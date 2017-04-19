Рейнгольд: Каррера наладил контакт с футболистами, словно он родился спартаковцем

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Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года перед вторым туром чемпионата России. «Красно-белые» с 54 очками после 23 туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий вторым московский ЦСКА на 10 баллов. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).

«Сейчас “Спартак” показывает довольно содержательный футбол. В этом сезоне “Спартак” преображается, это видно невооруженным глазом. Наконец-то “Спартак” нашел того тренера, который честно и профессионально делает свою работу. Я говорю о Массимо Каррере. Не важно, кто он по национальности — итальянец, кореец или вьетнамец. Молодец парень! Такое впечатление, что Каррера — спартаковец, он родился спартаковцем. Команда поняла его и встретила очень добродушно», — сказал Рейнгольд.

«Это большое дело, когда контакт тренера с командой приносит такие плоды. Я давно такого не видел. Надоело уже чиновничество, когда одни разговоры, “ля-ля-тополя”, когда эшелонами везут легионеров, которые не отвечают требованиям великой команды, а игры нет. Сейчас команда играет в такой футбол, который интересен — не важно, болеешь ты за “Спартак” или нет. Например, в последнем матче с “Зенитом” “Спартак” показал эталонную игру. Эта команда создает сумасшедший общий фон», — добавил ветеран «Спартака».