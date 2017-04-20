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20 апреля 2017, 0:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Вячеслав Малафеев: «Зениту» будет трудно бороться за второе место

Бывший голкипер сине-бело-голубых и сборной России в интервью «СЭ» рассказал о том, что, на его взгляд, происходит с петербургской командой и что он ощущал в минувшее воскресенье на «Открытие Арене».

<nobr>Экс-голкипер</nobr> <nobr>сине-бело-голубых </nobr>— о том что происходит с командой. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Что скажете о матче «Спартак» — «Зенит», который, по сути, лишил петербуржцев шансов на чемпионство?

— Двоякое впечатление. Было непривычно сидеть в секторе и понимать, что за «Зенит» ты здесь болеешь чуть ли не один. Когда москвичи забили первый гол, отметил, что не радовались и не вскочили со своего места только два человека — я и пожилой дедушка, ему, наверное, просто тяжело было вставать. Так что грустил вообще в одиночестве. И не столько потому, что пропустили, сколько из-за того, как команда смотрелась в первом тайме — действительно играла не в своей манере, мало что получалось. А «Спартак» выглядел активнее.

Во второй половине встречи наши вроде бы перехватили инициативу, забили. Причем, считаю, заслуженно. А дальше… Как ни трудно мне это признавать, но объективно «Спартак» оказался интереснее. Создал больше моментов. И если бы не Лунев, итоговый счет мог быть крупнее.

— По дороге на стадион вас узнавали?

— Надвинул шапку как можно ниже, воротник куртки поднял максимально высоко (смеется). И все равно произошел довольно любопытный эпизод. Если честно, хотел попасть на территорию стадиона через ближайший вход, а потом уже на периметре арены найти свой сектор. На «Петровском» так и происходит — идешь по кругу, а потом на свое место. Тут отстоял очередь, а меня не пускают. Обратился к болельщикам красно-белых, мол, ребята подскажите, как и что у вас тут устроено. Они меня узнали и говорят охранникам: «Это же Вячеслав Малафеев. Мы хотя и за “Спартак” топим, но его уважаем. Пустите здесь, а дальше все сам найдет. Иначе опоздает к началу».

— Пустили?

— Ни в какую. В итоге пробежал полстадиона с внешней стороны, прибегаю в сектор — мое место занято. Сел на свободное.

— Это был VIP-сектор?

— Один из центральных. 6000 рублей за билет. Не самый дешевый.

— Геннадий Орлов недавно сказал: у «Зенита» сейчас нет души. В матче со «Спартаком» вам это тоже было заметно?

— Мне кажется, у многих игроков накопились отрицательные эмоции. Это связано с тем, что нет результата. С поисками «кто виноват?». Я по своему опыту знаю, что в таких ситуациях футболист ищет причины не в себе, а в партнере, тренере, болельщиках, еще ком-то. Это своего рода защитная реакция организма. Она хороша тем, что ты не чувствуешь себя худшим.

С другой стороны, это мешает команде сделать прорыв и понять: необходимо что-то менять. К слову, в моей компании, где занимаемся бизнесом, в таких случаях следуют увольнения. Понятно, что не просто так, а если человеку не удается достигнуть планки, которую перед ним ставят. Так вот, мы расстаемся, зато оставшихся это очень хорошо мотивирует.

Что бы ни говорили о востребованности игроков, рынок сейчас таков, что работодатель имеет возможность выбирать. Поэтому мне кажется, в «Зените» произойдут какие-то изменения. И по футболистам, и, возможно, по тренерскому штабу. Слишком уж большое давление сейчас идет на клуб со всех сторон. В том числе со стороны болельщиков. Даже футболисты иногда высказываются в адрес тренера. Так что предпосылки для изменений имеются. Какими именно они будут — решать руководству. Если учесть, что бороться теперь «Зенит» будет, видимо, за второе-третье место, то можно немного поэкспериментировать и начать перестраивать команду к следующему сезону. Но это опять же на суд руководителей.

— На ваш взгляд, следует ли дать Луческу доработать до конца сезона?

— Смена тренера должна происходить, когда есть понимание, что делать дальше. Ведь это не только человек, отвечающий за результат. Он держит в голове стратегический план, комплектует команду, решает, кому играть, и так далее. Мгновенные, жесткие и кардинальные действия могут принести как положительный, так и резко отрицательный эффект. Руководство это тоже понимает. Лучше, видимо, дождаться каких-то понятных окончательных результатов и только потом выносить вердикт, даже несмотря на давление со всех сторон. Это мое мнение. Но чтобы сдвинуть «Зенит» с мертвой точки, что-то должно произойти.

— Как оцениваете шансы в борьбе за второе место?

— Будет тяжело в первую очередь ментально. Хотя график оставшихся матчей вроде бы не очень сложный и соперники обязательно будут терять очки. Вопрос в том, кто допустит больше ошибок.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
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