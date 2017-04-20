Роман Павлюченко продлит контракт с «Уралом» до лета 2018 года
Екатеринбургский клуб оформит новый договор со своим звездным форвардом после финала Кубка России.
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Новый контракт
По словам президента «Урала» Григория Иванова, принципиальная договоренность с 35-летним футболистом уже есть, а официальное оформление трудовых отношений затягивается
— Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт, — заявил «Известиям» Григорий Иванов. — Сейчас у нас идет матч за матчем, играем через три дня на четвертый — график очень плотный. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы. Рома — такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять всё официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга.
В ближайшие полторы недели «Уралу» предстоят три выездные игры подряд в чемпионате России и финал Кубка России на нейтральном поле. Сначала екатеринбургская команда поедет в
По словам Григория Иванова, краткосрочный характер нынешнего и будущего контрактов Романа Павлюченко с «Уралом» связан с тем, что его семья — жена Лариса и две дочери — живут в Москве.
— Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь, — продолжил собеседник «Известий». —
В нынешнем сезоне Роман Павлюченко отыграл за «Урал» 18 матчей и забил три мяча, не доведя большинство из этих встреч до конца
— Роман очень важен для нашего коллектива, — подытожил он. — Дай Бог ему здоровья, чтобы долго продолжалась его карьера футболиста. Мы пока на него рассчитываем как на игрока. А там посмотрим, чего он сам захочет. Может быть, он пожелает работать руководителем клуба или остаться в качестве тренера. Ему решать. Мы будем рады видеть его в «Урале» в любом качестве.
После 23 туров «Урал» занимает 10-е место в РФПЛ. Роман Павлюченко пришел в клуб летом 2016 года на правах свободного агента после истечения контракта с вылетевшей в ФНЛ краснодарской «Кубанью». Карьеру в профессиональном футболе он начал в конце 1990-х годов в клубе второго дивизиона — ставропольском «Динамо». В 2000 году дебютировал в высшей лиге за волгоградский «Ротор», в составе которого в течение трех сезонов провел 65 матчей и забил 14 голов.
С 2003 по 2008 год Роман Павлюченко выступал за московский «Спартак» (141 матч и 69 голов в РФПЛ). В составе
С 2003 по 2012 год выступал за сборную России (50 матчей, 21 гол), сыграл в ее составе на двух чемпионатах Европы (2008, 2012), в первом из которых дошел до полуфинала.
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