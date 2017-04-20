Промес и «Арсенал»: миссия пока невыполнима
Вчера портал clubcall.com сообщил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации издания, главный тренер Арсен Венгер видит в голландце замену Алексису Санчесу. Мы обсудили эту новость со скаутом лондонского клуба по Восточной Европе Павлом КУЧЕРОВЫМ.
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Видимо, что-то случилось...
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— Говорят, что представитель «Арсенала» посетил матч «Спартак» — «Зенит». Это не вы?
— Нет, меня на игре не было.
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— Это секретная информация. Но если приезжал, то это нормальный рабочий процесс, и нельзя сказать, будет ли «Арсенал» точно покупать Промеса.
— На вас голландец произвел впечатление?
— Он один из ведущих, определяющих лицо команды футболистов. Во встрече с «Зенитом» он сыграл ключевую роль. Но мы не должны забывать, что это чемпионат России, у которого есть определенный уровень. Давайте помнить и то, в каком состоянии находится клуб из Петербурга, как он провел матч. Мы должны говорить о качестве игрока, а не о его цене.
— Не слишком оптимистично.
— Скажем так: этот матч не может дать утвердительный ответ на вопрос о том, что в Англии Квинси может произвести фурор.
— Разве?
— Думаю, что не может. Налицо факт, что он перерастает уровень чемпионата России. Но все остальное — куда уходить, сможет ли он проявить себя в
— Когда ему лучше уезжать?
— «Спартак» на 99% будет участвовать в Лиге чемпионов, у Квинси появится возможность показать себя в играх с европейскими грандами. Это даст ответ на все вопросы.
— Вы сказали об одном из факторов — уровень чемпионата России. Вам он кажется невысоким?
— Не могу сказать, что он низкий. В РФПЛ хороший, средний по европейским меркам турнир с несколькими
— А на самом деле нет?
— Надо смотреть профессиональным взглядом. Рад, что «Спартак» идет первым. Этот клуб по всем показателям сейчас заслуживает чемпионства. Но нельзя говорить сейчас о
ОПАСНО ПРЫГАТЬ ИЗ «СПАРТАКА»
— Почему он не очень ярко выглядит в сборной?
— Команду сильно лихорадит в последние годы. Нет большой группы футболистов, которая бы могла, как раньше, создать стабильный костяк. Остался Арьен Роббен, но он зависим. Квинси молод, и пока его игра в сборной говорит о том, что в одиночку решать исходы матчей пока не может. Нужна помощь партнеров. Прыгнуть из «Спартака»
— Говорят о цене около 30 миллионов евро.
— Предпочитаю оценивать игрока с точки зрения возраста, уровня мастерства, чемпионата, в котором он выступает. Потому что, когда сейчас говорят о том, что защитника ван Дайка (голландца из «Саутгемптона». — Прим. С. Е.) могут продать за 60 — 70 миллионов, это не укладывается в голове. Я бы посмотрел на Квинси в более серьезных матчах уровня Лиги чемпионов — и тогда можно оценить и его уровень, и стоимость. А определять это с точки зрения игры в чемпионате России и даже, при всем уважении, на фоне сегодняшнего «Зенита» очень сложно. Сборная Голландии и сегодняшний уровень чемпионата России определить готовность к
— А если порассуждать — на какой позиции Квинси мог бы сыграть в «Арсенале», вместо кого могли бы его пригласить?
— Стоит сейчас вопрос, останется ли в команде Алексис Санчес. Продадут ли его за большие деньги? Квинси может действовать на флангах. Наверное, «Арсенал» летом обновится — клубу нужны футболисты, которые уже хорошо себя зарекомендовали, к уровню которых нет вопросов. А Квинси еще должен доказать, что готов к «Арсеналу». Следующий сезон и для него, и для «Спартака» очень важен. Если Промес покажет свою конкурентоспособность на уровне Лиги чемпионов, выбор клубов у него может стать шире. А
— Представим, что вам надо дать отчет — подойдет ли Промес «Арсеналу» и надо ли его покупать сейчас?
— Я бы подождал год, чтобы проверить его на более высоком уровне. Окончательное заключение можно сделать только после нескольких встреч с оппонентами
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