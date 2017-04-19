«Спартак» оштрафован на 675 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита»
МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 675 тысяч рублей по итогам матча 23-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», сообщается на сайте РФС.
«Спартак» в воскресенье на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Красно-белые», набравшие 54 очка, опережают идущий на втором месте ЦСКА на 10 баллов.
По итогам прошедшего в среду заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать «Спартак» на 80 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. За использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий московский клуб заплатит 300 тысяч. Еще 20 тысяч «красно-белые» выплатят за бросание зрителями предметов на поле.
Кроме того, за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованных баннеров, «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а за публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, москвичи заплатят еще 150 тысяч.
«Зенит» за использование болельщиками команды пиротехнических изделий решением КДК РФС оштрафован на 100 тысяч рублей.
МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера так хорошо сумел наладить контакт с футболистами «красно-белых», словно он родился спартаковцем, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион СССР в составе «красно-белых» Валерий Рейнгольд.