«Спартак» оштрафован на 675 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита»

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«Спартак» в воскресенье на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Красно-белые», набравшие 54 очка, опережают идущий на втором месте ЦСКА на 10 баллов.

По итогам прошедшего в среду заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать «Спартак» на 80 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. За использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий московский клуб заплатит 300 тысяч. Еще 20 тысяч «красно-белые» выплатят за бросание зрителями предметов на поле.

Кроме того, за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованных баннеров, «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а за публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, москвичи заплатят еще 150 тысяч.

«Зенит» за использование болельщиками команды пиротехнических изделий решением КДК РФС оштрафован на 100 тысяч рублей.