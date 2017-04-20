Вячеслав Малафеев: «Зениту» будет трудно бороться за второе место
Бывший голкипер
сине-бело-голубых и сборной России в интервью «СЭ» рассказал о том, что, на его взгляд, происходит с петербургской командой и что он ощущал в минувшее воскресенье на «Открытие Арене».
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Видимо, что-то случилось...
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— Что скажете о матче «Спартак» — «Зенит», который, по сути, лишил петербуржцев шансов на чемпионство?
— Двоякое впечатление. Было непривычно сидеть в секторе и понимать, что за «Зенит» ты здесь болеешь чуть ли не один. Когда москвичи забили первый гол, отметил, что не радовались и не вскочили со своего места только два человека — я и пожилой дедушка, ему, наверное, просто тяжело было вставать. Так что грустил вообще в одиночестве. И не столько потому, что пропустили, сколько
Во второй половине встречи наши вроде бы перехватили инициативу, забили. Причем, считаю, заслуженно. А дальше… Как ни трудно мне это признавать, но объективно «Спартак» оказался интереснее. Создал больше моментов. И если бы не Лунев, итоговый счет мог быть крупнее.
— По дороге на стадион вас узнавали?
— Надвинул шапку как можно ниже, воротник куртки поднял максимально высоко (смеется). И все равно произошел довольно любопытный эпизод. Если честно, хотел попасть на территорию стадиона через ближайший вход, а потом уже на периметре арены найти свой сектор. На «Петровском» так и происходит — идешь по кругу, а потом на свое место. Тут отстоял очередь, а меня не пускают. Обратился к болельщикам
— Пустили?
— Ни в какую. В итоге пробежал полстадиона с внешней стороны, прибегаю в сектор — мое место занято. Сел на свободное.
— Это был
— Один из центральных. 6000 рублей за билет. Не самый дешевый.
— Геннадий Орлов недавно сказал: у «Зенита» сейчас нет души. В матче со «Спартаком» вам это тоже было заметно?
— Мне кажется, у многих игроков накопились отрицательные эмоции. Это связано с тем, что нет результата. С поисками «кто виноват?». Я по своему опыту знаю, что в таких ситуациях футболист ищет причины не в себе, а в партнере, тренере, болельщиках, еще
С другой стороны, это мешает команде сделать прорыв и понять: необходимо
Что бы ни говорили о востребованности игроков, рынок сейчас таков, что работодатель имеет возможность выбирать. Поэтому мне кажется, в «Зените» произойдут
— На ваш взгляд, следует ли дать Луческу доработать до конца сезона?
— Смена тренера должна происходить, когда есть понимание, что делать дальше. Ведь это не только человек, отвечающий за результат. Он держит в голове стратегический план, комплектует команду, решает, кому играть, и так далее. Мгновенные, жесткие и кардинальные действия могут принести как положительный, так и резко отрицательный эффект. Руководство это тоже понимает. Лучше, видимо, дождаться
— Как оцениваете шансы в борьбе за второе место?
— Будет тяжело в первую очередь ментально. Хотя график оставшихся матчей вроде бы не очень сложный и соперники обязательно будут терять очки. Вопрос в том, кто допустит больше ошибок.
|16.04.2017 20:00
|Зрители 43333
|основной раунд: 23-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Мирча Луческу
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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