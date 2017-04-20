Вячеслав Малафеев: «Зениту» будет трудно бороться за второе место

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— Что скажете о матче «Спартак» — «Зенит», который, по сути, лишил петербуржцев шансов на чемпионство?

— Двоякое впечатление. Было непривычно сидеть в секторе и понимать, что за «Зенит» ты здесь болеешь чуть ли не один. Когда москвичи забили первый гол, отметил, что не радовались и не вскочили со своего места только два человека — я и пожилой дедушка, ему, наверное, просто тяжело было вставать. Так что грустил вообще в одиночестве. И не столько потому, что пропустили, сколько из-за того, как команда смотрелась в первом тайме — действительно играла не в своей манере, мало что получалось. А «Спартак» выглядел активнее.

Во второй половине встречи наши вроде бы перехватили инициативу, забили. Причем, считаю, заслуженно. А дальше… Как ни трудно мне это признавать, но объективно «Спартак» оказался интереснее. Создал больше моментов. И если бы не Лунев, итоговый счет мог быть крупнее.

— По дороге на стадион вас узнавали?

— Надвинул шапку как можно ниже, воротник куртки поднял максимально высоко (смеется). И все равно произошел довольно любопытный эпизод. Если честно, хотел попасть на территорию стадиона через ближайший вход, а потом уже на периметре арены найти свой сектор. На «Петровском» так и происходит — идешь по кругу, а потом на свое место. Тут отстоял очередь, а меня не пускают. Обратился к болельщикам красно-белых, мол, ребята подскажите, как и что у вас тут устроено. Они меня узнали и говорят охранникам: «Это же Вячеслав Малафеев. Мы хотя и за “Спартак” топим, но его уважаем. Пустите здесь, а дальше все сам найдет. Иначе опоздает к началу».

— Пустили?

— Ни в какую. В итоге пробежал полстадиона с внешней стороны, прибегаю в сектор — мое место занято. Сел на свободное.

— Это был VIP-сектор?

— Один из центральных. 6000 рублей за билет. Не самый дешевый.

— Геннадий Орлов недавно сказал: у «Зенита» сейчас нет души. В матче со «Спартаком» вам это тоже было заметно?

— Мне кажется, у многих игроков накопились отрицательные эмоции. Это связано с тем, что нет результата. С поисками «кто виноват?». Я по своему опыту знаю, что в таких ситуациях футболист ищет причины не в себе, а в партнере, тренере, болельщиках, еще ком-то. Это своего рода защитная реакция организма. Она хороша тем, что ты не чувствуешь себя худшим.

С другой стороны, это мешает команде сделать прорыв и понять: необходимо что-то менять. К слову, в моей компании, где занимаемся бизнесом, в таких случаях следуют увольнения. Понятно, что не просто так, а если человеку не удается достигнуть планки, которую перед ним ставят. Так вот, мы расстаемся, зато оставшихся это очень хорошо мотивирует.

Что бы ни говорили о востребованности игроков, рынок сейчас таков, что работодатель имеет возможность выбирать. Поэтому мне кажется, в «Зените» произойдут какие-то изменения. И по футболистам, и, возможно, по тренерскому штабу. Слишком уж большое давление сейчас идет на клуб со всех сторон. В том числе со стороны болельщиков. Даже футболисты иногда высказываются в адрес тренера. Так что предпосылки для изменений имеются. Какими именно они будут — решать руководству. Если учесть, что бороться теперь «Зенит» будет, видимо, за второе-третье место, то можно немного поэкспериментировать и начать перестраивать команду к следующему сезону. Но это опять же на суд руководителей.

— На ваш взгляд, следует ли дать Луческу доработать до конца сезона?

— Смена тренера должна происходить, когда есть понимание, что делать дальше. Ведь это не только человек, отвечающий за результат. Он держит в голове стратегический план, комплектует команду, решает, кому играть, и так далее. Мгновенные, жесткие и кардинальные действия могут принести как положительный, так и резко отрицательный эффект. Руководство это тоже понимает. Лучше, видимо, дождаться каких-то понятных окончательных результатов и только потом выносить вердикт, даже несмотря на давление со всех сторон. Это мое мнение. Но чтобы сдвинуть «Зенит» с мертвой точки, что-то должно произойти.

— Как оцениваете шансы в борьбе за второе место?

— Будет тяжело в первую очередь ментально. Хотя график оставшихся матчей вроде бы не очень сложный и соперники обязательно будут терять очки. Вопрос в том, кто допустит больше ошибок.