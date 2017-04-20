Роман Павлюченко продлит контракт с «Уралом» до лета 2018 года

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Новый контракт экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко с «Уралом» будет подписан еще на один год. Как сообщил «Известиям» источник в екатеринбургском клубе, соглашение о продлении контракта до лета 2018 года будет оформлено в начале мая — после финального матча Кубка России против московского «Локомотива».

По словам президента «Урала» Григория Иванова, принципиальная договоренность с 35-летним футболистом уже есть, а официальное оформление трудовых отношений затягивается из-за напряженного графика команды. На стыке апреля и мая подопечным Александра Тарханова придется провести четыре матча в течение десяти дней.

— Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт, — заявил «Известиям» Григорий Иванов. — Сейчас у нас идет матч за матчем, играем через три дня на четвертый — график очень плотный. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы. Рома — такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять всё официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга.

В ближайшие полторы недели «Уралу» предстоят три выездные игры подряд в чемпионате России и финал Кубка России на нейтральном поле. Сначала екатеринбургская команда поедет в Санкт-Петербург, где 22 апреля встретится с «Зенитом». Через три дня уральцам предстоит выезд в Москву к «Спартаку», а 29 апреля они отправятся в Грозный к местному «Тереку». Наконец, 2 мая «Урал» встретится в кубковом финале с московским «Локомотивом» в Сочи.

По словам Григория Иванова, краткосрочный характер нынешнего и будущего контрактов Романа Павлюченко с «Уралом» связан с тем, что его семья — жена Лариса и две дочери — живут в Москве.

— Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь, — продолжил собеседник «Известий». — Все-таки у Павлюченко семья живет в Москве, ребенок в школу ходит — тяжело жить на два города.

В нынешнем сезоне Роман Павлюченко отыграл за «Урал» 18 матчей и забил три мяча, не доведя большинство из этих встреч до конца из-за травм. По словам президента клуба, несмотря на такую статистику, экс-спартаковец играет важную роль в успехах коллектива, впервые в сезоне вышедшего в финал Кубка России и сейчас имеющего четырехматчевую победную серию в национальном первенстве. При этом руководитель «Урала» выразил желание сотрудничать с игроком и после завершения его карьеры.

— Роман очень важен для нашего коллектива, — подытожил он. — Дай Бог ему здоровья, чтобы долго продолжалась его карьера футболиста. Мы пока на него рассчитываем как на игрока. А там посмотрим, чего он сам захочет. Может быть, он пожелает работать руководителем клуба или остаться в качестве тренера. Ему решать. Мы будем рады видеть его в «Урале» в любом качестве.

После 23 туров «Урал» занимает 10-е место в РФПЛ. Роман Павлюченко пришел в клуб летом 2016 года на правах свободного агента после истечения контракта с вылетевшей в ФНЛ краснодарской «Кубанью». Карьеру в профессиональном футболе он начал в конце 1990-х годов в клубе второго дивизиона — ставропольском «Динамо». В 2000 году дебютировал в высшей лиге за волгоградский «Ротор», в составе которого в течение трех сезонов провел 65 матчей и забил 14 голов.

С 2003 по 2008 год Роман Павлюченко выступал за московский «Спартак» (141 матч и 69 голов в РФПЛ). В составе красно-белых он выиграл три серебра чемпионата России (2005, 2006, 2007), Кубок России (2003) и дважды стал лучшим бомбардиром национального первенства (2006, 2007). С 2008 по 2012 год играл за лондонский «Тоттенхэм», в составе которого забил 21 гол в 78 матчах английской премьер-лиги (АПЛ). В начале 2012 года перешел в «Локомотив», с которым выиграл бронзу чемпионата России-2013/14 и Кубок России-2014/15.

С 2003 по 2012 год выступал за сборную России (50 матчей, 21 гол), сыграл в ее составе на двух чемпионатах Европы (2008, 2012), в первом из которых дошел до полуфинала.