Агент: Измайлов восстанавливается от травмы и собирается вернуться в футбол

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«Марат Измайлов продолжает восстанавливаться от травмы и обязательно собирается вернуться в футбол. Это его личное желание», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

В марте «Краснодар» и Измайлов достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что причиной такого решения стала травма колена игрока. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в РФПЛ семь матчей и забил один гол.