поймать на подстраховке, — здорово! А вот против Уфы или «Ростова»… Но такие матчи тоже нужно уметь играть и выигрывать. Хотя и трудно. Особенно против «Ростова». Лучше в России никто не обороняется, он как «Ювентус»! Пять матчей и не забивали, правда, но я не сказал бы, что впереди у них моментов нет. Против «Краснодара» много было — и у Полоза, и у Азмуна. Просто не забили. Да еще и сзади на редкость компактно все.

— Как вас примут ростовские болельщики?

— Надеюсь, тепло: после того, как ушел из «Ростова», пока ему не забивал (смеется). Там поменялось много игроков и клубное руководство, но болельщики те же, и никаких проблем с ними никогда не было. Даже наоборот. Вообще с удовольствием вспоминаю год, проведенный в этом городе и в этой команде.

— Глушаков сказал, что после «Зенита» команда кричала в раздевалке, когда зашел Леонид Федун: «Двойные премиальные!». Было?

— Кричали, да.

— И какой был ответ?

— Ответ мы поняли не до конца (смеется). Сказали, на днях разъяснят.

ПРАВО НА РИСК

— В концовке такого сезона нервы чувствуются?

— Против «Зенита» чувствовались. Но, скорее, возбуждение, все-таки игра очень важная. Уже не имело значения, кто как сыграет и сколько забьет — главное, победа! А от близости чемпионства никого не трясет, об этом все стараются просто не думать. Все пишут, говорят — но нам неинтересно, идем от матча к матчу: «Зенит», «Ростов», потом «Урал»… Создали отрыв в очках, с ним психологически легче себя чувствуем. Если же вы про какой-то страх спрашиваете, тут наоборот: при Каррере, допустим, я перестал бояться потерять мяч. Играю спокойно, потому что чувствую доверие.

— А до Карреры боялись?

— При Аленичеве тоже было нормально. А вот при Якине и Карпине боялся. Две потери — тут же замена. Видели «Реал» — «Бавария»? Не мне судить Криштиану Роналду, но он тоже раз десять мяч терял в первом тайме. И трижды забил. Это футбол! Важно знать, что у тебя есть право на риск, а если нет, становишься скованным.

— Сколько билетов вам полагается от клуба на домашние матчи?

— Два. И на гостевые тоже.

— Кого пригласите на матч с ЦСКА 30 апреля?

— Двух московских друзей. В «Ростове»? Там никого.

— Егор Титов отметил: видно, что «Спартак» — единая команда. В чем это проявляется? Неужели и драк на тренировках нет?

— Я в «Спартаке» 10 лет. И драки всегда случались. Сейчас — нет. Если кому-то в ногу больно попадут на тренировке, может быть горячо. Но чтобы руками целенаправленно друг на друга — такого больше нет. Мы действительно — команда, сами уже понимаем, что без этого никуда. Потому и бьемся друг за друга.

— С Кверквелией общались после его перехода в «Локомотив»?

— И встречались. Пока в аренде, но хочет остаться, ему очень нравится. Сильный защитник, неуступчивый. Мы давно дружим, вместе за сборную выступаем. У тренеров свое видение, но в «Рубине», на мой взгляд, его незаслуженно недооценивали. «Локомотиву» он сейчас хорошо помогает.

— Что на данный момент — главный трофей в вашей карьере?

— Кубок России с Ростовом. Больше на профессиональном уровне ничего не выигрывал.

— Перед вторым, возможно, вашим успехом никому не обещали бороду отрастить, на руках пройтись, бочку дедушкиного вина откупорить?

— Не обещал и не буду! Перед тем кубковым финалом говорил друзьям: выиграю — соберу всех в Грузии, сниму ресторан. Теперь — никому ни звука. Не хочу. Не надо это сейчас.