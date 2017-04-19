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19 апреля 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: Измайлов восстанавливается от травмы и собирается вернуться в футбол

Паулу Барбоза, агент российского полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что футболист продолжает восстанавливаться от травмы и желает вернуться в футбол.

<span class=error>Паулу</span> <span class=error>Барбоза</span> агент российского полузащитника Марата Измайлова сообщил что футболист продолжает восстанавливаться от травмы и желает вернуться в футбол. Увеличить
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«Марат Измайлов продолжает восстанавливаться от травмы и обязательно собирается вернуться в футбол. Это его личное желание», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

В марте «Краснодар» и Измайлов достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что причиной такого решения стала травма колена игрока. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в РФПЛ семь матчей и забил один гол.
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