Промес и «Арсенал»: миссия пока невыполнима

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— Говорят, что представитель «Арсенала» посетил матч «Спартак» — «Зенит». Это не вы?

— Нет, меня на игре не было.

— Кто-то другой?

— Это секретная информация. Но если приезжал, то это нормальный рабочий процесс, и нельзя сказать, будет ли «Арсенал» точно покупать Промеса.

— На вас голландец произвел впечатление?

— Он один из ведущих, определяющих лицо команды футболистов. Во встрече с «Зенитом» он сыграл ключевую роль. Но мы не должны забывать, что это чемпионат России, у которого есть определенный уровень. Давайте помнить и то, в каком состоянии находится клуб из Петербурга, как он провел матч. Мы должны говорить о качестве игрока, а не о его цене.

— Не слишком оптимистично.

— Скажем так: этот матч не может дать утвердительный ответ на вопрос о том, что в Англии Квинси может произвести фурор.

— Разве?

— Думаю, что не может. Налицо факт, что он перерастает уровень чемпионата России. Но все остальное — куда уходить, сможет ли он проявить себя в топ-клубе или топ-чемпионате — вопрос неопределенный.

— Когда ему лучше уезжать?

— «Спартак» на 99% будет участвовать в Лиге чемпионов, у Квинси появится возможность показать себя в играх с европейскими грандами. Это даст ответ на все вопросы.

— Вы сказали об одном из факторов — уровень чемпионата России. Вам он кажется невысоким?

— Не могу сказать, что он низкий. В РФПЛ хороший, средний по европейским меркам турнир с несколькими топ-матчами. Понятно, когда Квинси так, как с «Зенитом», выступает в чемпионате России, кажется, что он уже готов чуть ли не для «Реала».

— А на самом деле нет?

— Надо смотреть профессиональным взглядом. Рад, что «Спартак» идет первым. Этот клуб по всем показателям сейчас заслуживает чемпионства. Но нельзя говорить сейчас о топ-клубе применительно к Квинси, потому что он проявляет себя только в РФПЛ.

ОПАСНО ПРЫГАТЬ ИЗ «СПАРТАКА» КУДА-ТО ОЧЕНЬ ВЫСОКО

— Почему он не очень ярко выглядит в сборной?

— Команду сильно лихорадит в последние годы. Нет большой группы футболистов, которая бы могла, как раньше, создать стабильный костяк. Остался Арьен Роббен, но он зависим. Квинси молод, и пока его игра в сборной говорит о том, что в одиночку решать исходы матчей пока не может. Нужна помощь партнеров. Прыгнуть из «Спартака» куда-то очень высоко — опасно. Конечно, если заплатят 40 — 50 миллионов, все будут очень рады, но выдержит ли Промес конкуренцию в клубах, которые способны выложить такие деньги?

— Говорят о цене около 30 миллионов евро.

— Предпочитаю оценивать игрока с точки зрения возраста, уровня мастерства, чемпионата, в котором он выступает. Потому что, когда сейчас говорят о том, что защитника ван Дайка (голландца из «Саутгемптона». — Прим. С. Е.) могут продать за 60 — 70 миллионов, это не укладывается в голове. Я бы посмотрел на Квинси в более серьезных матчах уровня Лиги чемпионов — и тогда можно оценить и его уровень, и стоимость. А определять это с точки зрения игры в чемпионате России и даже, при всем уважении, на фоне сегодняшнего «Зенита» очень сложно. Сборная Голландии и сегодняшний уровень чемпионата России определить готовность к топ-клубам не могут. Думаю, ему туда еще рановато.

— А если порассуждать — на какой позиции Квинси мог бы сыграть в «Арсенале», вместо кого могли бы его пригласить?

— Стоит сейчас вопрос, останется ли в команде Алексис Санчес. Продадут ли его за большие деньги? Квинси может действовать на флангах. Наверное, «Арсенал» летом обновится — клубу нужны футболисты, которые уже хорошо себя зарекомендовали, к уровню которых нет вопросов. А Квинси еще должен доказать, что готов к «Арсеналу». Следующий сезон и для него, и для «Спартака» очень важен. Если Промес покажет свою конкурентоспособность на уровне Лиги чемпионов, выбор клубов у него может стать шире. А красно-белые могут заработать на 10 миллионов евро больше на продаже. Перспективы у Квинси есть, но доказывать их надо против более серьезных соперников, чем в российской премьер-лиге.

— Представим, что вам надо дать отчет — подойдет ли Промес «Арсеналу» и надо ли его покупать сейчас?