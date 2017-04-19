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19 апреля 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Спартак» оштрафован на 675 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита»

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 675 тысяч рублей по итогам матча 23-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», сообщается на сайте РФС.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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«Спартак» в воскресенье на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Красно-белые», набравшие 54 очка, опережают идущий на втором месте ЦСКА на 10 баллов.

По итогам прошедшего в среду заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать «Спартак» на 80 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. За использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий московский клуб заплатит 300 тысяч. Еще 20 тысяч «красно-белые» выплатят за бросание зрителями предметов на поле.

Кроме того, за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованных баннеров, «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а за публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, москвичи заплатят еще 150 тысяч.

«Зенит» за использование болельщиками команды пиротехнических изделий решением КДК РФС оштрафован на 100 тысяч рублей.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера так хорошо сумел наладить контакт с футболистами «красно-белых», словно он родился спартаковцем, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион СССР в составе «красно-белых» Валерий Рейнгольд.
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