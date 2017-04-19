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19 апреля 2017, 18:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глушаков: Все команды настраиваются на «Спартак» как на последний бой

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Все участники чемпионата России по футболу настраиваются на матчи против московского «Спартака» как на последний бой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

Полузащитник считает что Спартак для всех как красная тряпка для быка. Увеличить
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За семь туров до завершения чемпионата лидирующий «Спартак» на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков — «Зенит».

«Нам с каждой командой тяжело играть. На нас и в том году, и в этом настраиваются как на последний бой. “Спартак” для всех, как красная тряпка для быка, все бьются, вгрызаются, все хотят обыграть в чемпионате только один “Спартак”. Все убиваются, мы к этому привыкли», — сказал Глушаков.

«С этого года и мы стали агрессивнее играть, никакого недонастроя нет. Бывают игры, когда мы проигрываем, ведь мы такая же команда, как и все остальные», — добавил Глушаков.

В августе «Спартак» проиграл кипрскому АЕКу и вылетел из Лиги Европы на стадии квалификации, после чего главный тренер Дмитрий Аленичев был отправлен в отставку, его сменил Массимо Каррера. «После поражения в Лиге Европы почувствовали, как были расстроены болельщики. Все стали правильно относиться к футболу, работать, убиваться на тренировках, а если ты убиваешься на тренировке, то и в игре будешь», — сказал Глушаков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча состоится 22 апреля.

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