Глушаков: Все команды настраиваются на «Спартак» как на последний бой
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Все участники чемпионата России по футболу настраиваются на матчи против московского «Спартака» как на последний бой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан
красно-белых Денис Глушаков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За семь туров до завершения чемпионата лидирующий «Спартак» на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков — «Зенит».
«Нам с каждой командой тяжело играть. На нас и в том году, и в этом настраиваются как на последний бой. “Спартак” для всех, как красная тряпка для быка, все бьются, вгрызаются, все хотят обыграть в чемпионате только один “Спартак”. Все убиваются, мы к этому привыкли», — сказал Глушаков.
«С этого года и мы стали агрессивнее играть, никакого недонастроя нет. Бывают игры, когда мы проигрываем, ведь мы такая же команда, как и все остальные», — добавил Глушаков.
В августе «Спартак» проиграл кипрскому АЕКу и вылетел из Лиги Европы на стадии квалификации, после чего главный тренер Дмитрий Аленичев был отправлен в отставку, его сменил Массимо Каррера. «После поражения в Лиге Европы почувствовали, как были расстроены болельщики. Все стали правильно относиться к футболу, работать, убиваться на тренировках, а если ты убиваешься на тренировке, то и в игре будешь», — сказал Глушаков.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча состоится 22 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter